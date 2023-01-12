https://ukraina.ru/20230112/1042585999.html

Песков: Обстановка на Запорожской АЭС тревожная

Песков: Обстановка на Запорожской АЭС тревожная - 12.01.2023 Украина.ру

Песков: Обстановка на Запорожской АЭС тревожная

Обстановка на Запорожской АЭС остается тревожной, заявил 12 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2023-01-12T16:55

2023-01-12T16:55

2023-01-12T16:55

новости

запорожская аэс

песков

спецоперация

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"Она (ситуация) по-прежнему тревожная", - сказал он.Песков напомнил о том, что до сих пор продолжаются обстрелы станции со стороны ВСУ.Накануне генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссии заявил, что соглашение по Запорожской АЭС не является невозможным, поскольку ядерный инцидент ни в чьих интересах, в том числе России.Однако он также подчеркнул, что договориться становится все сложнее. Причина, по мнению Гроссии, заключается в том, что в диалоге участвуют военные с двух сторон.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под контролем российских военных. МИД РФ подчеркивает, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать как Энергодар, так и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.

https://ukraina.ru/20230104/1042391764.html

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новости, запорожская аэс, песков, спецоперация