https://ukraina.ru/20230113/1042596329.html

Советник госдепартамента США захотел "нейтрализовать" деятельность группы "Вагнер"

Советник госдепартамента США захотел "нейтрализовать" деятельность группы "Вагнер" - 13.01.2023 Украина.ру

Советник госдепартамента США захотел "нейтрализовать" деятельность группы "Вагнер"

Деятельность группы "Вагнер" беспокоит власти США, в связи с чем официальный Вашингтон ведет работу по ее "нейтрализации". Об этом заявил в ходе визита в Белград советник госдепартамента Дерек Шолле, передало 12 января агентство Tanjug

2023-01-13T07:49

2023-01-13T07:49

2023-01-13T07:49

чвк "вагнер"

госдеп сша

сша

новости

соледар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0f/1040849765_0:82:3113:1833_1920x0_80_0_0_0dc1b4f856e3b51e26a6a1fe0fba4c42.jpg

"Мы знаем, что эта группа вербует солдат как в Сербии, так и в других странах мира, и мы обеспокоены этим. Вот почему мы работаем с правительством в Белграде, а также во всем мире, чтобы нейтрализовать их деятельность", - сказал дипломат.Заявление Шолле прозвучало на фоне успехов российских военных в Соледаре. В среду Минобороны России сообщило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. Ранее газета Politico сообщила, что американские власти обеспокоены расширением операций группы "Вагнер" в странах Европы и Африки и планируют новые действия против нее.Группа "Вагнер" была добавлена в черный список минторга США в 2017 году. В декабре администрация США ужесточила меры экспортного контроля в ее отношении, обозначив группу "Вагнер" в качестве "конечного военного пользователя", сделав невозможными поставки целого ряда товаров.

https://ukraina.ru/20230113/1042584047.html

соледар

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

чвк "вагнер", госдеп сша, сша, новости, соледар