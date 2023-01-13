Советник госдепартамента США захотел "нейтрализовать" деятельность группы "Вагнер" - 13.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230113/1042596329.html
Советник госдепартамента США захотел "нейтрализовать" деятельность группы "Вагнер"
Советник госдепартамента США захотел "нейтрализовать" деятельность группы "Вагнер" - 13.01.2023 Украина.ру
Советник госдепартамента США захотел "нейтрализовать" деятельность группы "Вагнер"
Деятельность группы "Вагнер" беспокоит власти США, в связи с чем официальный Вашингтон ведет работу по ее "нейтрализации". Об этом заявил в ходе визита в Белград советник госдепартамента Дерек Шолле, передало 12 января агентство Tanjug
2023-01-13T07:49
2023-01-13T07:49
чвк "вагнер"
госдеп сша
сша
новости
соледар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0f/1040849765_0:82:3113:1833_1920x0_80_0_0_0dc1b4f856e3b51e26a6a1fe0fba4c42.jpg
"Мы знаем, что эта группа вербует солдат как в Сербии, так и в других странах мира, и мы обеспокоены этим. Вот почему мы работаем с правительством в Белграде, а также во всем мире, чтобы нейтрализовать их деятельность", - сказал дипломат.Заявление Шолле прозвучало на фоне успехов российских военных в Соледаре. В среду Минобороны России сообщило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. Ранее газета Politico сообщила, что американские власти обеспокоены расширением операций группы "Вагнер" в странах Европы и Африки и планируют новые действия против нее.Группа "Вагнер" была добавлена в черный список минторга США в 2017 году. В декабре администрация США ужесточила меры экспортного контроля в ее отношении, обозначив группу "Вагнер" в качестве "конечного военного пользователя", сделав невозможными поставки целого ряда товаров.
https://ukraina.ru/20230113/1042584047.html
соледар
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0f/1040849765_384:0:3113:2047_1920x0_80_0_0_4e30d143be6ec94809b8a046848e2695.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
чвк "вагнер", госдеп сша, сша, новости, соледар
ЧВК "Вагнер", Госдеп США, США, Новости, Соледар

Советник госдепартамента США захотел "нейтрализовать" деятельность группы "Вагнер"

07:49 13.01.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы группировки "Бахмут" ЧВК "Вагнер"
Бойцы группировки Бахмут ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Деятельность группы "Вагнер" беспокоит власти США, в связи с чем официальный Вашингтон ведет работу по ее "нейтрализации". Об этом заявил в ходе визита в Белград советник госдепартамента Дерек Шолле, передало 12 января агентство Tanjug
"Мы знаем, что эта группа вербует солдат как в Сербии, так и в других странах мира, и мы обеспокоены этим. Вот почему мы работаем с правительством в Белграде, а также во всем мире, чтобы нейтрализовать их деятельность", - сказал дипломат.
Заявление Шолле прозвучало на фоне успехов российских военных в Соледаре. В среду Минобороны России сообщило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара.
Ранее газета Politico сообщила, что американские власти обеспокоены расширением операций группы "Вагнер" в странах Европы и Африки и планируют новые действия против нее.
Группа "Вагнер" была добавлена в черный список минторга США в 2017 году. В декабре администрация США ужесточила меры экспортного контроля в ее отношении, обозначив группу "Вагнер" в качестве "конечного военного пользователя", сделав невозможными поставки целого ряда товаров.
Разведка ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
06:00
"Тактическое подразделение": Военный эксперт высказался о действиях "Группы Вагнера""Группа Вагнера" представляет собой хорошо показавшее себя тактическое подразделение, однако оно не в силах самостоятельно вести успешные боевые действия на уровне СВО. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан
 
ЧВК "Вагнер"Госдеп СШАСШАНовостиСоледар
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:38Юрий "Седой" Бураков: В ближайшее время ВСУ ждет сюрприз - вся лента Днепра будет наша
08:26Артёмовск находится в оперативном окружении российских военных
08:17Польский журналист раскрыл нелицеприятную правду об Украине
08:09Алексей Фененко о доктрине Герасимова: России необходимы наступательные действия и мощь авиации
08:00Полковник объяснил, почему у ВСУ ещё остались самолёты, хотя по сводкам МО РФ они должны были закончиться
07:59Житель Соледара рассказал, как в город вошли российские военные
07:49Советник госдепартамента США захотел "нейтрализовать" деятельность группы "Вагнер"
07:35Поляки избили украинских беженцев - Dziennik Wschodni
07:30Кнутов объяснил, какая информация о российских военачальниках должна оставаться секретной
07:23Товарооборот России и Китая побил рекорд — таможня КНР
07:11"Вели на мясо": житель Соледара рассказал об огромных потерях ВСУ
07:00Экономист объяснил, как антироссийские санкции разрушают миф о европейской экономике услуг
06:48Храм Варшавского беспамятства и напоминания о здравом смысле
06:44Узурпатор-демократ. На кого ориентируется Зеленский, строя свою Украину
06:21"Новая доктрина обороны Польши" как предвыборный проект
06:00"Тактическое подразделение": Военный эксперт высказался о действиях "Группы Вагнера"
05:00Кнутов объяснил назначение Герасимова командующим Объединенной группировкой войск СВО
04:00"Оперативный успех": Полковник Трухан прокомментировал взятие Соледара
21:02В США антивоенные активисты призвали вернуть Украину за стол переговоров
20:37Киев больше не может удерживать позиции в Донбассе после потери Соледара - украинский эксперт
Лента новостейМолния