https://ukraina.ru/20230116/1042652221.html

"С состраданием наблюдаю": режиссер Кончаловский прокомментировал санкции Зеленского

"С состраданием наблюдаю": режиссер Кончаловский прокомментировал санкции Зеленского - 16.01.2023 Украина.ру

"С состраданием наблюдаю": режиссер Кончаловский прокомментировал санкции Зеленского

Происходящее на Украине вызывает сожаление. Об этом заявил режиссер Андрей Кончаловский, комментируя введенные против него Владимиром Зеленским санкции, передало 15 января РИА Новости

2023-01-16T08:07

2023-01-16T08:07

2023-01-16T08:07

андрей михалков-кончаловский

санкции

украина

владимир зеленский

новости

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"У меня по этому поводу не сформировалось никакого мнения, кроме того, что я уже говорил — я с состраданием наблюдаю трагические события на моей любимой Украине, но как это ни прискорбно, мы знаем случаи исторического ослепления огромных масс людей, за которое им приходится жестоко расплачиваться", — сказал Кончаловский.Тем не менее режиссер выразил уверенность, что народам "суждено быть вместе", а "прозрение неизбежно".Накануне президент Украины ввел в действие решение СНБО о рестрикциях против 198 деятелей. Среди них также — Егор Бероев, продюсер Яна Рудковская, военный журналист Семен Пегов и певец Юрий Лоза.

https://ukraina.ru/20230116/1042651743.html

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андрей михалков-кончаловский, санкции, украина, владимир зеленский, новости