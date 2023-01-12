https://ukraina.ru/20230112/1042578985.html

Макрон не хочет извиняться за геноцид. Украинский фактор ближневосточной политики

Макрон не хочет извиняться за геноцид. Украинский фактор ближневосточной политики - 12.01.2023 Украина.ру

Макрон не хочет извиняться за геноцид. Украинский фактор ближневосточной политики

Президент Франции Эммануэль Макрон спровоцировал международный скандал, который обсуждают в арабском мире

2023-01-12T15:02

2023-01-12T15:02

2023-01-12T17:09

эксклюзив

алжир

ближний восток

франция

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0c/1042580046_0:25:3078:1756_1920x0_80_0_0_85962181d7ebbfdfab6878ebebbf6d5b.jpg.webp

Он отказался извиниться за преступления во время колониального правления в Алжире, когда эта страна находилась под управлением французской колониальной администрации.«Я не вижу необходимости просить прощения. Дело не в этом, поскольку этот жест может разорвать все связи. Самое плохое было бы сказать, что мы извиняемся и затем идем каждый своим путем… Была война. Извиняясь или не извиняясь, ничего уже не исправишь», — сказал Макрон в интервью газете Le Point.Слова французского президента вызывали в странах Ближнего Востока волну возмущения и протеста. Оккупация Алжира является для их жителей знаковым событием — как пример жестокой политики европейцев, которая привела к массовым человеческим жертвам.Война за независимость Алжирской народной демократической республики продолжалась почти десять лет. За это время французы убили сотни тысяч арабов и кабилов. По данным алжирского правительства, колониальная война забрала полтора миллиона жизней. А это шокирующие цифры даже по меркам кровавой истории ХХ века.Жертвами, как правило, становились мирные жители. Алжирские повстанцы не имели регулярной армии, придерживаясь тактики партизанской войны, а французские войска совершали карательные акции против гражданских лиц.Авиация безнаказанно уничтожала целые поселения, потому что у алжирцев не было ни современных вооружений, ни средств ПВО, чтобы защитить себя от этих налетов. А уцелевших депортировали в специальные лагеря, создавая так называемые «полосы изоляции», освобожденные от депортированного населения.«С 1945 года примерно 15% населения Алжира было истреблено французами. Это геноцид», ≠ говорил об этих событиях Реджеп Тайип Эрдоган.По словам президента Турции, алжирцев «безжалостно убивали» и «сотнями сжигали в печах».Такие же оценки не раз звучали в самой Франции.«Мы, французы, стали соучастниками геноцида. Под предлогом установления мира мы убили более миллиона населения Алжира во время вооруженных рейдов. Мы сжигали целые деревни вместе с их жителями, вырезали население, вынимая еще не родившихся детей из утроб матерей, пытали до смерти. Целые племена страдали от холода и голода, умирали от эпидемий в концлагерях. В этих лагерях погибло около полумиллиона алжирцев», — писала Симона де Бовуар, супруга философа Сартра, который тоже критиковал французские военные преступления.Жестокие пытки арабов и кабилов стали для французских военных обычным делом. Причем излюбленным методом дознания, который использовали европейские оккупанты, являлись удары током по половым органам заключенных.«На вопрос о том, занимались ли мы пытками, я могу ответить только утвердительно», — заявил генерал Жак Эмиль Массю, командовавший французским военным контингентом в Алжире.«Кто-то гордился своими действиями и выставлял их напоказ. Гуманисты считали, что задержанных нужно просто расстреливать. Мало кто задумывался, что среди задержанных часто попадались невинные люди», — вспоминал французский десантник Пьер Лёллит.Во Франции привыкли к таким признаниям. Потому что преступления французских солдат опирались на давние традиции колониальной политики, заложенные еще во время оккупации Алжира в 1830 году.Захватив богатую средиземноморскую страну, европейцы сразу же приступили к убийствам, грабежам и депортациям, захватив ценности на колоссальную по тем временам сумму — более пятидесяти миллионов франков. А недовольных туземцев подвергали арестам, пыткам и казням.