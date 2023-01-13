Зерновая сделка, и снова Джонсон, что происходило в Соледаре. Главное на Украине на утро 13 января - 13.01.2023 Украина.ру
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Зерновая сделка, и снова Джонсон, что происходило в Соледаре. Главное на Украине на утро 13 января
Зерновая сделка, и снова Джонсон, что происходило в Соледаре. Главное на Украине на утро 13 января - 13.01.2023 Украина.ру
Зерновая сделка, и снова Джонсон, что происходило в Соледаре. Главное на Украине на утро 13 января
Посол России сообщил об отсутствии прогресса в реализации зерновой сделки. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует снова посетить Украину. Житель Соледара рассказал о происходившем в городе
2023-01-13T10:12
2023-01-13T11:25
эксклюзив
хроники
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О том, что в вопросе зерновой сделки нет подвижек, сообщил посол России в Турции Алексей Ерхов.«На сегодняшний день экспортировано 17 миллионов тонн украинского зерна. Однако мы все еще наблюдаем перекосы в географическом распределении получателей украинских продуктов питания. Ситуация с нашей продукцией также не внушает оптимизма. Прогресса в реализации Меморандума о взаимопонимании между Россией и ООН по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта не наблюдается», — процитировала дипломата газета Yeni Şafak.По словам посла, «российские производители и поставщики по-прежнему сталкиваются с блокировкой банковских платежей, непомерно высокими страховыми тарифами и блокировкой доступа к портам».Кроме того, Ерхов рассказал о государствах, препятствующих сделке.«Есть задержки даже в бесплатной передаче российских удобрений бедным странам. Небольшая часть груза была отправлена из Нидерландов в Малави. Латвия, Эстония и Бельгия продолжают удерживать нашу продукцию в портах. Перемещение аммиачного сырья для производства удобрений из порта "Южный" не началось. Возобновление поставок аммиака блокируется только и исключительно Киевом», — заявил Ерхов.По его словам, «речь идет о 2,5 миллионов тонн сырья в год, чего достаточно для производства 7 миллионов тонн удобрений, чтобы прокормить 200 миллионов человек».«Всё это показывает, кто спекулирует на нуждах африканских, азиатских и латиноамериканских стран с алчными целями», — заявил посол.Ерхов также прокомментировал готовность Украины к заключению мирного соглашения.«Киев сейчас не готов к миру, он продолжает выдвигать различные условия для начала переговоров. Он даже пытается запретить возможность проведения переговоров на юридическом уровне», — отметил он.Зерновая сделка, которую 22 июля прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Однако это условие так и не было выполнено. При этом ООН заверила, что ограничения будут сняты.Новый визит ДжонсонаКак сообщило британское издание Guardian, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует визит на Украину и встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.Как сообщило издание со ссылкой на неназванные источники, Джонсон сообщил друзьям, что намерен посетить Киев в ближайшие месяцы, чтобы продемонстрировать свою публичную поддержку Украине.Украинские источники подтвердили газете, что Джонсон намерен посетить Киев, но пока не имеют конкретной информации о датах поездки. Более того, по словам украинских источнико, Зеленский и Джонсон считают друг друга "друзьями".При этом, по информации Guardian, планы Джонсона вызвали беспокойство среди высокопоставленных консерваторов, поскольку они считают, что такая поездка может подорвать авторитет действующего премьер-министра Риши Сунака.Как заявил один из соратников Сунака, "ситуация там (на Украине – Ред.) остаётся чрезвычайно хрупкой, поэтому он (Джонсон – Ред.) должен быть осторожным, чтобы не поставить под угрозу отношения Риши с Зеленским".На посту премьер-министра Джонсон выступил с активной поддержкой Украине. При этом Великобритания срывала мирные договорённости между Украиной и Россией. По мнению ряда экспертов, этим Джонсон в том числе пытался добиться отвлечения внимания британского общества от своей провальной внутренней политики, а также от ряда скандалов, в том числе и с вечеринкой во время локдауна. Сам Джонсон с момента начала СВО трижды посещал Киев.При этом британские инструкторы помогали готовить Украине ряд терактов. Так, именно британцы помогли ВСУ атаковать бухту Севастополя.