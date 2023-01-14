Устроим им Херсон. Военный эксперт о том, как Россия качественно готовится ударить по ВСУ из Белоруссии - 14.01.2023 Украина.ру
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Устроим им Херсон. Военный эксперт о том, как Россия качественно готовится ударить по ВСУ из Белоруссии
Устроим им Херсон. Военный эксперт о том, как Россия качественно готовится ударить по ВСУ из Белоруссии - 14.01.2023 Украина.ру
Устроим им Херсон. Военный эксперт о том, как Россия качественно готовится ударить по ВСУ из Белоруссии
Защитить украинско-белорусскому границу, одновременно воюя с ВС РФ на востоке, нынешними силами киевский режим не может. Так что при успешном нашем наступлении враг будет вынужден отступить. Мы к этому наступлению готовимся качественно. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2023-01-14T08:30
2023-01-14T08:30
новости
россия
всу
белоруссия
херсон
пво
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Ранее в Белоруссию с инспекцией прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.Сейчас проходят российско-белорусские учения летного состава, мы готовим бойцов на белорусских полигонах. Этот театр военных действий был хорошо отработан в советское время. Там есть хорошее понимание гидрографии. Так что наступление с этого направления может быть успешным, считает специалист.По его словам, многое будет зависеть от численности личного состава. Если у противника там в двух эшелонах 30-50 тысяч, нам нужно 100 тысяч. Это решаемая задача. Сейчас для нас гораздо важнее уничтожать украинскую ПВО, чтобы мы могли активно могли использовать бомбардировочную авиацию. Эту задачу надо решить достаточно быстро.Возможно, что мы будем решать эту задачу параллельно с наступлением. Потому что это не Донбасс, где есть сплошная линия обороны. Но ее нужно ликвидировать, рассуждает он.Мы не могли иметь две группировки в 50 тысяч человек на херсонском и запорожском направлениях. А враг не сможет держать большую группировку и на востоке, и на западе. И это может облегчить нам проведение зимней кампании. И у меня есть большие надежды на то, что мы сможем решить эту проблему, заключил собеседник издания.
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, всу, белоруссия, херсон, пво
Новости, Россия, ВСУ, Белоруссия, Херсон, ПВО

Устроим им Херсон. Военный эксперт о том, как Россия качественно готовится ударить по ВСУ из Белоруссии

08:30 14.01.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМобилизованные поразили позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста"
Мобилизованные поразили позиции ВСУ из модернизированных гаубиц Мста
© Министерство обороны РФ
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Защитить украинско-белорусскому границу, одновременно воюя с ВС РФ на востоке, нынешними силами киевский режим не может. Так что при успешном нашем наступлении враг будет вынужден отступить. Мы к этому наступлению готовимся качественно. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Ранее в Белоруссию с инспекцией прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.
Сейчас проходят российско-белорусские учения летного состава, мы готовим бойцов на белорусских полигонах. Этот театр военных действий был хорошо отработан в советское время. Там есть хорошее понимание гидрографии. Так что наступление с этого направления может быть успешным, считает специалист.
По его словам, многое будет зависеть от численности личного состава. Если у противника там в двух эшелонах 30-50 тысяч, нам нужно 100 тысяч. Это решаемая задача. Сейчас для нас гораздо важнее уничтожать украинскую ПВО, чтобы мы могли активно могли использовать бомбардировочную авиацию. Эту задачу надо решить достаточно быстро.
Возможно, что мы будем решать эту задачу параллельно с наступлением. Потому что это не Донбасс, где есть сплошная линия обороны. Но ее нужно ликвидировать, рассуждает он.
"Я хочу сказать, что не все, что было в феврале, было плохо. Когда мы наступали на Киев, враг был в тяжелом моральном состоянии. Он не мог оказывать сопротивление на херсонском направлении, поэтому мы его легко взяли. И если мы откроем второй фронт, противник будет вынужден перебрасывать свои войска. У него повторится ситуация с херсонским плацдармом", - подчеркнул Евсеев.
Мы не могли иметь две группировки в 50 тысяч человек на херсонском и запорожском направлениях. А враг не сможет держать большую группировку и на востоке, и на западе. И это может облегчить нам проведение зимней кампании. И у меня есть большие надежды на то, что мы сможем решить эту проблему, заключил собеседник издания.
 
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