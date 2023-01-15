https://ukraina.ru/20230115/1042633976.html

Арестович и трагедия в Днепре, пытки и вымогательства. Главное на Украине на утро 15 января

Арестович и трагедия в Днепре, пытки и вымогательства. Главное на Украине на утро 15 января - 15.01.2023 Украина.ру

Арестович и трагедия в Днепре, пытки и вымогательства. Главное на Украине на утро 15 января

Слова советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича о причинах трагедии в Днепре вызвали скандал. Появилось новое видео издевательств над российскими военнопленными

2023-01-15T09:53

2023-01-15T09:53

2023-01-15T09:53

эксклюзив

хроники

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О том, что обрушение дома в Днепре, в результате которого по последним данным погибли 17 человек, вызвано работой украинской противовоздушной обороны Арестович сообщил во время интервью Марку Фейгину (внесён в реестр СМИ-иноагентов)."Её (ракету — Ред.) сбили. Она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала", - заявил Арестович.Это заявление вызвало гнев украинских патриотов: в комментариях под роликом Арестовича начали оскорблять и угрожать."Я с первого дня войны говорил, что Арестович — самовлюблённый скот и помойный рот. Но в ОП на него явно кто-то делает ставку. Извините, не удержался, но СБУ и контрразведка обязаны отреагировать", - заявил мэр Днепра Борис Филатов.Арестовичу пришлось оправдываться. Он успокоил комментаторов тем, что его слова вряд ли сделают Украину виновной в произошедшем."Будьте умнее. И мир гораздо умнее, чем вам кажется. Никто не поверит российским СМИ в их "…попытке перенести вину на Украину" потому, что разумные люди умеют прочитывать причинно-следственные связи. Тем более, такие несложные. Никто не обвинит Украину. Как не обвинили после падения нашей ракеты ПВО в Польше, убившей двух польских граждан. Вина РФ однозначна и не может быть ни размыта, ни ослаблена. Все прекрасно понимают - не было бы российского удара, не было бы трагедии - вне зависимости от конкретного механизма ее наступления", - написал он в соцсетях.Арестович заявил, что обрушение дома было вызвано ракетой Х-22, никакая ракета систем ПВО "не могла бы причинить и половины таких разрушений".Тем не менее, позже командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук выступил со своим заявлением."Одна из ракет Х-22, запущенная из района Курской области около 15 часов.30 мин. (16:30 по Москве — Ред.) 14 января 2023, попала в многоэтажку в городе Днепр (по ул. Набережная Победы). Радиолокационными средствами обнаружено примерное место запуска, высота, скорость полета. Никаких сомнений, что это была именно ракета Х-22 – нет. В Вооружённых силах Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет.С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа.Ни одна – не была сбита средствами противовоздушной обороны", - заявил Олещук.Он подчеркнул, что "при применении с больших расстояний отклонение [ракеты] от цели может составлять сотни метров". Кроме того, Олещук заявил, что "только зенитные ракетные комплексы, которые в перспективе могут быть предоставлены Украине западными партнерами (речь о таких системах, как Patriot PAC-3 или SAMP-T), способны перехватывать данные воздушные цели"."Пожалуйста, обращайте внимание на официальные заявления представителей Воздушных сил, МО, ГШ, видов и родов ВС Украины и проверяйте любые "громкие" сообщения, тиражируемые из других источников.Информация – оружие!" - подытожил командующий Воздушными силами ВСУ.Это заявление Олещука дало возможность уличить его во лжи, ведь ранее ВСУ не раз сообщали о том, как ВСУ сбивали ракеты Х-22. Так, в конце июня начальника пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк над полями в Одесской области сбили эту ракету, из-за чего произошёл локальный пожар. В июле украинские СМИ сообщили о том, что Х-22 сбил украинский военный при помощи ПЗРК "Игла".При этом некоторые эксперты уверены, что на самом деле разрушения были вызваны другой ракетой."Моя оценка ситуации с самого начала полностью подтвердилась. Это подбитая ракета класса "калибр", которая сошла с курса. Признание Арестовича, которое совпало с моими выводами, вызвало волну хейта в украинских пабликах. Ведь это ж напрашивается вывод, который никто не произнёс, но почти все подумали, получается что виновна украинская ПВО! Для укропатриотов это невозможно принять, ведь это рушит весь их манямирок. Поэтому ВСУ начали гасить зраду, вкинули тезис про использование ракеты Х-22, которая, мол, тупая, и ПВО не при делах потому, что сбить её не могут", - отметил уроженец Днепра, автор телеграм-канала "Русский инженер".Он указал на сообщения ВСУ о том, что те ранее сбивали Х-22, которые противоречат нынешнему заявлению командующего Воздушными силами ВСУ."И ещё немного логики. У Х-22 вдвое мощнее БЧ, чем у "Калибра". И огромная кинетическая энергия. Поэтому, от неё разрушения были бы ещё больше. Ещё, сверхзвук даёт хлопок, но его никто не слышал. Так что, это дозвуковой "Калибр", повредить его могли даже из пулемёт", - отметил автор канала.В Днепре объявили трёхдневный траур по погибшим.Пытки и вымогательстваНовые видео пыток российских военнопленных опубликовал телеграм-канал "Русские грамоты". На нём видно, как украинские надзиратели избивают военнопленного и вымогают у его жены деньги."Читай, сука, гусь! - Любимая, ориентир - моя жизнь. В противоположном случае...- Читай громче, бл**ь!", - показан диалог пленного и надзирателей на видео.Женщина, которая общается с мужем по видеосвязи требует не трогать его."Украинцы пытают пленных русских солдат и заставляют звонить родственникам, вымогая деньги. Причём серьёзные суммы - от $25 тыс. И обезумевшие от горя жёны и матери готовы средства находить и отправлять подонкам", - прокомментировал видео автор канала.На видео была указана дата 14 января.Позже видео прокомментировала журналистка Анастасия Кашеварова."Это видео сегодня утром я отправила всем нужным людям. Занимаются. И не стала выкладывать. МО РФ работает по таким видео. Да, в министерстве не все с горячими сердцами, но их достаточно", - отметила она.В другой записи она подчеркнула, что перевод денег украинским надзирателям не поможет облегчить долю пленных."Никому никогда не перечисляйте деньги. Полномочия по обмену с украинской стороны у Буданова и ещё нескольких людей. Те, кто с вас вымогает, не имеют никаких полномочий. Если получили видео подобное обращайтесь сразу в воинскую часть, в Министерство обороны РФ, к Уполномоченному по правам человека, депутату Шамсаилу Саралиеву или мне на почту", - призвала Кашеварова.Она сообщила, что были случаи, когда украинские силовики вымогали деньги у ряда родственников."Записывали видео из плена, издевались, били. Парней этих уже обменяли, и наши вели переговоры по ним с Украиной. И, знаю, что когда верхи украинские об этом узнают - пресекают или пытаются пресечь. Конечно, наказание за это никто не несет у них, а у нас за толчок военнопленному уже статья, но все же решайте вопрос через официальные структуры. Не давайте им деньги. Это обман", - призвала Кашеварова.Украинская сторона пока не прокомментировала видео с пытками.

https://ukraina.ru/20230114/1042632183.html

https://ukraina.ru/20230114/1042630839.html

https://ukraina.ru/20230114/1042627513.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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