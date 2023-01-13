https://ukraina.ru/20230113/1042606807.html

Иван Скориков о важности освобождения Соледара и роли ЧВК "Вагнер" в освобождении Донбасса

Иван Скориков о важности освобождения Соледара и роли ЧВК "Вагнер" в освобождении Донбасса - 13.01.2023 Украина.ру

Иван Скориков о важности освобождения Соледара и роли ЧВК "Вагнер" в освобождении Донбасса

Если после Соледара падет Бахмут, это очень ударит по морально-психологическому состоянию ВСУ, ударит по имиджу Зеленского, поумерит его аппетиты. И отрезвит помогающих ему западных партнеров Украины, считает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2023-01-13T13:33

2023-01-13T13:33

2023-01-13T13:33

интервью

роман гнатюк

иван скориков

донбасс

чвк "вагнер"

украина

россия

сво

соледар

артёмовск (бахмут)

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- Иван, новости у нас сегодня оптимистичные. По словам Евгения Пригожина, Соледар - наш. Дальше - Артемовск. Опять же, Марьинка почти взята. В общем, выглядит все воодушевляющее. Что дальше, каким будет ответ Украины?– Я, услышав радостные сообщения от руководителя "Вагнеров" Пригожина, написал такой пост в своем телеграм-канале, что оркестр завершает увертюру "Соледар". Увертюра – это такая развернутая музыкальная пьеса, вступление к большой форме. Большая форма – балет, опера и т.д. То есть, мы сейчас видим начало реального продвижения в деле освобождения Донбасса.Фактически с осени таких приятных новостей мы не слышали. Да, были бои за какие-то отдельные небольшие сельские поселения, но, чтобы взять город и, самое главное, стратегический участок…– Объясните, в чем его важность?– Важность Соледара в том, что он открывает дорогу – и здесь в комплексе надо рассматривать и Марьинку, и Бахмут-Артемовск, и дальнейшее продвижение уже, возможно, будет на Славянск, Краматорск, где нет уже такой привычной для донбасского ландшафта агломерации, перехода фактически населенного пункта в населенный пункт.Соответственно, если наши вооруженные силы смогут занять этот ключевой стратегический участок, дальше уже вести наступление можно будет гораздо быстрее. Вот в чем суть. Спрашивают люди, почему бьются за каждый двор, за каждый район, почему так долго перемалывают? Это связано именно с такой особенностью Донбасса, что там один город переходит в другой, фактически нет границ. Вот в этом и суть, что надо завершить эту соледарско-бахмутовскую операцию.– Чего ждать от противника?– Мы сейчас видим определенные сигналы с Украины. Проводится уже несколько совещаний между обмудсменами. Что это может означать? Это может означать, что, несмотря на все заявления киевской стороны, в Соледаре осталось большое количество пленных. Что еще могут обсуждать омбудсмены?Естественно, они обсуждают обмен пленными.Почему на Украине лишают гражданства депутатов? Как правило, это касается беглых. Даже и священнослужителей обвиняют в госизмене и хватают. Это означает, что им нужен просто обменный фонд. То есть мерзость всей этой ситуации в том, что они фактически мирных граждан хотят обменивать на военнослужащих.- Мы начали с соледарской увертюры, соледарско-бахмутовской, или соледарско-артемовской операции. Это связано с "Вагнером" и хотелось бы отдельно об этом поговорить. Чем обусловлены успехи ЧВК, их высокая боеспособность? И можно ли предположить, на каком направлении продолжится "музыкальная пьеса"?– Очевидно, это соледарско-бахмутовско-артемовское направление, Бахмут — так правильнее, если исторически. Это название, появившееся еще при царе Иване Грозном, связано с речкой, которая там протекает.Собственно, Бахмут не только является стратегическим центром, но и идеологическим, политическим – для украинской стороны. Вспомним, приезжал Зеленский туда, красовался там. Был он там или не был? По улицам не ходил, в каком-то бункере его показали, где это было, мы на самом деле не знаем. Но факт, что это было представлено, что он посещал передовую, говорил, что Бахмут – это оплот битвы за Запад, за демократические ценности.– Я бы напомнил, что ранее такое же говорилось о Мариуполе, говорили так и про Донецкий аэропорт.– Да, но есть нюанс. Когда была битва за Мариуполь, ВСУ и все эти карательные нацбаты отступали, и стратегическая, тактическая инициатива была на нашей стороне. Будем честны, начиная с осени – перегруппировки, маневры совершали российские военные. И это породило в пиар-команде Зеленского головокружение от успехов, дало повод заверять Запад, что победа уже близка, что ВСУ больше уже не будут отступать, а будут идти вперед.Соответственно, нужно немедленно выполнять все хотелки режима Зеленского, принимать в Евросоюз, принимать в НАТО, отдавать бесплатно все имеющееся лучшее вооружение.После этого он приехал в Бахмут – именно для того, чтобы показать, какой он смелый, какой он форпост. И как Зеленского в свое время раздули так, что он стал мировой суперзвездой политической, точно так же они раздули несчастный Бахмут. Что это какой-то чуть ли не новый Сталинград. Перевертыш такой, ведь Сталинград защищали от фашистов, а здесь – наоборот, фашисты пытаются защититься от антифашистов.Соответственно, этот населенный пункт для них имеет такое символическое, идеологическое значение. И если наши войска вместе с "оркестром" (ЧВК "Вагнер" – Ред.) его освободят, то это очень сильно ударит и по морально-психологическому духу, если это можно назвать духом, ВСУ. Ударит и по имиджу Зеленского, поумерит его аппетиты. И отрезвит помогающих ему безвозмездно западных партнеров Украины.Роль "оркестра", роль ЧВК "Вагнер" – самая главная тут, именно они являются героями, которые сейчас освободили Соледар. Просто "Вагнер" направили туда именно как элиту, которая умеет выполнять непосредственно задачи штурмовые. Нужно отметить, что фактически ЧВК "Вагнер" разрослась чуть ли не до корпуса, они имеют свою артиллерию и авиацию. И, конечно же, здесь выдающаяся роль руководителя ЧВК Евгения Пригожина – человека, который, являясь успешным предпринимателем, показал пример всем остальным.Показал нашим так называемым олигархам, что настоящий патриот страны готов отдать все, что у него есть, все свои заработанные средства на благо Родины, на дело освобождения Донбасса и всей территории Украины.– Хотелось бы напомнить, что во времена начала "АТО" у каждого уважающего себя украинского олигарха была маленькая карманная армия. Как у того же Коломойского – "Днепр-1" и "Днепр-2".– Мы, конечно, над ними ерничали, но, тем не менее, у врага иногда надо и поучиться. То есть, получается, что государство украинское, нацистское государство – оно смогло принудить вот этих всех мерзавцев-олигархов к тому, чтобы они послужили на благо, если, опять же, это можно назвать "благом", их нацистско-русофобской идеологии и практики.У нас есть честные предприниматели, которые действительно помогают. Многие из них не светятся, тот же Евгений Пригожин говорит, что знает таких людей. Но есть реальные олигархи, которые долгие годы высасывали ресурсы, средства из страны, держали все это в каких-то оффшорах. А с началом тревожных трагических событий, исторических событий – улетели и спрятались в других странах. И не вспоминают о своей Родине, которая дала им все. А некоторые даже, прямо скажем – гадят.

https://ukraina.ru/20230113/1042596329.html

https://ukraina.ru/20230113/1042599210.html

https://ukraina.ru/20230113/1042584047.html

соледар

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, роман гнатюк, иван скориков, донбасс, чвк "вагнер", украина, россия, сво, соледар, артёмовск (бахмут)