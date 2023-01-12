https://ukraina.ru/20230112/1042587243.html
Захарова прокомментировала позицию Турции, поддержавшей украинский "мирный план"
Захарова прокомментировала позицию Турции, поддержавшей украинский "мирный план" - 12.01.2023 Украина.ру
Захарова прокомментировала позицию Турции, поддержавшей украинский "мирный план"
Россия не согласна с позицией Турции, высказавшейся в поддержку "мирного плана" Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-01-12T17:17
2023-01-12T17:17
2023-01-12T17:17
мария захарова
турция
украина
новости
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Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает план Киева из 10 пунктов по урегулированию ситуации на Украине - по его словам, турецкая сторона работает над документом. В этом плане Киев среди прочего требует от Москвы отдать ему российские территории Крыма, Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР, и выплатить «репарации»."Нам хорошо известна оценка Турции так называемого мирного плана Зеленского, мы не можем с ней согласиться, поддержка Анкарой этой затеи киевского режима вряд ли будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира на Украине, уже неоднократно говорили о неприемлемости этого плана для нашей страны", - подчеркнула Захарова.Представители киевского режима ранее заявляли, что собираются до конца февраля провести "мирный саммит" на площадке ООН с генсеком всемирной организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника, причем без участия России.В офисе Гутерреша указали, что тот готов к посредничеству лишь при согласии всех сторон, в том числе РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока что нет никакого "мирного плана" Украины, так как план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией РФ и ее новыми регионами, не может быть мирным.
https://ukraina.ru/20230112/1042583742.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мария захарова, турция, украина, новости
Захарова прокомментировала позицию Турции, поддержавшей украинский "мирный план"
Россия не согласна с позицией Турции, высказавшейся в поддержку "мирного плана" Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает план Киева из 10 пунктов по урегулированию ситуации на Украине - по его словам, турецкая сторона работает над документом. В этом плане Киев среди прочего требует от Москвы отдать ему российские территории Крыма, Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР, и выплатить «репарации».
"Нам хорошо известна оценка Турции так называемого мирного плана Зеленского, мы не можем с ней согласиться, поддержка Анкарой этой затеи киевского режима вряд ли будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира на Украине, уже неоднократно говорили о неприемлемости этого плана для нашей страны", - подчеркнула Захарова.
Представители киевского режима ранее заявляли, что собираются до конца февраля провести "мирный саммит" на площадке ООН с генсеком всемирной организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника, причем без участия России.
В офисе Гутерреша указали, что тот готов к посредничеству лишь при согласии всех сторон, в том числе РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока что нет никакого "мирного плана" Украины, так как план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией РФ и ее новыми регионами, не может быть мирным.