https://ukraina.ru/20230113/1042597862.html

Артёмовск находится в оперативном окружении российских военных

Артёмовск находится в оперативном окружении российских военных - 13.01.2023 Украина.ру

Артёмовск находится в оперативном окружении российских военных

Силы РФ взяли Артемовск (украинское название Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР) в оперативное окружение. Об этом заявил 12 января советник врио главы республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала

2023-01-13T08:26

2023-01-13T08:26

2023-01-13T08:43

артемовск

новости

бои

военные

днр

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"Город [Артемовск] сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города. Уже практически вокруг Артемовска тоже плотно работает наша артиллерия", - сказал он.В районе Артемовска идут ожесточенные бои. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские силы планомерно работают над тем, чтобы отрезать пути снабжения украинской группировки в этом районе и взять ее в клещи. По его словам, взятие под контроль этого города позволит перейти к освобождению северной части республики. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно сообщали, что командование украинских войск перебрасывает на артемовское направление дополнительные силы, но украинские подразделения там несут существенные потери.

https://ukraina.ru/20230112/1042582685.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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артемовск, новости, бои, военные, днр