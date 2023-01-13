https://ukraina.ru/20230113/1042599210.html
Белый дом заявил, что взятие Россией Соледара и Артёмовска не даст стратегического преимущества
Белый дом заявил, что взятие Россией Соледара и Артёмовска не даст стратегического преимущества - 13.01.2023 Украина.ру
Белый дом заявил, что взятие Россией Соледара и Артёмовска не даст стратегического преимущества
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби вечером 12 января отказался признать успехи российских сил по установлению контроля над Соледаром и наступлению на Артемовск (Бахмут)
2023-01-13T10:10
2023-01-13T10:10
2023-01-13T11:00
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Представитель администрации заявил, что не может подтвердить сообщения о том, что "Соледар пал": Россия приводит доказательства взятия города, Украина это отрицает, а поскольку американская сторона не поддерживает присутствие на месте, поэтому не может ничего точно сказать."Мы не знаем, как это будет дальше развиваться, так что я не стану прогнозировать неудачу или успех в данном случае. Но, даже если Россия возьмет Бахмут (украинское название Артемовска - Ред.) и Соледар, это не будет иметь стратегического влияния на саму войну", — утверждает Кирби.Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) - Северск. Там украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Кроме того, взятия города открывает возможности вести огонь по Артемовску прямой наводкой.Кирби назвал Соледар "небольшой деревней" Донбасса, в которой, по его мнению, Россия заинтересована по двум причинам: во-первых, установление контроля над этим городом приведет к взятию Артемовска, а, во-вторых, Москве нужны соляные шахты.К слову, население Соледара на 2020 год оценивалось почти в 11 тысяч человек.В ночь на 11 января основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что Соледар освобожден усилиями бойцов ЧВК "Вагнер", а в ночь на 13 января советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский объявил о взятии Артемовска в оперативное окружение.
https://ukraina.ru/20230113/1042597862.html
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новости, новости украины, соледар, артемовск, сша, белый дом, джон кирби, пригожин, игорь кимаковский
Новости, Новости Украины, Соледар, Артемовск, США, Белый дом, Джон Кирби, Пригожин, Игорь Кимаковский
Белый дом заявил, что взятие Россией Соледара и Артёмовска не даст стратегического преимущества
10:10 13.01.2023 (обновлено: 11:00 13.01.2023)
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби вечером 12 января отказался признать успехи российских сил по установлению контроля над Соледаром и наступлению на Артемовск (Бахмут)
Представитель администрации заявил, что не может подтвердить сообщения о том, что "Соледар пал": Россия приводит доказательства взятия города, Украина это отрицает, а поскольку американская сторона не поддерживает присутствие на месте, поэтому не может ничего точно сказать.
"Мы не знаем, как это будет дальше развиваться, так что я не стану прогнозировать неудачу или успех в данном случае. Но, даже если Россия возьмет Бахмут (украинское название Артемовска - Ред.) и Соледар, это не будет иметь стратегического влияния на саму войну", — утверждает Кирби.
Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) - Северск. Там украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Кроме того, взятия города открывает возможности вести огонь по Артемовску прямой наводкой.
Кирби назвал Соледар "небольшой деревней" Донбасса, в которой, по его мнению, Россия заинтересована по двум причинам: во-первых, установление контроля над этим городом приведет к взятию Артемовска, а, во-вторых, Москве нужны соляные шахты.
К слову, население Соледара на 2020 год оценивалось почти в 11 тысяч человек.
В ночь на 11 января основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что Соледар освобожден усилиями бойцов ЧВК "Вагнер", а в ночь на 13 января советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский объявил о взятии Артемовска в оперативное окружение.