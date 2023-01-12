https://ukraina.ru/20230112/1042582685.html
После потери Соледара ВСУ перебросили вооружение на артемовское направление - Народная милиция ДНР
После потери Соледара ВСУ перебросили вооружение на артемовское направление - Народная милиция ДНР - 12.01.2023 Украина.ру
После потери Соледара ВСУ перебросили вооружение на артемовское направление - Народная милиция ДНР
ВСУ перебросили различные виды вооружений, в том числе артиллерию и реактивные системы залпового огня, на артемовское направление после потери Соледара, сообщил подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский в эфире телеканала "Соловьев Live"
2023-01-12T15:57
2023-01-12T15:57
2023-01-12T15:57
новости
соледар
артёмовск (бахмут)
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0a/1042512255_0:287:3071:2015_1920x0_80_0_0_fca736229a6242690aceab8c09580500.jpg
По словам Баевского, эффект от переброски техники, которой ранее обстреливали Донецк, уже наблюдается. "В среднем мы говорим о том, что в 2-2,5 раза меньше снарядов прилетает по Донецку, Макеевке, Горловке. Ранее это было число в районе 250 снарядов в сутки, сейчас в районе 100", - уточнил он.Подполковник Народной милиции ДНР также отметил, что сейчас на Украине распространяется идея о контрнаступлении на донецком направлении, поэтому резервы ВСУ перебрасываются в Константиновку, Краматорск и Славянск.Минобороны РФ ранее сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, спустя несколько часов основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого значительно увеличились возможности для освобождения Артемовска.
https://ukraina.ru/20230111/1042538233.html
соледар
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0a/1042512255_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_95f72896b90256dcb4ef636ba3339fb7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, соледар, артёмовск (бахмут), всу
После потери Соледара ВСУ перебросили вооружение на артемовское направление - Народная милиция ДНР
ВСУ перебросили различные виды вооружений, в том числе артиллерию и реактивные системы залпового огня, на артемовское направление после потери Соледара, сообщил подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский в эфире телеканала "Соловьев Live"
"Соледар был чрезвычайно важен для Вооруженных сил Украины, и те резервы, которые планировалось задействовать, в том числе и артиллерийские, и реактивные системы залпового огня, и иные средства огневого поражения, которые применялись в направлении Донецка, Горловки, Ясиноватой, были переброшены уже на северный фланг для того, чтобы сдержать наше наступление", - сказал он.
По словам Баевского, эффект от переброски техники, которой ранее обстреливали Донецк, уже наблюдается.
"В среднем мы говорим о том, что в 2-2,5 раза меньше снарядов прилетает по Донецку, Макеевке, Горловке. Ранее это было число в районе 250 снарядов в сутки, сейчас в районе 100", - уточнил он.
Подполковник Народной милиции ДНР также отметил, что сейчас на Украине распространяется идея о контрнаступлении на донецком направлении, поэтому резервы ВСУ перебрасываются в Константиновку, Краматорск и Славянск.
Минобороны РФ ранее сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, спустя несколько часов основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин
заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина
, после этого значительно увеличились возможности для освобождения Артемовска.