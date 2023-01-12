https://ukraina.ru/20230112/1042587243.html

Захарова прокомментировала позицию Турции, поддержавшей украинский "мирный план"

Захарова прокомментировала позицию Турции, поддержавшей украинский "мирный план" - 12.01.2023 Украина.ру

Захарова прокомментировала позицию Турции, поддержавшей украинский "мирный план"

Россия не согласна с позицией Турции, высказавшейся в поддержку "мирного плана" Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2023-01-12T17:17

2023-01-12T17:17

2023-01-12T17:17

мария захарова

турция

украина

новости

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Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает план Киева из 10 пунктов по урегулированию ситуации на Украине - по его словам, турецкая сторона работает над документом. В этом плане Киев среди прочего требует от Москвы отдать ему российские территории Крыма, Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР, и выплатить «репарации»."Нам хорошо известна оценка Турции так называемого мирного плана Зеленского, мы не можем с ней согласиться, поддержка Анкарой этой затеи киевского режима вряд ли будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира на Украине, уже неоднократно говорили о неприемлемости этого плана для нашей страны", - подчеркнула Захарова.Представители киевского режима ранее заявляли, что собираются до конца февраля провести "мирный саммит" на площадке ООН с генсеком всемирной организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника, причем без участия России.В офисе Гутерреша указали, что тот готов к посредничеству лишь при согласии всех сторон, в том числе РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока что нет никакого "мирного плана" Украины, так как план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией РФ и ее новыми регионами, не может быть мирным.

https://ukraina.ru/20230112/1042583742.html

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мария захарова, турция, украина, новости