Что происходило в СоледареУкраинские военные вывезли из Соледара всю бытовую технику и личные вещи покинувших город жителей, рассказал РИА "Новости" местный житель Сергей Кузин."Повывозили из посёлка всё: вплоть до туалетной бумаги вывозилось. Люди уезжали, они выламывали двери, ворота... Вывозилось на гражданских машинах... Загружалась бытовая техника, вещи. Мы с отцом двоих поймали у соседа, они выломали окно, залезли в дом, собрали уже все ценное, и тут мы пришли с отцом. А они нам сказали, что позицию ищут", - рассказал Кузин.По его словам, на Украине торговля украденным мародёрами из Донбасса поставлена на поток."У меня есть знакомая, которая выехала на Украину... На территории Украины ломбардов больше, чем продуктовых магазинов. И там много техники именно с Донбасса", - отметил Кузин.Он также рассказал об обстрелах Соледара Вооружёнными силами Украины."Я лично тушил дома людей, которые повыезжали. Я не разбираюсь... То ли фосфор... Гирлянды (были). Это стреляли из-под Носовки, есть там точка, оттуда стреляли по нам, а говорили, что российская армия. Хотя российская армия брала тогда Владимировку, далековато была она... У нас летом много домов погорело", - сообщил Кузин.По его словам, украинские танки базировались прямо в жилом секторе, откуда вели обстрел."Украинский танк у нас ездил пять месяцев, который был любитель из-под домов стрелять. Он выезжал и вокруг нашего поселка ездил. Сначала их было несколько, а потом один (остался). Как призрак ездил...", - заявил Кузин.В среду, 11 января, Минобороны РФ сообщило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. Днём ранее появилось видео с Пригожиным из одной из местных соляных шахт.По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после взятия Соледара улучшены возможности для освобождения Артёмовска (Бахмута).Как заявил РИА "Новости" глава администрации Шахтёрска Александр Шатов, сейчас мирных жителей освобожденного Соледара размещают в его городе.
https://ukraina.ru/20230112/1042592903.html
https://ukraina.ru/20230112/1042583742.html
https://ukraina.ru/20230112/1042570863.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Зерновая сделка, и снова Джонсон, что происходило в Соледаре. Главное на Украине на утро 13 января

10:12 13.01.2023 (обновлено: 11:25 13.01.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Валерия ПолянсковаДжонсон Зеленский петушки Бидасюка
Джонсон Зеленский петушки Бидасюка - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Валерия Полянскова
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Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Посол России сообщил об отсутствии прогресса в реализации зерновой сделки. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует снова посетить Украину. Житель Соледара рассказал о происходившем в городе
О том, что в вопросе зерновой сделки нет подвижек, сообщил посол России в Турции Алексей Ерхов.
«На сегодняшний день экспортировано 17 миллионов тонн украинского зерна. Однако мы все еще наблюдаем перекосы в географическом распределении получателей украинских продуктов питания. Ситуация с нашей продукцией также не внушает оптимизма. Прогресса в реализации Меморандума о взаимопонимании между Россией и ООН по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта не наблюдается», — процитировала дипломата газета Yeni Şafak.
По словам посла, «российские производители и поставщики по-прежнему сталкиваются с блокировкой банковских платежей, непомерно высокими страховыми тарифами и блокировкой доступа к портам».
Кроме того, Ерхов рассказал о государствах, препятствующих сделке.
«Есть задержки даже в бесплатной передаче российских удобрений бедным странам. Небольшая часть груза была отправлена из Нидерландов в Малави. Латвия, Эстония и Бельгия продолжают удерживать нашу продукцию в портах. Перемещение аммиачного сырья для производства удобрений из порта "Южный" не началось. Возобновление поставок аммиака блокируется только и исключительно Киевом», — заявил Ерхов.
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Вчера, 19:00
Европейский спор о танках. Итоги 12 января на УкраинеНа Западе разошлись в вопросе о танках для Украины. В самих ВСУ также указывают на возможные сложности с западной военной техникой
По его словам, «речь идет о 2,5 миллионов тонн сырья в год, чего достаточно для производства 7 миллионов тонн удобрений, чтобы прокормить 200 миллионов человек».
