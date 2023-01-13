Артёмовск находится в оперативном окружении российских военных - 13.01.2023 Украина.ру
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Артёмовск находится в оперативном окружении российских военных
Артёмовск находится в оперативном окружении российских военных - 13.01.2023 Украина.ру
Артёмовск находится в оперативном окружении российских военных
Силы РФ взяли Артемовск (украинское название Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР) в оперативное окружение. Об этом заявил 12 января советник врио главы республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала
2023-01-13T08:26
2023-01-13T08:43
артемовск
новости
бои
военные
днр
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"Город [Артемовск] сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города. Уже практически вокруг Артемовска тоже плотно работает наша артиллерия", - сказал он.В районе Артемовска идут ожесточенные бои. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские силы планомерно работают над тем, чтобы отрезать пути снабжения украинской группировки в этом районе и взять ее в клещи. По его словам, взятие под контроль этого города позволит перейти к освобождению северной части республики. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно сообщали, что командование украинских войск перебрасывает на артемовское направление дополнительные силы, но украинские подразделения там несут существенные потери.
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артемовск, новости, бои, военные, днр
Артемовск, Новости, бои, военные, ДНР

Артёмовск находится в оперативном окружении российских военных

08:26 13.01.2023 (обновлено: 08:43 13.01.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Читать в
Силы РФ взяли Артемовск (украинское название Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР) в оперативное окружение. Об этом заявил 12 января советник врио главы республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала
"Город [Артемовск] сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города. Уже практически вокруг Артемовска тоже плотно работает наша артиллерия", - сказал он.

В районе Артемовска идут ожесточенные бои.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские силы планомерно работают над тем, чтобы отрезать пути снабжения украинской группировки в этом районе и взять ее в клещи. По его словам, взятие под контроль этого города позволит перейти к освобождению северной части республики.
При этом в ДНР и ЛНР неоднократно сообщали, что командование украинских войск перебрасывает на артемовское направление дополнительные силы, но украинские подразделения там несут существенные потери.
- РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 15:57
После потери Соледара ВСУ перебросили вооружение на артемовское направление - Народная милиция ДНРВСУ перебросили различные виды вооружений, в том числе артиллерию и реактивные системы залпового огня, на артемовское направление после потери Соледара, сообщил подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский в эфире телеканала "Соловьев Live"
 
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