https://ukraina.ru/20230113/1042599210.html

Белый дом заявил, что взятие Россией Соледара и Артёмовска не даст стратегического преимущества

Белый дом заявил, что взятие Россией Соледара и Артёмовска не даст стратегического преимущества - 13.01.2023 Украина.ру

Белый дом заявил, что взятие Россией Соледара и Артёмовска не даст стратегического преимущества

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби вечером 12 января отказался признать успехи российских сил по установлению контроля над Соледаром и наступлению на Артемовск (Бахмут)

2023-01-13T10:10

2023-01-13T10:10

2023-01-13T11:00

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Представитель администрации заявил, что не может подтвердить сообщения о том, что "Соледар пал": Россия приводит доказательства взятия города, Украина это отрицает, а поскольку американская сторона не поддерживает присутствие на месте, поэтому не может ничего точно сказать."Мы не знаем, как это будет дальше развиваться, так что я не стану прогнозировать неудачу или успех в данном случае. Но, даже если Россия возьмет Бахмут (украинское название Артемовска - Ред.) и Соледар, это не будет иметь стратегического влияния на саму войну", — утверждает Кирби.Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) - Северск. Там украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Кроме того, взятия города открывает возможности вести огонь по Артемовску прямой наводкой.Кирби назвал Соледар "небольшой деревней" Донбасса, в которой, по его мнению, Россия заинтересована по двум причинам: во-первых, установление контроля над этим городом приведет к взятию Артемовска, а, во-вторых, Москве нужны соляные шахты.К слову, население Соледара на 2020 год оценивалось почти в 11 тысяч человек.В ночь на 11 января основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что Соледар освобожден усилиями бойцов ЧВК "Вагнер", а в ночь на 13 января советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский объявил о взятии Артемовска в оперативное окружение.

https://ukraina.ru/20230113/1042597862.html

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новости, новости украины, соледар, артемовск, сша, белый дом, джон кирби, пригожин, игорь кимаковский