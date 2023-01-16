Захарова пошутила о санкциях против Хрюши и Степашки на Украине
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Украинский президент Владимир Зеленский может ввести санкции против персонажей телепередачи "Спокойной ночи, малыши". Об этом 15 января написала в телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя введенные Украиной санкции против российских деятелей культуры
Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях в отношении 198 человек.
Среди лиц, попавших под ограничительные меры, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, музыкальный критик Сергей Соседов, военный журналист Семен Пегов, телеведущая Марина Ким, писатель и блогер Дмитрий Пучков, генеральный директор Первого общественного православного телеканала "Спас" Борис Корчевников, телеведущая Ангелина Вовк, журналист Павел Зарубин, журналистка Марина Ахмедова, телеведущая Юлия Барановская, актер Егор Бероев, блогер Юрий Подоляк.
Также санкции были введены против украинской журналистки Дианы Панченко.
8 января, 09:21Президент Украины ввел санкции против российских журналистов и артистовГенерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главного редактора медиагруппы и телеканала RT Маргариту Симоньян включили в новый украинский санкционный список. Об этом говорится в указе, опубликованном 7 января на сайте президента Украины