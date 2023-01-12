https://ukraina.ru/20230112/1042584478.html

Заместитель нового главкома СВО Салюков прибыл в Белоруссию

Заместитель нового главкома СВО Салюков прибыл в Белоруссию - 12.01.2023 Украина.ру

Заместитель нового главкома СВО Салюков прибыл в Белоруссию

Комиссия Минобороны РФ во главе с Главнокомандующим Сухопутными войсками Олегом Салюковым прибыла в Белоруссию, сообщает 12 января Министерство обороны республики

2023-01-12T16:52

2023-01-12T16:52

2023-01-12T16:52

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белоруссия

спецоперация

комиссия

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"Проинспектированы воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск (сил), находящиеся на полигонах Вооруженных Сил Республики Беларусь. В ходе работы проверено качество занятий по боевому слаживанию и дана оценка их готовности выполнить задачи по предназначению в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Неделей ранее Министерство обороны Белоруссии объявляло о продолжающемся поэтапном наращивании региональной группировки войск Белоруссии и РФ в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства.11 января министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил Салюкова заместителем командующего объединенной группировкой войск в зоне СВО, которым стал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.Заместители Герасимова остаются полноправными хозяевами на своих направлениях, так им проще будет управлять войсками и решать подзадачи, поставленные в тот или иной момент времени, объяснил в интервью Украина.ру военный летчик РФ, член Экспертного совета "Офицеры России" Владимир Попов.

https://ukraina.ru/20230111/1042553547.html

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новости, белоруссия, спецоперация, комиссия