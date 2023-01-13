https://ukraina.ru/20230113/1042611876.html
Сфера СВО может быть резко расширена: Ищенко о планах России. СВО
Сфера СВО может быть резко расширена: Ищенко о планах России. СВО - 13.01.2023 Украина.ру
Сфера СВО может быть резко расширена: Ищенко о планах России. СВО
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил назначение главы Генштаба РФ Герасимова командующим Объединенной... Украина.ру, 13.01.2023
2023-01-13T15:03
2023-01-13T15:03
2023-01-13T15:03
видео
ростислав ищенко
россия
украина
сво
нато
германия
сша
киев
соледар
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил назначение главы Генштаба РФ Герасимова командующим Объединенной группировкой войск, а также рассказал, как Польша воюет на два фронта — против России и Германии и с какой целью Украина распускает слухи о гуманитарном коридоре в Соледаре: 01:25 – Чем обусловлены кадровые перестановки в Минобороны? 03:15 – О чём во Львове договорились президенты Польши, Литвы и Украины? 15:20 – Заставят ли США Германию выплатить Варшаве репарации за Вторую мировую войну? 19:15 – Украинские "вбросы" о гуманитарном коридоре в Соледаре: с какой целью делаются подобные заявления? 25:35 - Столтенберг призвал ЕС и НАТО усилить помощь Украине: на что рассчитывает Киев и какую схему разрабатывает Варшава? Российские военные вечером 12 января взяли под полный контроль город Соледар в Донецкой народной республике. Об этом говорится в сообщении Минобороны. Контроль над городом позволит отрезать снабжение украинских войск в Артемовске, заявили в министерстве. Там добавили, что за последние трое суток в районе Соледара уничтожено более 700 украинских военных и свыше 300 единиц вооружения.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ростислав ищенко, россия, украина, сво, нато, германия, сша, киев, соледар, оружие, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Россия, Украина, СВО, НАТО, Германия, США, Киев, Соледар, оружие
Сфера СВО может быть резко расширена: Ищенко о планах России. СВО
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру
"Ищенко о главном" объяснил назначение главы Генштаба РФ Герасимова командующим Объединенной группировкой войск, а также рассказал, как Польша воюет на два фронта — против России и Германии и с какой целью Украина распускает слухи о гуманитарном коридоре в Соледаре: 01:25 – Чем обусловлены кадровые перестановки в Минобороны?
03:15 – О чём во Львове договорились президенты Польши, Литвы и Украины?
15:20 – Заставят ли США Германию выплатить Варшаве репарации за Вторую мировую войну?
19:15 – Украинские "вбросы" о гуманитарном коридоре в Соледаре: с какой целью делаются подобные заявления?
25:35 - Столтенберг призвал ЕС и НАТО усилить помощь Украине: на что рассчитывает Киев и какую схему разрабатывает Варшава?
Российские военные вечером 12 января взяли под полный контроль город Соледар в Донецкой народной республике. Об этом говорится в сообщении Минобороны. Контроль над городом позволит отрезать снабжение украинских войск в Артемовске, заявили в министерстве. Там добавили, что за последние трое суток в районе Соледара уничтожено более 700 украинских военных и свыше 300 единиц вооружения.