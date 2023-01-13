https://ukraina.ru/20230113/1042610437.html

"Украина — в тупике". В Киеве задумались о реальной цене войны

"Украина — в тупике". В Киеве задумались о реальной цене войны - 13.01.2023 Украина.ру

"Украина — в тупике". В Киеве задумались о реальной цене войны

Еще не так давно в украинском экспертном сообществе обсуждали вероятность затяжной окопной войны, политические и экономические последствия такого положения дел. Теперь же больше говорят о скорой эскалации на линии соприкосновения

2023-01-13T15:00

2023-01-13T15:00

2023-01-13T16:42

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Так, украинский политолог Вадим Карасев, комментируя на ютуб-канале Politeka недавние изменения в российском руководстве СВО, сказал: это означает, что «серьезно ставка делается на то, чтобы в течение месяца, полтора-два максимум, добиться тех результатов», которые наметила российская сторона.«Будет наступление, потому что 2022 год — он военно-стратегическую ситуацию не поменял», — сказал Карасев. По его словам, путем хирургического вмешательства, «малой войной не получилось взять Украину», это слишком большая территория, поэтому сейчас «идет война регулярных армий». Некоторое время она имела характер позиционной войны, «фронт застыл» и стратегического перелома в пользу той или иной стороны пока не произошло.Из этого военного тупика можно выйти либо путем переговоров, либо готовиться к наступлению, отметил эксперт. Он добавил, что результат 2022 года ни Украину, ни Россию не устраивает, поэтому более вероятен второй вариант. По мнению Карасева, именно с подготовкой к большому комплексному наступлению по всей линии фронта связаны изменения в руководстве СВО: «если начальник Генштаба руководит военными операциями, это говорит о том, какой приоритет у страны».Киев тоже готовится. Готовится и Запад, который предоставит Украине уже не оборонительный, а наступательный пакет военной помощи, отметил эксперт. При этом США преследуют свои цели — это «новое сдерживание России», форпостом которого станет Украина. Но это будет «форпост с определенными территориальными проблемами», в частности, речь о Крыме. Однако это не устраивает ни Киев, ни Москву, поэтому «все решится в наступлении», сделал прогноз Карасев.По его мнению, уже к лету 2023 года будет понятна общая стратегическая ситуация, которая сложится по итогам наступлений и контрнаступлений обеих сторон, тогда можно будет переводить ситуацию в дипломатическую плоскость. Так как «силы не безграничны».Но боевые действия могут затянуться, и это будет оказывать влияние на все стороны жизни страны. Украинский политолог Владимир Фесенко сомневается, что парламентские выборы на Украине могут состояться в этом году. Об этом он сказал в интервью журналисту Александру Шелесту. Отвечая на вопрос, будут ли выборы, он сказал: «Если закончится война».«Потому что пока будет идти война, будет действовать военное положение. Я пока скептически оцениваю вероятность выборов в этом году», — сказал Фесенко. В то же время, по его словам, «у некоторых украинских политиков есть ожидания, они почему-то уверены, что выборы будут, и очень скоро».«Не знаю, на чем это основано. Я не такой большой оптимист», — отметил политолог. Он добавил, что может сказать только одно: «Как только оканчиваются военные действия, тем более если они завершатся хотя бы относительной победой Украины, тогда политтехнологически будет очень выгодно нынешней правящей команде быстро провести и парламентские, и президентские выборы, это им позволит сохранить власть, может быть, даже упрочить свои позиции хотя бы на время».Что можно будет понимать под «относительной победой Украины», эксперт не пояснил.Впрочем, украинский экономист и политолог Олег Соскин само военное положение на Украине считает незаконным. Об этом он сказал в своем видеоблоге.По мнению эксперта, Зеленский совершил антиконституционный переворот, когда «провели антиконституционные выборы в Верховный Совет»: когда Зеленский пришел к власти, он распустил парламент и назначил досрочные выборы.«Там бы никогда у него большинства (в Раде. — Ред.) не было. И многих бы трагедий не произошло. Он провел антиконституционный переворот. Он продолжил его, уничтожив Конституционный суд, — он незаконно снял, и это судами всеми сейчас доказано, главу Конституционного суда. Это все незаконно», — сказал Соскин, добавив, что столь же незаконно Зеленский сейчас «дает команды арестовывать и устранять мэров — мэра Чернигова, мэра Полтавы и других».Эксперт подчеркнул, что «это все незаконные действия — не потому, что они нравятся или не нравятся, просто есть правила».По словам Соскина, трудно понять, почему Зеленский или глава ОП Ермак занимаются вопросами военного руководства, в чем они явно не разбираются.«Как они могут сотнями жизней жертвовать — вот это огромный на сегодняшний день вопрос. Почему люди соглашаются с этим, почему нарушается Конституция и мужчин не выпускают за границу? Почему нарушается Конституция, и выполняются преступные приказы генералами и прочими пограничниками — вот это вызывает логический вопрос», — сказал политолог, добавив, что в стране нет законной власти, «уничтожена парламентская власть».«На Украине — парламентско-президентская республика. На Украине не был проведен референдум по объявлению войны. На Украине нет войны. На Украине незаконно президент вводит военное положение, и это одобряет послушная стая каких-то животных, которые захватили посты в антиконституционном верховном высшем законодательном органе власти, при разгромленном конституционном суде», — обрисовал ситуацию эксперт.Соскин подчеркнул, что руководящая верхушка осуществляет геноцид молодежи: «уже десятки тысяч могил по всей Украине». А сколько инвалидов? Поэтому, считает эксперт, надо вернуться к действию Конституции, то есть надо отменять военное положение. По его словам, режим военного положения, в частности, не дает возможности реально оценить ущерб, нанесенный стране.Между тем положение тяжелое. По оценке эксперта, финансовая система страны разрушена, Украина уже потеряла 50% ВВП. «Практически почти вся экономика Украины уже остановилась», — отметил Соскин, добавив, что остановился и фронт, более того, ВСУ терпят поражения: если пал Соледар, придется оставлять и Бахмут. При этом наиболее пассионарную часть населения сознательно уничтожают.«В экономике и финансах полный крах, на фронте — ничего хорошего», — констатировал политолог. Он продолжил: девять миллионов украинцев покинули страну, города разрушаются, бизнес не работает — «как он может работать без света, без воды, без канализации?» Вывод: Украина находится в глухом тупике, куда ее завели Зеленский и правительство Шмыгаля. Сделав такой вывод, Соскин призвал «убрать декорации», понять, какова реальная ситуация и действовать исходя из этого понимания.

https://ukraina.ru/20230112/1042589774.html

https://ukraina.ru/20230112/1042536576.html

https://ukraina.ru/20230111/1042500843.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, запад, россия, политика, экономика