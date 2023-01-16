"С состраданием наблюдаю": режиссер Кончаловский прокомментировал санкции Зеленского
Происходящее на Украине вызывает сожаление. Об этом заявил режиссер Андрей Кончаловский, комментируя введенные против него Владимиром Зеленским санкции, передало 15 января РИА Новости
"У меня по этому поводу не сформировалось никакого мнения, кроме того, что я уже говорил — я с состраданием наблюдаю трагические события на моей любимой Украине, но как это ни прискорбно, мы знаем случаи исторического ослепления огромных масс людей, за которое им приходится жестоко расплачиваться", — сказал Кончаловский.
Тем не менее режиссер выразил уверенность, что народам "суждено быть вместе", а "прозрение неизбежно".
Накануне президент Украины ввел в действие решение СНБО о рестрикциях против 198 деятелей. Среди них также — Егор Бероев, продюсер Яна Рудковская, военный журналист Семен Пегов и певец Юрий Лоза.
07:46Захарова пошутила о санкциях против Хрюши и Степашки на УкраинеУкраинский президент Владимир Зеленский может ввести санкции против персонажей телепередачи "Спокойной ночи, малыши". Об этом 15 января написала в телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя введенные Украиной санкции против российских деятелей культуры