«Всё это показывает, кто спекулирует на нуждах африканских, азиатских и латиноамериканских стран с алчными целями», — заявил посол.
Ерхов также прокомментировал готовность Украины к заключению мирного соглашения.
«Киев сейчас не готов к миру, он продолжает выдвигать различные условия для начала переговоров. Он даже пытается запретить возможность проведения переговоров на юридическом уровне», — отметил он.
Зерновая сделка, которую 22 июля прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Однако это условие так и не было выполнено. При этом ООН заверила, что ограничения будут сняты.
Новый визит Джонсона
Как сообщило британское издание Guardian, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует визит на Украину и встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Как сообщило издание со ссылкой на неназванные источники, Джонсон сообщил друзьям, что намерен посетить Киев в ближайшие месяцы, чтобы продемонстрировать свою публичную поддержку Украине.
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Украинские источники подтвердили газете, что Джонсон намерен посетить Киев, но пока не имеют конкретной информации о датах поездки. Более того, по словам украинских источнико, Зеленский и Джонсон считают друг друга "друзьями".
При этом, по информации Guardian, планы Джонсона вызвали беспокойство среди высокопоставленных консерваторов, поскольку они считают, что такая поездка может подорвать авторитет действующего премьер-министра Риши Сунака.
Как заявил один из соратников Сунака, "ситуация там (на Украине – Ред.) остаётся чрезвычайно хрупкой, поэтому он (Джонсон – Ред.) должен быть осторожным, чтобы не поставить под угрозу отношения Риши с Зеленским".
На посту премьер-министра Джонсон выступил с активной поддержкой Украине. При этом Великобритания срывала мирные договорённости между Украиной и Россией. По мнению ряда экспертов, этим Джонсон в том числе пытался добиться отвлечения внимания британского общества от своей провальной внутренней политики, а также от ряда скандалов, в том числе и с вечеринкой во время локдауна. Сам Джонсон с момента начала СВО трижды посещал Киев.
При этом британские инструкторы помогали готовить Украине ряд терактов. Так, именно британцы помогли ВСУ атаковать бухту Севастополя.
Что происходило в Соледаре
Украинские военные вывезли из Соледара всю бытовую технику и личные вещи покинувших город жителей, рассказал РИА "Новости" местный житель Сергей Кузин.
"Повывозили из посёлка всё: вплоть до туалетной бумаги вывозилось. Люди уезжали, они выламывали двери, ворота... Вывозилось на гражданских машинах... Загружалась бытовая техника, вещи. Мы с отцом двоих поймали у соседа, они выломали окно, залезли в дом, собрали уже все ценное, и тут мы пришли с отцом. А они нам сказали, что позицию ищут", - рассказал Кузин.
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
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По его словам, на Украине торговля украденным мародёрами из Донбасса поставлена на поток.
"У меня есть знакомая, которая выехала на Украину... На территории Украины ломбардов больше, чем продуктовых магазинов. И там много техники именно с Донбасса", - отметил Кузин.
Он также рассказал об обстрелах Соледара Вооружёнными силами Украины.
"Я лично тушил дома людей, которые повыезжали. Я не разбираюсь... То ли фосфор... Гирлянды (были). Это стреляли из-под Носовки, есть там точка, оттуда стреляли по нам, а говорили, что российская армия. Хотя российская армия брала тогда Владимировку, далековато была она... У нас летом много домов погорело", - сообщил Кузин.
По его словам, украинские танки базировались прямо в жилом секторе, откуда вели обстрел.
"Украинский танк у нас ездил пять месяцев, который был любитель из-под домов стрелять. Он выезжал и вокруг нашего поселка ездил. Сначала их было несколько, а потом один (остался). Как призрак ездил...", - заявил Кузин.
В среду, 11 января, Минобороны РФ сообщило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. Днём ранее появилось видео с Пригожиным из одной из местных соляных шахт.
По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после взятия Соледара улучшены возможности для освобождения Артёмовска (Бахмута).
Как заявил РИА "Новости" глава администрации Шахтёрска Александр Шатов, сейчас мирных жителей освобожденного Соледара размещают в его городе.
 
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