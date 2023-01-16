https://ukraina.ru/20230116/1042651743.html

Захарова пошутила о санкциях против Хрюши и Степашки на Украине

Захарова пошутила о санкциях против Хрюши и Степашки на Украине - 16.01.2023 Украина.ру

Захарова пошутила о санкциях против Хрюши и Степашки на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский может ввести санкции против персонажей телепередачи "Спокойной ночи, малыши". Об этом 15 января написала в телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя введенные Украиной санкции против российских деятелей культуры

2023-01-16T07:46

2023-01-16T07:46

2023-01-16T07:46

санкции

владимир зеленский

захарова

новости

украина

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"Все жду, когда Зеленский Хрюшу со Степашкой под санкции подведет. Если теперь уже и [телеведущая] Ангелина Вовк "угрожает национальной безопасности Украины", то ее два подельника и подавно должны быть запрещены", — пошутила она.Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях в отношении 198 человек. Среди лиц, попавших под ограничительные меры, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, музыкальный критик Сергей Соседов, военный журналист Семен Пегов, телеведущая Марина Ким, писатель и блогер Дмитрий Пучков, генеральный директор Первого общественного православного телеканала "Спас" Борис Корчевников, телеведущая Ангелина Вовк, журналист Павел Зарубин, журналистка Марина Ахмедова, телеведущая Юлия Барановская, актер Егор Бероев, блогер Юрий Подоляк. Также санкции были введены против украинской журналистки Дианы Панченко.

https://ukraina.ru/20230108/1042433236.html

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санкции, владимир зеленский, захарова, новости, украина