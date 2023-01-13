https://ukraina.ru/20230113/1042611876.html

Сфера СВО может быть резко расширена: Ищенко о планах России. СВО

Сфера СВО может быть резко расширена: Ищенко о планах России. СВО - 13.01.2023 Украина.ру

Сфера СВО может быть резко расширена: Ищенко о планах России. СВО

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил назначение главы Генштаба РФ Герасимова командующим Объединенной... Украина.ру, 13.01.2023

2023-01-13T15:03

2023-01-13T15:03

2023-01-13T15:03

видео

ростислав ищенко

россия

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сша

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил назначение главы Генштаба РФ Герасимова командующим Объединенной группировкой войск, а также рассказал, как Польша воюет на два фронта — против России и Германии и с какой целью Украина распускает слухи о гуманитарном коридоре в Соледаре: 01:25 – Чем обусловлены кадровые перестановки в Минобороны? 03:15 – О чём во Львове договорились президенты Польши, Литвы и Украины? 15:20 – Заставят ли США Германию выплатить Варшаве репарации за Вторую мировую войну? 19:15 – Украинские "вбросы" о гуманитарном коридоре в Соледаре: с какой целью делаются подобные заявления? 25:35 - Столтенберг призвал ЕС и НАТО усилить помощь Украине: на что рассчитывает Киев и какую схему разрабатывает Варшава? Российские военные вечером 12 января взяли под полный контроль город Соледар в Донецкой народной республике. Об этом говорится в сообщении Минобороны. Контроль над городом позволит отрезать снабжение украинских войск в Артемовске, заявили в министерстве. Там добавили, что за последние трое суток в районе Соледара уничтожено более 700 украинских военных и свыше 300 единиц вооружения.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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