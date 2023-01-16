"С состраданием наблюдаю": режиссер Кончаловский прокомментировал санкции Зеленского - 16.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230116/1042652221.html
"С состраданием наблюдаю": режиссер Кончаловский прокомментировал санкции Зеленского
"С состраданием наблюдаю": режиссер Кончаловский прокомментировал санкции Зеленского - 16.01.2023 Украина.ру
"С состраданием наблюдаю": режиссер Кончаловский прокомментировал санкции Зеленского
Происходящее на Украине вызывает сожаление. Об этом заявил режиссер Андрей Кончаловский, комментируя введенные против него Владимиром Зеленским санкции, передало 15 января РИА Новости
2023-01-16T08:07
2023-01-16T08:07
андрей михалков-кончаловский
санкции
украина
владимир зеленский
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/10/1042652071_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_a7f6e42c78d415d75267c8cf9a4b14dc.jpg
"У меня по этому поводу не сформировалось никакого мнения, кроме того, что я уже говорил — я с состраданием наблюдаю трагические события на моей любимой Украине, но как это ни прискорбно, мы знаем случаи исторического ослепления огромных масс людей, за которое им приходится жестоко расплачиваться", — сказал Кончаловский.Тем не менее режиссер выразил уверенность, что народам "суждено быть вместе", а "прозрение неизбежно".Накануне президент Украины ввел в действие решение СНБО о рестрикциях против 198 деятелей. Среди них также — Егор Бероев, продюсер Яна Рудковская, военный журналист Семен Пегов и певец Юрий Лоза.
https://ukraina.ru/20230116/1042651743.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/10/1042652071_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cde88b3b54880b83dd06efbd996ae8cd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
андрей михалков-кончаловский, санкции, украина, владимир зеленский, новости
Андрей Михалков-Кончаловский, санкции, Украина, Владимир Зеленский, Новости

"С состраданием наблюдаю": режиссер Кончаловский прокомментировал санкции Зеленского

08:07 16.01.2023
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкЮбилейный сбор труппы театра Моссовета
Юбилейный сбор труппы театра Моссовета - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости . Светлана Шевченко
Перейти в фотобанк
Читать в
Происходящее на Украине вызывает сожаление. Об этом заявил режиссер Андрей Кончаловский, комментируя введенные против него Владимиром Зеленским санкции, передало 15 января РИА Новости
"У меня по этому поводу не сформировалось никакого мнения, кроме того, что я уже говорил — я с состраданием наблюдаю трагические события на моей любимой Украине, но как это ни прискорбно, мы знаем случаи исторического ослепления огромных масс людей, за которое им приходится жестоко расплачиваться", — сказал Кончаловский.
Тем не менее режиссер выразил уверенность, что народам "суждено быть вместе", а "прозрение неизбежно".
Накануне президент Украины ввел в действие решение СНБО о рестрикциях против 198 деятелей. Среди них также — Егор Бероев, продюсер Яна Рудковская, военный журналист Семен Пегов и певец Юрий Лоза.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
07:46
Захарова пошутила о санкциях против Хрюши и Степашки на УкраинеУкраинский президент Владимир Зеленский может ввести санкции против персонажей телепередачи "Спокойной ночи, малыши". Об этом 15 января написала в телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя введенные Украиной санкции против российских деятелей культуры
 
Андрей Михалков-КончаловскийсанкцииУкраинаВладимир ЗеленскийНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:57Балицкий рассказал, когда начнется освобождение Запорожья
10:55Галкин* присоединился к тиражированию украинского фейка про удар в Днепре
10:46Черный день для нее настал: стилист Пугачевой рассказал о ее материальном положении
10:24Директор МАГАТЭ рассказал, как организация планирует предотвратить "ядерную аварию"
10:23В Белоруссии начались совместные с Россией авиаучения
10:04"Никогда": в Германии ответили на требование поставить Киеву списанные истребители
09:58Издевательства над пленными, заявление по Соледару, полезная дружба. Главное на Украине на утро 16 января
09:53"Напали на Россию": Эрдоган подтвердил дружбу с Путиным
09:53В ВСУ признали, что оставили Соледар, но Зеленский все отрицает
09:13Президент Хорватии раскрыл настоящую цель США на Украине
08:51Босфор закрыли из-за севшего на мель сухогруза с Украины
08:34США создали НАТО для расширения влияния - депутат ЕП
08:20Европейцы сомневаются в антироссийских санкциях США - опрос
08:07"С состраданием наблюдаю": режиссер Кончаловский прокомментировал санкции Зеленского
08:00Сами виноваты? Эксперт указал, что трагедия в Макеевке была вызвана не только телефонными звонками
07:58США готовят украинских военных в Германии - Associated Press
07:46Захарова пошутила о санкциях против Хрюши и Степашки на Украине
07:31Медведчук обвинил западных политиков в нежелании мира на Украине
07:30"Сам себя мобилизовал": переводчица рассказала, как британец стал волонтёром в Донбассе
07:16Украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре
Лента новостейМолния