https://ukraina.ru/20230116/1042648352.html

Облавы, могилизация и нехватка рабочих. Что происходит в начале года в Харькове

Облавы, могилизация и нехватка рабочих. Что происходит в начале года в Харькове - 16.01.2023 Украина.ру

Облавы, могилизация и нехватка рабочих. Что происходит в начале года в Харькове

В первой столице Украины, городе Харькове, новый год стал фактическим продолжением старого года. Облавы на мужское население продолжились на фоне продолжающихся ударов по энергетической структуре региона и аварийных отключениях света.

2023-01-16T05:30

2023-01-16T05:30

2023-01-16T05:30

эксклюзив

украина

харьков

спецоперация

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В пятницу 14 января под удар снова попали объекты инфраструктуры, после чего губернатор области Олег Синегубов заявил о массовых аварийных отключениях. Утром также остановился городской метрополитен, и пассажиры были вынуждены пешком идти до ближайшей станции.Мэр города Игорь Терехов заявил о четырех прилётах по городу. Он также сказал, что удары наносились ракетами С-300, хотя это противовоздушные ракеты, используемые обычно украинским ПВО, но мэр повторяет лишь то, что ему велят говорить военные власти, а те с прошлого года обвиняют россиян в использовании этого типа ракет для обстрелов, чтобы отвести от себя какие-либо подозрения. Одним из результатов реальных ударов российских ракет стал на прошлой неделе масштабный салют над Харьковом – удар пришелся по складу боеприпасов и пиротехники. Таким образом, харьковчанам все-таки удалось увидеть салют, хотя использование пиротехники и запрещено во время военного положения.На фоне продолжающихся боевых действий и ударов по инфраструктуре власти города, как и центральные власти, сосредоточены преимущественно на борьбе со всем русским или связанным с РФ. Мэра Харькова Игоря Терехова в прошлом году штрафовали за использование русского языка в обращении к горожанам, которые и сами преимущественно говорят на русском. В начале этого года мэру оперативно "прилетел" и второй штраф по той же причине, но за публикацию на русском на его странице в Telegram-канале. В этот раз Терехов решил оспаривать штраф в суде, что подтвердил и так называемый "языковой омбудсмен" Тарас Креминь. Харьковчане шутят, что даже если город будет лежать в руинах, по которым будут бродить оголодавшие люди, власти все равно будут озабочены исключительно вопросами украинизации и искоренения русского влияния.С начала года, несмотря на праздничные дни, харьковские телеграм-каналы ежедневно публиковали фото раздачи повесток в городе, которая активизировалась в 2023 году для восполнения серьезных потерь в рядах ВСУ. Повестки обычно вручают в самых людных местах: возле торговых центров, у входов в метро, а также на многолюдных улицах. По этой причине мужчины Харькова стараются избегать таких мест или выходят на улицу только с наступлением сумерек, так как на неосвещенных улицах города легче спрятаться от военкомов.Украинские власти также начали в новом году бороться с анонимными Telegram-каналами, которые предупреждают мужчин об облавах и местах выдачи повесток. Канал "Вручают повестки. Харьков" под конец 2022 года достиг почти 100 тысяч подписчиков, после чего националисты решили завалить модераторов мессенджера жалобами на канал и он исчез из поиска.Следствием облав стала критическая нехватка работников даже на объектах критической инфраструктуры, на которых формально распространяется бронь. Железнодорожный рабочий из Харькова рассказывает украинскому сайту "Ассамблея", что их тоже активно забривают в ВСУ, поэтому многие предпочитают бросать работу и сидеть дома. "Если думаешь от армии закосить, то до года точно брони никто не даст. Если тебе меньше 35 лет, то брони тоже не будет, и неважно, сколько работаешь. Если остановят военные, то риск получить повестку уменьшается – главное, чтобы было удостоверение. Если старше 35 лет, то получить реально. Военные билет обязательно должен быть. Всё идет через военкомат. Только стоит ли оно за 8-9 тысяч гривен (около 15 000 р.) хребет тянуть, и в дождь, и в снег? Шпалы тягать, рельсы менять? Поотменяли ведь все доплаты, премии, хотя железнодорожники работают в любой ситуации", - говорит харьковчанин Сергей, работник Южной железной дороги (ЮЖД).Аналогичная ситуация и на предприятии "Харьковские теплосети", которое тоже относится к объектам критической инфраструктуры. Работники предприятия сообщают, что им тоже отменили все надбавки и премии, поэтому даже высококачественные слесари получают на руки лишь 7800 гр (12 000 р.), но тоже рискуют оказаться в рядах ВСУ. На водоканалах Харькова и других городов области к работам активнее стараются привлекать женщин, пусть и без профессионального образования и опыта работы, чтобы призвать в ВСУ мужчин-работников. Поскольку профессиональных работников не хватает, на немногих оставшихся ложится весь груз починки теплосетей, электросетей и водоснабжения, а оставшиеся – это преимущественно работники старше 60 лет.С другой стороны, выдача брони стала очередной кормушкой для коррумпированных властей. Железнодорожному рабочему или слесарю теплосетей очень сложно получить документ, подтверждающий, что он работает на объекте критической инфраструктуры. Однако такой документ удалось получить многим харьковским айтишникам из частных компаний, которые зарабатывают намного больше слесарей и могут себе позволить крупную взятку. "Бронь – это окно в Европу для невыездных украинцев. Имея на руках этот документ, можно выехать за границу в командировку и не возвращаться. Написать и переслать заявление об увольнении, которое удовлетворят", - рассказывает харьковский адвокат Роман Лихачев.С нового года, согласно постановлению украинского Кабмина, руководители предприятий сами должны выдавать повестки своим работникам, поэтому многие просто увели своих работников "в тень", рассказывает еще один харьковский адвокат Андрей Ситников. "Мало в какой стране можно найти, чтобы предприятие работало со ста сотрудниками, а официально оформленными были только сторож дядя Вася и уборщица тетя Дуся, а у нас это явление массовое", - говорит адвокат.С такими темпами "могилизации" и войны до последнего украинца первая столица Украины рискует стать городом стариков под управлением группки националистов. Возможно, такие задачи и поставлены перед Зеленским западными партнерами. Однако жить старикам под управлением националистов придется в темноте и без воды, так как чинить инфраструктуру уже будет некому.

https://ukraina.ru/20221230/1042282552.html

https://ukraina.ru/20230115/1042632666.html

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эксклюзив, украина, харьков, спецоперация