Химическое оружие ВСУ, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 13 января
12:05 13.01.2023 (обновлено: 13:00 13.01.2023)
© Фото : скриншот видео Telegram-канала "Военкор Ярем"химическое оружие ВСУ
© Фото : скриншот видео Telegram-канала "Военкор Ярем"
Вооружённые силы Украины поймали на использовании химического оружия. Украинские военные продолжают обстреливать приграничные регионы России
Как сообщило официальное представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины 19 раз обстреляли этот регион России.
«На Донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, на Горловском — 7 обстрелов из артиллерии 155 мм, выпустив 83 единицы различных боеприпасов», — указывалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы пяти населённых пунктов республики: столица Донецк (Калининский, Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Гольмовский, Пантелеймоновка, Горловка (Никитовский район), Макеевка (Червоногвардейский и Советский районы).
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«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица, мужчины, в Ленинском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица в Ленинском районе Донецка», — сообщило представительство.
Огнём ВСУ были повреждены 3 домостроения в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.
Утром обстрелы продолжились.
«В 07:00 ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Ред.) обстреляли Киевский район. Из н. п. Ласточкино выпущено 3 снаряда калибром 155 мм. В 08:15 из н. п. Тоненькое по Киевскому району выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», — сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Он также рассказал, что в 09:55 из Тоненького по Куйбышевскому району столицы ДНР было выпущено 8 снарядов калибром 155 мм, а в 10:15 из Орловки по Киевскому району выпущено 5 снарядов калибром 155 мм.
Как сообщило представительство Луганской Народной Республике в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины украинские войска в ночь на пятницу, 13 января, выпустили три снаряда «натовского» калибра 155 мм по Сватову.
«По уточненной информации, в результате обстрела города Сватова получил повреждения маслопрессовый цех, находящийся в промышленной зоне. Жертв среди мирного населения нет», — сообщил в комментарии РИА «Новости» офицер 2-го Армейского корпуса ЛНР Андрей Марочко.
Обстановка в Донбассе остаётся напряжённой.
Химическое оружие ВСУ
Днём 13 января появилось очередное видео, подтверждающее применение Вооружёнными силами Украины химического оружия в боях в Донбассе. Одним из распространивших видео был телеграм-канал «Военкор Ярем».
«Видео снимает, как пишут, командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птицы Мадьяра" — Роберт Иосифович Бровди (в девичестве Владимир Ильяшевич Бацко). На кадрах видно, как украинские бойцы занимаются подготовкой небольших беспилотных летательных аппаратов, которые предназначены для сброса очень интересных самодельных боеприпасов, которые с большой долей вероятностью снаряжены химическим оружием. Они были переданы человеком с позывным Шаман из 63 ОМБР ВСУ. 28 декабря 2022 года данное подразделение находилось на рубеже Опытное — Клещеевка, однако впоследствии могло быть передислоцировано на одно из направлений в городе Бахмуте», — подписал автор канала видео.
Он указал на то, что снаряды выполнены из самодельных тонкостенных цилиндров, наполненных каким-то химическим веществом.
«На это указывает проставленные на боеприпасах масса содержимого — причем на каждом оно разное и в среднем составляет 700 грамм. Головной взрыватель не похож на накальное устройство, предназначенное для детонации и больше напоминает устройства для смешивания или распыления химических веществ. Ну и главный признак — снаряды хранятся в холодильнике, чтобы не допустить термического расширения вещества и нарушения герметичности оболочки. Обычные снаряды в холодильнике не хранят», — указал автор канала.
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На видео украинский военный угрожает, что россияне «ответят за Соледар», и призывает их «готовиться».
Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий также распространил данное видео. Позже он сообщил, что находилось в баллонах.
«Пожелавший остаться неизвестным гражданин сообщил мне, что в контейнерах в холодильнике на видео, обнародованном сами военнослужащими ВСУ, вероятно, фосген. У него низкая температура кипения и ранее солдаты РФ жаловались на кашель, отек легких — это свойство фосгена. Получать легко, можно с производств достать, он на некоторых производствах используется для работы. Впервые фосген был использован в качестве оружия в Первую мировую войну. Запрещен Конвенцией ООН», — отметил Шарий.
Примечательно, что ранее бойцы группы «Вагнер» уже сообщали о применении ВСУ химического оружия.
«Только что в населённом пункте Бахмут было применено противником на улице Трудовые Резервы химическое оружие, в результате чего наши бойцы получили химические ожоги дыхательных путей и слизистой оболочки и были направлены в тяжёлом состоянии в госпиталь», — сообщил один из бойцов группы 7 января.
Позже появилось видео, на котором украинские военные хвастаются изготовлением боеприпасов с химическим оружием.
«На видео украинцы собирают летательные аппараты-камикадзе, предназначенные для сброса самодельных боеприпасов. Предположительно это капсулы с синильной кислотой, которые хранят в холоде. На видео можно как раз обнаружить холодильную камеру. При падении такие снаряды ломаются, и газ из них распространяется по местности», — прокомментировал это видео телеграм-канал «Оркестр Вагнера».
А позже появилось ещё одно видео, которое и прокомментировали канал «Военкор Ярем» и Анатолий Шарий.
Таким образом, украинские военные демонстративно нарушили международные конвенции о недопущении применения химического оружия. Однако, с учётом позиции Запада, Украина вряд ли понесёт какую-либо ответственность за действия своих военных.