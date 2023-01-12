https://ukraina.ru/20230112/1042583742.html

Угроза Десятинной церкви, предложение Эстонии. Главное на Украине на 16:00 12 января

Угроза Десятинной церкви, предложение Эстонии. Главное на Украине на 16:00 12 января - 12.01.2023 Украина.ру

Угроза Десятинной церкви, предложение Эстонии. Главное на Украине на 16:00 12 января

Глава Минкульта Украины Александр Ткаченко пригрозил сносом Десятинной церкви. Эстония намерена до конца января представить юридический план ареста российских активов, чтобы передать их потом Украине, сообщили СМИ

2023-01-12T16:12

2023-01-12T16:12

2023-01-12T17:01

хроники

эксклюзив

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О том, что украинское Министерство культуры и информполитики поддерживает снос храма Украинской православной церкви возле руин Десятинной церкви сообщил глава министерства Александр Ткаченко у себя в соцсетях.«Храм-МАФ возле Десятинной церкви должен быть демонтирован — это наша однозначная позиция. Здание часовни, так называемая церковь Десятинного Храма Пресвятой Богородицы, которая незаконно расположена на территории Национального музея истории Украины, является самовольным строительством и сооружено религиозной общиной Украинской православной церкви», — заявил Ткаченко.По его словам, участок, на котором стоит церковь «захватили» в 2008, а узаконили в 2012 году.«Никаких разрешений на строительство, как и на использование земельного участка, указанная религиозная организация никогда не получала. Само здание сооружено без утвержденного проекта, без получения разрешений на строительство. В эксплуатацию здание в установленном порядке не введено», — заявил Ткаченко.Он также заявил, что ещё с 2020 года идёт суд по иску от Национального музея истории Украины об «устранении препятствий в пользовании земельным участком путем снесения самовольного объекта».«Министерство культуры и информационной политики Украины вовлечено в дело как третья сторона и способствует этому процессу. В настоящее время экспертиза уже завершена, а следующее судебное заседание назначено уже на 18 января 2023 года, так что есть обоснованная надежда, что вскоре спор будет решен законным способом», — подытожил украинский министр культуры и информационной политики.Его заявление свидетельствует о том, что украинская власть продолжает наступление на Украинскую православную церковь.Запись Ткаченко в соцсетях одобрительно прокомментировали глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович и один из его предшественников — львовянин Владимир Вятрович.Примечательно, что ранее эту церковь пытались сжечь украинские националисты. Так, в январе 2018 года храм пытались поджечь два радикала — Алексей Шемотюк и Александр Горбань. Суд арестовал их на два месяца. Тогда же националисты из группировок С14*, «Традиция и порядок» и «Сокол» сломали информационную табличку рядом с церковью.Ранее власти Украины не продлили договор аренды Украинской православной церкви в Киево-Печерской лавре, в результате чего православные были лишены возможности посетить Успенский собор и Трапезную церковь в Верхней лавре. На Рождество в Успенском соборе провели службу раскольники из Православной церкви УкраиныЗа несколько часов до этого, в ночь на 7 января, неизвестные подожгли два белых клобука на могиле бывшего предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Киевского и всея Украины Владимира, которая находится на территории Киево-Печерской лавры.«Следственный отдел Печерского управления полиции в Киеве открыл уголовное дело по факту надругательства над могилой бывшего митрополита и предстоятеля УПЦ МП Владимира (Сабодана) в Киеве», — сообщила позже пресс-служба Нацполиции Украины.При этом 12 января глава ПЦУ Сергей Думенко также известный как Епифаний заявил, что УПЦ «захватила» Киево-Печерскую лавру в XVII веке, а ПЦУ якобы возвращает монастырь себе. И это при том, что сама Православная церковь Украины была создана в 2018-м при активном участии властей страны, США, а также Константинопольского патриархата.Гонения 2022 года на Украинскую православную церковь стали самыми масштабными за все годы независимости Украины.Эстонское предложениеКак сообщило агентство Bloomberg, Эстония намерена до конца января представить юридический план ареста российских активов, чтобы передать их потом Украине.«Планы недружественных стран, в частности... Эстонии, по использованию средств российского государства для решения своих политических задач воспринимаются нами исключительно как грубое посягательство на суверенную собственность и, конечно, вызовут соответствующую ответную реакцию, эта реакция будет адекватной», — прокомментировала эти сообщения на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.По её словам, отказ недружественных стран от взаимодействия с Россией в правовом поле продемонстрирует всем участникам мировой финансовой архитектуры зависимость статуса суверенных активов национальных государств от конъюнктурных геополитических реалий в нескольких странах Запада.«И, самое главное, продемонстрирует, что они являются ворьём. Это в переводе вышесказанного на простой обывательский», — подчеркнула официальный представитель российского министерства иностранных дел.Захарова заявила, что РФ считает всевозможные заморозки, блокировки российских активов полностью нелегитимной мерой, нарушающей общепринятые нормы коммерческого и международного права.«Российские власти рассматривают все возможные юридические механизмы возвращения доступа к российским зарубежным активам и готовы к решительным шагам по защите национальной собственности либо применению отдельных компенсационных мер», — подытожила она.Тем временем Еврокомиссия позитивно оценила планы Эстонии — соответствующее заявление сделал на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Кристиан Виганд.«Мы неоднократно подчеркивали, что введение уголовной ответственности за обход санкций поможет конфисковать активы, которые пытаются скрыть. Этот часть наших усилий по направлению таких средств для восстановления Украины… Конечно, будет хорошо, если государства — члены ЕС будут предпринимать шаги в этом направлении», — отметил Виганд, отвечая на вопрос журналистов о реакции ЕС на соответствующие планы Эстонии.Как заявил в комментарии РИА "Новости" доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин, сумма замороженных российских активов в Эстонии «незначительная», составляет порядка 20 млн евро, но важен прецедент.* Запрещённая в РФ организация.

https://ukraina.ru/20230112/1042570863.html

https://ukraina.ru/20230112/1042561932.html

https://ukraina.ru/20230111/1042551504.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив