Захарова прокомментировала позицию Турции, поддержавшей украинский "мирный план" - 12.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230112/1042587243.html
Захарова прокомментировала позицию Турции, поддержавшей украинский "мирный план"
Захарова прокомментировала позицию Турции, поддержавшей украинский "мирный план" - 12.01.2023 Украина.ру
Захарова прокомментировала позицию Турции, поддержавшей украинский "мирный план"
Россия не согласна с позицией Турции, высказавшейся в поддержку "мирного плана" Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-01-12T17:17
2023-01-12T17:17
мария захарова
турция
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/45/1033444563_0:26:2833:1620_1920x0_80_0_0_8f406da79a3041874ce9dbd90e65b8d9.jpg
Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает план Киева из 10 пунктов по урегулированию ситуации на Украине - по его словам, турецкая сторона работает над документом. В этом плане Киев среди прочего требует от Москвы отдать ему российские территории Крыма, Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР, и выплатить «репарации»."Нам хорошо известна оценка Турции так называемого мирного плана Зеленского, мы не можем с ней согласиться, поддержка Анкарой этой затеи киевского режима вряд ли будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира на Украине, уже неоднократно говорили о неприемлемости этого плана для нашей страны", - подчеркнула Захарова.Представители киевского режима ранее заявляли, что собираются до конца февраля провести "мирный саммит" на площадке ООН с генсеком всемирной организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника, причем без участия России.В офисе Гутерреша указали, что тот готов к посредничеству лишь при согласии всех сторон, в том числе РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока что нет никакого "мирного плана" Украины, так как план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией РФ и ее новыми регионами, не может быть мирным.
https://ukraina.ru/20230112/1042583742.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/45/1033444563_159:0:2676:1888_1920x0_80_0_0_85eea8842c9e3a9df673ab7f513d0b40.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мария захарова, турция, украина, новости
Мария Захарова, Турция, Украина, Новости

Захарова прокомментировала позицию Турции, поддержавшей украинский "мирный план"

17:17 12.01.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия не согласна с позицией Турции, высказавшейся в поддержку "мирного плана" Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает план Киева из 10 пунктов по урегулированию ситуации на Украине - по его словам, турецкая сторона работает над документом. В этом плане Киев среди прочего требует от Москвы отдать ему российские территории Крыма, Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР, и выплатить «репарации».
"Нам хорошо известна оценка Турции так называемого мирного плана Зеленского, мы не можем с ней согласиться, поддержка Анкарой этой затеи киевского режима вряд ли будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира на Украине, уже неоднократно говорили о неприемлемости этого плана для нашей страны", - подчеркнула Захарова.
Представители киевского режима ранее заявляли, что собираются до конца февраля провести "мирный саммит" на площадке ООН с генсеком всемирной организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника, причем без участия России.
В офисе Гутерреша указали, что тот готов к посредничеству лишь при согласии всех сторон, в том числе РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока что нет никакого "мирного плана" Украины, так как план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией РФ и ее новыми регионами, не может быть мирным.
Церковная служба против акции радикалов в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
16:12
Угроза Десятинной церкви, предложение Эстонии. Главное на Украине на 16:00 12 январяГлава Минкульта Украины Александр Ткаченко пригрозил сносом Десятинной церкви. Эстония намерена до конца января представить юридический план ареста российских активов, чтобы передать их потом Украине, сообщили СМИ
 
Мария ЗахароваТурцияУкраинаНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:45"Такого я ещё не видел!" - ветеран ФСБ Гончаров о неожиданных поворотах в СВО. Видео
17:43МИД Украины опровергает информацию о том, что Киев просил не включать Белоруссию в санкционный список
17:42Алексей Фененко: кто он
17:42"Тысячи!": украинский посол рассказал, сколько танков нужно Киеву
17:37Готовится новое наступление. Эксперты о назначении Герасимова главнокомандующим СВО
17:35В Госдуме предложили создать "стоп-лист" нежелательных артистов
17:35Президент Литвы Науседа объявил о поставке Украине зенитных орудий L-70 и антидронов
17:34СМИ: на Украине сообщили о дефиците лекарств в аптеках
17:28Очень символично: стало известно, где и когда Зеленский планирует провести "мирный саммит"
17:17Захарова прокомментировала позицию Турции, поддержавшей украинский "мирный план"
17:09Дмитрий Евстафьев: ВСУ медленно, но системно переводят на стандарты НАТО
17:02Бывший помощник Рейгана рассказал, как оказался в "списке ненависти" киевского режима
17:00Отвлечь и уничтожить. Военный эксперт том, как Россия наконец стала разбираться с украинской ПВО
16:55Песков: Обстановка на Запорожской АЭС тревожная
16:52Заместитель нового главкома СВО Салюков прибыл в Белоруссию
16:32Ракетные удары России устроили ВСУ логистический коллапс - американский подполковник
16:29Военный эксперт рассказал, когда Россия окончательно оставит ВСУ без танков и бронетехники
16:18Еврокомиссия высказалась в поддержку планов Эстонии относительно конфискации российских активов
16:16Соледар, Сувалкский коридор и "мультики" Путина - Трухан о главных задачах вооружённых сил России. Видео
16:12Угроза Десятинной церкви, предложение Эстонии. Главное на Украине на 16:00 12 января
Лента новостейМолния