https://ukraina.ru/20230114/1042617517.html

Устроим им Херсон. Военный эксперт о том, как Россия качественно готовится ударить по ВСУ из Белоруссии

Устроим им Херсон. Военный эксперт о том, как Россия качественно готовится ударить по ВСУ из Белоруссии - 14.01.2023 Украина.ру

Устроим им Херсон. Военный эксперт о том, как Россия качественно готовится ударить по ВСУ из Белоруссии

Защитить украинско-белорусскому границу, одновременно воюя с ВС РФ на востоке, нынешними силами киевский режим не может. Так что при успешном нашем наступлении враг будет вынужден отступить. Мы к этому наступлению готовимся качественно. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2023-01-14T08:30

2023-01-14T08:30

2023-01-14T08:30

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Ранее в Белоруссию с инспекцией прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.Сейчас проходят российско-белорусские учения летного состава, мы готовим бойцов на белорусских полигонах. Этот театр военных действий был хорошо отработан в советское время. Там есть хорошее понимание гидрографии. Так что наступление с этого направления может быть успешным, считает специалист.По его словам, многое будет зависеть от численности личного состава. Если у противника там в двух эшелонах 30-50 тысяч, нам нужно 100 тысяч. Это решаемая задача. Сейчас для нас гораздо важнее уничтожать украинскую ПВО, чтобы мы могли активно могли использовать бомбардировочную авиацию. Эту задачу надо решить достаточно быстро.Возможно, что мы будем решать эту задачу параллельно с наступлением. Потому что это не Донбасс, где есть сплошная линия обороны. Но ее нужно ликвидировать, рассуждает он.Мы не могли иметь две группировки в 50 тысяч человек на херсонском и запорожском направлениях. А враг не сможет держать большую группировку и на востоке, и на западе. И это может облегчить нам проведение зимней кампании. И у меня есть большие надежды на то, что мы сможем решить эту проблему, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, белоруссия, херсон, пво