Заместитель нового главкома СВО Салюков прибыл в Белоруссию - 12.01.2023 Украина.ру
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Заместитель нового главкома СВО Салюков прибыл в Белоруссию
Заместитель нового главкома СВО Салюков прибыл в Белоруссию - 12.01.2023 Украина.ру
Заместитель нового главкома СВО Салюков прибыл в Белоруссию
Комиссия Минобороны РФ во главе с Главнокомандующим Сухопутными войсками Олегом Салюковым прибыла в Белоруссию, сообщает 12 января Министерство обороны республики
2023-01-12T16:52
2023-01-12T16:52
новости
белоруссия
спецоперация
комиссия
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"Проинспектированы воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск (сил), находящиеся на полигонах Вооруженных Сил Республики Беларусь. В ходе работы проверено качество занятий по боевому слаживанию и дана оценка их готовности выполнить задачи по предназначению в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Неделей ранее Министерство обороны Белоруссии объявляло о продолжающемся поэтапном наращивании региональной группировки войск Белоруссии и РФ в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства.11 января министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил Салюкова заместителем командующего объединенной группировкой войск в зоне СВО, которым стал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.Заместители Герасимова остаются полноправными хозяевами на своих направлениях, так им проще будет управлять войсками и решать подзадачи, поставленные в тот или иной момент времени, объяснил в интервью Украина.ру военный летчик РФ, член Экспертного совета "Офицеры России" Владимир Попов.
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новости, белоруссия, спецоперация, комиссия
Новости, Белоруссия, Спецоперация, комиссия

Заместитель нового главкома СВО Салюков прибыл в Белоруссию

16:52 12.01.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРепетиция парада Победы в Алабино
Репетиция парада Победы в Алабино - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Комиссия Минобороны РФ во главе с Главнокомандующим Сухопутными войсками Олегом Салюковым прибыла в Белоруссию, сообщает 12 января Министерство обороны республики
"Проинспектированы воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск (сил), находящиеся на полигонах Вооруженных Сил Республики Беларусь. В ходе работы проверено качество занятий по боевому слаживанию и дана оценка их готовности выполнить задачи по предназначению в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Неделей ранее Министерство обороны Белоруссии объявляло о продолжающемся поэтапном наращивании региональной группировки войск Белоруссии и РФ в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства.
11 января министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил Салюкова заместителем командующего объединенной группировкой войск в зоне СВО, которым стал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Заместители Герасимова остаются полноправными хозяевами на своих направлениях, так им проще будет управлять войсками и решать подзадачи, поставленные в тот или иной момент времени, объяснил в интервью Украина.ру военный летчик РФ, член Экспертного совета "Офицеры России" Владимир Попов.
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 23:40
Доктрина Герасимова: политика, война и ресурсы — в один кулак. Чего ждать от нового Главкома СВОВ среду вечером, 11 января, министр обороны Сергей Шойгу сообщил о новых назначениях в командовании спецоперации. Главнокомандующим СВО с этого момента станет Начальник Генерального штаба генерал армии и Герой России Валерий Герасимов
 
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