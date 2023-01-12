https://ukraina.ru/20230112/1042579366.html

Ранения и пытки: французский журналист, обнародовавший правду о Буче, рассказал Украина.ру свою историю

Ранения и пытки: французский журналист, обнародовавший правду о Буче, рассказал Украина.ру свою историю - 12.01.2023 Украина.ру

Ранения и пытки: французский журналист, обнародовавший правду о Буче, рассказал Украина.ру свою историю

Французский военкор Адриан Боке, посещавший Донбасс в качестве волонтера, попросил Москву о предоставлении политического убежища. Нападкам за "неправильные" взгляды на происходящее на Украине он подвергался уже давно, а помощи у Москвы попросил только сейчас. Почему так получилось, Боке рассказал изданию Украина.ру

2023-01-12T14:27

2023-01-12T14:27

2023-01-12T14:29

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украина.ру

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Журналист уточнил, что отправил запрос на получение убежища в России в начале декабря 2022 года, и в настоящее время Боке ждет официального ответа. Журналист добавил, что вторая причина, по которой он попросил российского гражданства, состоит в том, что он разделяет ценности этой страны, которые он "открыл для себя в Донбассе". В их числе, например, неприятие нацизма.Весной прошлого года Боке посещал Украину с гуманитарными целями после чего заявил, что стал свидетелем множества военных преступлений ВСУ, в том числе как украинская сторона готовила инсценировку массовых убийств мирного населения в Буче.Кроме того, он рассказал в эфире французской радиостанции Sud Radio, что видел, как американские корреспонденты снимали фейк о "гражданских жертвах" и разрушениях, якобы вызванных авиаударом ВВС России, а также артиллерийским обстрелом.Тогда же журналист рассказал прессе, что на Украине ему "приходилось много притворяться, чтобы не показывать свое мнение и свои эмоции и в первую очередь не показать свое несогласие с их (сторонниками киевского режима - Ред.) мнением".За свои слова об украинских провокациях журналист подвергся уголовному преследованию во Франции, а на него было совершено покушение в Стамбуле, где двое мужчин напали на журналиста с ножом и ранили. Позже француз заявил, что нападение на него спланировали агенты СБУ.

https://ukraina.ru/20230112/1042560713.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, россия, убежище, журналист, буча, украина.ру