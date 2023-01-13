https://ukraina.ru/20230113/1042596329.html
Советник госдепартамента США захотел "нейтрализовать" деятельность группы "Вагнер"
Советник госдепартамента США захотел "нейтрализовать" деятельность группы "Вагнер" - 13.01.2023 Украина.ру
Советник госдепартамента США захотел "нейтрализовать" деятельность группы "Вагнер"
Деятельность группы "Вагнер" беспокоит власти США, в связи с чем официальный Вашингтон ведет работу по ее "нейтрализации". Об этом заявил в ходе визита в Белград советник госдепартамента Дерек Шолле, передало 12 января агентство Tanjug
2023-01-13T07:49
2023-01-13T07:49
2023-01-13T07:49
чвк "вагнер"
госдеп сша
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новости
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"Мы знаем, что эта группа вербует солдат как в Сербии, так и в других странах мира, и мы обеспокоены этим. Вот почему мы работаем с правительством в Белграде, а также во всем мире, чтобы нейтрализовать их деятельность", - сказал дипломат.Заявление Шолле прозвучало на фоне успехов российских военных в Соледаре. В среду Минобороны России сообщило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. Ранее газета Politico сообщила, что американские власти обеспокоены расширением операций группы "Вагнер" в странах Европы и Африки и планируют новые действия против нее.Группа "Вагнер" была добавлена в черный список минторга США в 2017 году. В декабре администрация США ужесточила меры экспортного контроля в ее отношении, обозначив группу "Вагнер" в качестве "конечного военного пользователя", сделав невозможными поставки целого ряда товаров.
https://ukraina.ru/20230113/1042584047.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
чвк "вагнер", госдеп сша, сша, новости, соледар
Советник госдепартамента США захотел "нейтрализовать" деятельность группы "Вагнер"
Деятельность группы "Вагнер" беспокоит власти США, в связи с чем официальный Вашингтон ведет работу по ее "нейтрализации". Об этом заявил в ходе визита в Белград советник госдепартамента Дерек Шолле, передало 12 января агентство Tanjug
"Мы знаем, что эта группа вербует солдат как в Сербии, так и в других странах мира, и мы обеспокоены этим. Вот почему мы работаем с правительством в Белграде, а также во всем мире, чтобы нейтрализовать их деятельность", - сказал дипломат.
Заявление Шолле прозвучало на фоне успехов российских военных в Соледаре. В среду Минобороны России сообщило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара.
Ранее газета Politico сообщила, что американские власти обеспокоены расширением операций группы "Вагнер" в странах Европы и Африки и планируют новые действия против нее.
Группа "Вагнер" была добавлена в черный список минторга США в 2017 году. В декабре администрация США ужесточила меры экспортного контроля в ее отношении, обозначив группу "Вагнер" в качестве "конечного военного пользователя", сделав невозможными поставки целого ряда товаров.