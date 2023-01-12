Ранения и пытки: французский журналист, обнародовавший правду о Буче, рассказал Украина.ру свою историю
14:27 12.01.2023 (обновлено: 14:29 12.01.2023)
Французский военкор Адриан Боке, посещавший Донбасс в качестве волонтера, попросил Москву о предоставлении политического убежища. Нападкам за "неправильные" взгляды на происходящее на Украине он подвергался уже давно, а помощи у Москвы попросил только сейчас. Почему так получилось, Боке рассказал изданию Украина.ру
Журналист уточнил, что отправил запрос на получение убежища в России в начале декабря 2022 года, и в настоящее время Боке ждет официального ответа.
"Я не живу. В настоящее время я выживаю. Сейчас я живу в Донецке. Я был избит агентами СБУ в Стамбуле в конце сентября, за то, что в июле рассказал о французских бомбах, которыми убивали мирных жителей (Донбасса – Ред.). Я был заключен в тюрьму и подвергнут пыткам французской полицией. К сожалению, я понял, что если вернусь в свою страну, то рискую попасть в тюрьму на очень долгое время, так меня попытаются заставить замолчать. А если я поеду в другую страну, СБУ попытается меня убить там. Единственное место, где я в безопасности, это Россия", – сказал Боке.
Журналист добавил, что вторая причина, по которой он попросил российского гражданства, состоит в том, что он разделяет ценности этой страны, которые он "открыл для себя в Донбассе". В их числе, например, неприятие нацизма.
"Я гарантирую: если Запад узнает правду о Донбассе, война резко изменится. Я также хотел бы добавить очень важную информацию. У меня есть шестилетняя дочь во Франции, она вынуждена жить в бегах, потому что ей тоже угрожает смерть, единственное решение – защита Москвы. Для этого я должен иметь российское гражданство, оно мне жизненно необходимо", – резюмировал наш собеседник.
Весной прошлого года Боке посещал Украину с гуманитарными целями после чего заявил, что стал свидетелем множества военных преступлений ВСУ, в том числе как украинская сторона готовила инсценировку массовых убийств мирного населения в Буче.
Кроме того, он рассказал в эфире французской радиостанции Sud Radio, что видел, как американские корреспонденты снимали фейк о "гражданских жертвах" и разрушениях, якобы вызванных авиаударом ВВС России, а также артиллерийским обстрелом.
Тогда же журналист рассказал прессе, что на Украине ему "приходилось много притворяться, чтобы не показывать свое мнение и свои эмоции и в первую очередь не показать свое несогласие с их (сторонниками киевского режима - Ред.) мнением".
За свои слова об украинских провокациях журналист подвергся уголовному преследованию во Франции, а на него было совершено покушение в Стамбуле, где двое мужчин напали на журналиста с ножом и ранили. Позже француз заявил, что нападение на него спланировали агенты СБУ.
09:42Француз, рассказавший о киевской инсценировке в Буче, попросил убежище в РоссииФранцузский журналист, бывший военный Адриан Боке, посещавший Донбасс в качестве волонтера, попросил Москву о предоставлении политического убежища. Об этом 12 января сообщили РИА Новости со ссылкой на собственный источник