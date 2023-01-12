https://ukraina.ru/20230112/1042584478.html
Заместитель нового главкома СВО Салюков прибыл в Белоруссию
Заместитель нового главкома СВО Салюков прибыл в Белоруссию - 12.01.2023 Украина.ру
Заместитель нового главкома СВО Салюков прибыл в Белоруссию
Комиссия Минобороны РФ во главе с Главнокомандующим Сухопутными войсками Олегом Салюковым прибыла в Белоруссию, сообщает 12 января Министерство обороны республики
2023-01-12T16:52
2023-01-12T16:52
2023-01-12T16:52
новости
белоруссия
спецоперация
комиссия
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"Проинспектированы воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск (сил), находящиеся на полигонах Вооруженных Сил Республики Беларусь. В ходе работы проверено качество занятий по боевому слаживанию и дана оценка их готовности выполнить задачи по предназначению в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Неделей ранее Министерство обороны Белоруссии объявляло о продолжающемся поэтапном наращивании региональной группировки войск Белоруссии и РФ в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства.11 января министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил Салюкова заместителем командующего объединенной группировкой войск в зоне СВО, которым стал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.Заместители Герасимова остаются полноправными хозяевами на своих направлениях, так им проще будет управлять войсками и решать подзадачи, поставленные в тот или иной момент времени, объяснил в интервью Украина.ру военный летчик РФ, член Экспертного совета "Офицеры России" Владимир Попов.
https://ukraina.ru/20230111/1042553547.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, спецоперация, комиссия
Новости, Белоруссия, Спецоперация, комиссия
Заместитель нового главкома СВО Салюков прибыл в Белоруссию
Комиссия Минобороны РФ во главе с Главнокомандующим Сухопутными войсками Олегом Салюковым прибыла в Белоруссию, сообщает 12 января Министерство обороны республики
"Проинспектированы воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск (сил), находящиеся на полигонах Вооруженных Сил Республики Беларусь. В ходе работы проверено качество занятий по боевому слаживанию и дана оценка их готовности выполнить задачи по предназначению в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Неделей ранее Министерство обороны Белоруссии объявляло о продолжающемся поэтапном наращивании региональной группировки войск Белоруссии и РФ в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства.
11 января министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил Салюкова заместителем командующего объединенной группировкой войск в зоне СВО, которым стал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Заместители Герасимова остаются полноправными хозяевами на своих направлениях, так им проще будет управлять войсками и решать подзадачи, поставленные в тот или иной момент времени, объяснил в интервью Украина.ру военный летчик РФ, член Экспертного совета "Офицеры России" Владимир Попов.