https://ukraina.ru/20230114/1042625865.html

Не Ровно и не Киев. Военный эксперт о том, где Россия из Белоруссии адекватно ударит по ВСУ

Не Ровно и не Киев. Военный эксперт о том, где Россия из Белоруссии адекватно ударит по ВСУ - 14.01.2023 Украина.ру

Не Ровно и не Киев. Военный эксперт о том, где Россия из Белоруссии адекватно ударит по ВСУ

Даже если Россия и запланирует новый удар по ВСУ с территории Белоруссии, то только для того, чтобы через равнинные участки Сумской области окружить Славянско-Краматорскую агломерацию, дабы окончательно освободить Донбасс. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2023-01-14T12:00

2023-01-14T12:00

2023-01-14T12:00

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Ранее в Белоруссию прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.Эксперт отметил, что психологически для нас будет не очень комфортно по второму разу брать Лиман и Изюм с Купянском в обход Харькова, но это сейчас с военной точки зрения это наиболее адекватный вариант.Обход Славянско-Краматоркой агломерации — это задача хотя бы на грани адекватности планирования. Она не на колоссальную глубину, но ее выполнение принесет конкретный результат, добавил он.Славянск и Краматорск — это крупные города, промышленные центры и "колыбель революции". Их взятие нанесет удар и по войскам, и по психологии, и по экономике Украины, заключил собеседник издания.

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2023

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новости, россия, всу, белоруссия, изюм, славянск, краматорск, киев, ровно, украина