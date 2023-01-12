Песков: Обстановка на Запорожской АЭС тревожная - 12.01.2023 Украина.ру
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Песков: Обстановка на Запорожской АЭС тревожная
Песков: Обстановка на Запорожской АЭС тревожная - 12.01.2023 Украина.ру
Песков: Обстановка на Запорожской АЭС тревожная
Обстановка на Запорожской АЭС остается тревожной, заявил 12 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-01-12T16:55
2023-01-12T16:55
новости
запорожская аэс
песков
спецоперация
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"Она (ситуация) по-прежнему тревожная", - сказал он.Песков напомнил о том, что до сих пор продолжаются обстрелы станции со стороны ВСУ.Накануне генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссии заявил, что соглашение по Запорожской АЭС не является невозможным, поскольку ядерный инцидент ни в чьих интересах, в том числе России.Однако он также подчеркнул, что договориться становится все сложнее. Причина, по мнению Гроссии, заключается в том, что в диалоге участвуют военные с двух сторон.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под контролем российских военных. МИД РФ подчеркивает, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать как Энергодар, так и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
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новости, запорожская аэс, песков, спецоперация
Новости, Запорожская АЭС, Песков, Спецоперация

Песков: Обстановка на Запорожской АЭС тревожная

16:55 12.01.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Энергодаре
Повседневная жизнь в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Обстановка на Запорожской АЭС остается тревожной, заявил 12 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Она (ситуация) по-прежнему тревожная", - сказал он.
Песков напомнил о том, что до сих пор продолжаются обстрелы станции со стороны ВСУ.
Накануне генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссии заявил, что соглашение по Запорожской АЭС не является невозможным, поскольку ядерный инцидент ни в чьих интересах, в том числе России.
Однако он также подчеркнул, что договориться становится все сложнее. Причина, по мнению Гроссии, заключается в том, что в диалоге участвуют военные с двух сторон.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под контролем российских военных. МИД РФ подчеркивает, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать как Энергодар, так и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
Повседневная жизнь в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
4 января, 17:47
Глава украинского "Энергоатома" заявил о подготовке штурма Запорожской АЭС
 
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