Сфера СВО может быть резко расширена: Ищенко о планах России. СВО - 13.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230113/1042611876.html
Сфера СВО может быть резко расширена: Ищенко о планах России. СВО
Сфера СВО может быть резко расширена: Ищенко о планах России. СВО - 13.01.2023 Украина.ру
Сфера СВО может быть резко расширена: Ищенко о планах России. СВО
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил назначение главы Генштаба РФ Герасимова командующим Объединенной... Украина.ру, 13.01.2023
2023-01-13T15:03
2023-01-13T15:03
видео
ростислав ищенко
россия
украина
сво
нато
германия
сша
киев
соледар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0d/1042611527_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_f540c03679d4c45e87831322e94f3a42.jpg
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил назначение главы Генштаба РФ Герасимова командующим Объединенной группировкой войск, а также рассказал, как Польша воюет на два фронта — против России и Германии и с какой целью Украина распускает слухи о гуманитарном коридоре в Соледаре: 01:25 – Чем обусловлены кадровые перестановки в Минобороны? 03:15 – О чём во Львове договорились президенты Польши, Литвы и Украины? 15:20 – Заставят ли США Германию выплатить Варшаве репарации за Вторую мировую войну? 19:15 – Украинские "вбросы" о гуманитарном коридоре в Соледаре: с какой целью делаются подобные заявления? 25:35 - Столтенберг призвал ЕС и НАТО усилить помощь Украине: на что рассчитывает Киев и какую схему разрабатывает Варшава? Российские военные вечером 12 января взяли под полный контроль город Соледар в Донецкой народной республике. Об этом говорится в сообщении Минобороны. Контроль над городом позволит отрезать снабжение украинских войск в Артемовске, заявили в министерстве. Там добавили, что за последние трое суток в районе Соледара уничтожено более 700 украинских военных и свыше 300 единиц вооружения.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
соледар
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0d/1042611527_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_48d9849667fa688f177c929c8125285b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, ростислав ищенко, россия, украина, сво, нато, германия, сша, киев, соледар, оружие, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Россия, Украина, СВО, НАТО, Германия, США, Киев, Соледар, оружие

Сфера СВО может быть резко расширена: Ищенко о планах России. СВО

15:03 13.01.2023
 
Читать в
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил назначение главы Генштаба РФ Герасимова командующим Объединенной группировкой войск, а также рассказал, как Польша воюет на два фронта — против России и Германии и с какой целью Украина распускает слухи о гуманитарном коридоре в Соледаре: 01:25 – Чем обусловлены кадровые перестановки в Минобороны?
03:15 – О чём во Львове договорились президенты Польши, Литвы и Украины?
15:20 – Заставят ли США Германию выплатить Варшаве репарации за Вторую мировую войну?
19:15 – Украинские "вбросы" о гуманитарном коридоре в Соледаре: с какой целью делаются подобные заявления?
25:35 - Столтенберг призвал ЕС и НАТО усилить помощь Украине: на что рассчитывает Киев и какую схему разрабатывает Варшава?
Российские военные вечером 12 января взяли под полный контроль город Соледар в Донецкой народной республике. Об этом говорится в сообщении Минобороны. Контроль над городом позволит отрезать снабжение украинских войск в Артемовске, заявили в министерстве. Там добавили, что за последние трое суток в районе Соледара уничтожено более 700 украинских военных и свыше 300 единиц вооружения.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
ВидеоРостислав ИщенкоРоссияУкраинаСВОНАТОГерманияСШАКиевСоледароружие
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:38Сальдо назвал срок освобождения Херсона
16:32Наступление после Соледара, уголовный трибунал против России. О чём говорили эксперты 13 января
16:20Сальдо рассказал подробности о постройке нового города в Херсонской области
16:16Путин поручил оградить жителей новых территорий от уголовного преследования со стороны киевского режима
16:05"Привет" ОПЗЖ, немецкое предупреждение. Главное на Украине на 16:00 13 января
15:54Россия готовится к масштабному наступлению - The Wall Street Journal
15:54Верховная Рада лишила депутатских мандатов Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина
15:48Игорь Шатров о трибунале против России: Москва закончит СВО, а потом разберется с ООН
15:46В госпиталях Львова, куда везут раненых из Артёмовска и Соледара, острый дефицит донорской крови
15:42Стена Плача на Донбассе. Горькая история города Соледар
15:08Запад начал готовить ВСУ к весеннему наступлению РФ – The New York Times
15:03Сфера СВО может быть резко расширена: Ищенко о планах России. СВО
15:00"Украина — в тупике". В Киеве задумались о реальной цене войны
14:50Путин потребовал от правительства срочно принять меры по обеспечению новых регионов лекарствами
14:39Российские военные уничтожили в Соледаре более 700 бойцов ВСУ за 3 суток
14:25В Минобороны РФ рассказали подробности о применении высокотехнологичных вооружений в ходе штурма Соледара
14:05Суркиса и Шуфрича исключили из Национального олимпийского комитета Украины
13:59Бастрыкин предложил направлять бывших мигрантов, ставших гражданами РФ, в зону СВО в приоритетном порядке
13:55Евгений Норин: Россия мощно ударила по ВСУ и готовит адекватное наступление из Белоруссии
13:51Посол Украины в Израиле раскрыл причину, почему отложили телефонные переговоры глав МИД двух стран
Лента новостейМолния