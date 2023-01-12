https://ukraina.ru/20230112/1042582685.html

После потери Соледара ВСУ перебросили вооружение на артемовское направление - Народная милиция ДНР

После потери Соледара ВСУ перебросили вооружение на артемовское направление - Народная милиция ДНР - 12.01.2023 Украина.ру

После потери Соледара ВСУ перебросили вооружение на артемовское направление - Народная милиция ДНР

ВСУ перебросили различные виды вооружений, в том числе артиллерию и реактивные системы залпового огня, на артемовское направление после потери Соледара, сообщил подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский в эфире телеканала "Соловьев Live"

2023-01-12T15:57

2023-01-12T15:57

2023-01-12T15:57

новости

соледар

артёмовск (бахмут)

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По словам Баевского, эффект от переброски техники, которой ранее обстреливали Донецк, уже наблюдается. "В среднем мы говорим о том, что в 2-2,5 раза меньше снарядов прилетает по Донецку, Макеевке, Горловке. Ранее это было число в районе 250 снарядов в сутки, сейчас в районе 100", - уточнил он.Подполковник Народной милиции ДНР также отметил, что сейчас на Украине распространяется идея о контрнаступлении на донецком направлении, поэтому резервы ВСУ перебрасываются в Константиновку, Краматорск и Славянск.Минобороны РФ ранее сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, спустя несколько часов основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого значительно увеличились возможности для освобождения Артемовска.

https://ukraina.ru/20230111/1042538233.html

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новости, соледар, артёмовск (бахмут), всу