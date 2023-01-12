"Тысячи!": украинский посол рассказал, сколько танков нужно Киеву - 12.01.2023 Украина.ру
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"Тысячи!": украинский посол рассказал, сколько танков нужно Киеву
"Тысячи!": украинский посол рассказал, сколько танков нужно Киеву - 12.01.2023 Украина.ру
"Тысячи!": украинский посол рассказал, сколько танков нужно Киеву
Украине нужны от западных союзников тысячи танков, заявил 12 января в интервью Sky Newsпосол Украины в Лондоне Вадим Пристайко
2023-01-12T17:42
2023-01-12T17:42
новости
танки
украина
лондон
посол
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Среди необходимой Украине бронетехники он перечислил танки Challenger, Abrams и Leopard.Советская техника, которая есть у Украины, по его словам, устарела, а в Европе "в избытке" танки, которые нужны ВСУ.Президент Польши Анджей Дуда, вернувшись накануне после визита во Львов, объяснил анонсированное им решение передать Украине роту западных танков Leopard 2."Мы будем стремиться на международном уровне, чтобы эта коалиция была сформирована целым рядом стран, которые дадут свой вклад в виде танков, чтобы можно было создать большее танковое подразделение", — заявил Дуда.
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новости, танки, украина, лондон, посол
Новости, танки, Украина, Лондон, посол

"Тысячи!": украинский посол рассказал, сколько танков нужно Киеву

17:42 12.01.2023
 
© пресс-служба президента УкраиныПристайко
Пристайко
© пресс-служба президента Украины
Читать в
Украине нужны от западных союзников тысячи танков, заявил 12 января в интервью Sky Newsпосол Украины в Лондоне Вадим Пристайко
Среди необходимой Украине бронетехники он перечислил танки Challenger, Abrams и Leopard.
Нам нужны тысячи, это точно, потому что русские выставляют тысячи танков перед нашими рубежами. У нас есть много своих, но нам нужно лучше, чем то, с чем мы можем выйти сейчас.
Советская техника, которая есть у Украины, по его словам, устарела, а в Европе "в избытке" танки, которые нужны ВСУ.
Президент Польши Анджей Дуда, вернувшись накануне после визита во Львов, объяснил анонсированное им решение передать Украине роту западных танков Leopard 2.
"Мы будем стремиться на международном уровне, чтобы эта коалиция была сформирована целым рядом стран, которые дадут свой вклад в виде танков, чтобы можно было создать большее танковое подразделение", — заявил Дуда.
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