«Мы посылали на смерть людей без суда, по простому подозрению, чья вина всегда была сомнительной. Мы превзошли варварством варваров», — писали об этом в докладе правительственной комиссии через три года после вторжения.«Нами полностью разрушены мечети. Ограблено население, которому мы обещали уважительное с ними обращение, путем изъятия безвозмездно их имущества. Всех тех, кто пользовался уважением и поддержкой населения, мы судили, так как своей смелостью они представляли опасность», — сообщали в Париж полицейские агенты, докладывая об обстановке в Алжире.Описания французских жестокостей в эпоху завоевания северной Африки бесчисленны. Причем убийцы сами с удовольствием делились этими подробностями в своих мемуарах.Майор Монтаньяк, который руководил карательными акциями в районе города Скикда, отчитывался о поголовной резне местных жителей в своей биографической книге «Письма солдата»:«Нам удалось насчитать убитыми тысячу триста женщин и детей. Раненых не было по той причине, что мы раненых не оставляли…Ты спрашивал у меня, как мы поступали с женщинами. Некоторых мы оставляли заложницами, других же меняли на скот или продавали на аукционах, как стадо баранов…. Это наши методы борьбы с арабами, мой друг. Убивать мужчин, а женщин и детей погружать на корабли и отправлять на Полинезийские острова. Короче говоря, истребление всех тех, кто отказывается ползать у наших ног, как собаки».А французский генерал Кавеньяк похвалялся истреблением целого племени, которое задушили дымом, предвосхищая опыт гитлеровских душегубок.«Наши солдаты собрали дрова и сложили их у входа в пещеру, в которую мы загнали членов племени Бени Сабих. Вокруг разместили огневые точки для того, чтобы никто не смог выйти оттуда, и подожгли дрова», — рассказывал французский военный.Современные французские власти не извиняются за деяния их предшественников. В Париже любят поговорить о деколонизации применительно к своим политическим противникам в Китае или России, но преступления французских колонизаторов, которые совершались по всему миру — в Индокитае, Африке, Полинезии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке — все так же стараются замолчать, а напоминания о них вызывают на Елисейских Полях раздражение.Однако жители Алжира не забывают про исторический опыт «европейской интеграции», и это не нравится Эммануэлю Макрону.В 2021 году он посетовал на то, что алжирцы строят свою историю «на ненависти к Франции», после чего алжирское правительство отозвало из Парижа посла. В августе Макрон приехал в Алжир с визитом, пытаясь восстановить двусторонние отношения. Но французского президента ждал сдержанный официальный прием, а в городе Оране его освистали, выкрикивая антиколониальные лозунги.Алжирцы не доверяют бывшим поработителям, предпочитая выстраивать отношения с другими союзниками.Американское политическое издание The Hill рассказывает об этом в статье под заголовком «Формируется ось Москва — Алжир», которая была опубликована 11 января. Причем журналисты подчеркивают, что фактор украинского кризиса только усиливает прежние контакты, наработанные еще в советское время:«Алжир уже извлек выгоду из конфликта на Украине: подписал энергетические сделки с Италией и Грецией и следит за живым спросом на газ со стороны других европейских правительств. Но при этом сделал и немало пассов в сторону Москвы, на которые та ответила взаимностью.Алжир воздержался в ООН при голосовании с осуждением России. Алжир также выступил против последующих резолюций о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека и о боевых действиях на территории Украины.Алжир и Россия поддерживают внешнеполитические и военные контакты на высоком уровне. Посол Алжира в России объявил о подготовке нового документа о стратегическом партнерстве для укрепления сотрудничества в областях, не охваченным предыдущей редакцией от 2001 года. Кроме того, Алжир официально подал заявку на вступление в экономико-политическую организацию БРИКС».Скандальное заявление Макрона усилит отчуждение между арабскими странами и Европой. Жители Ближнего Востока остро ощущают лицемерие европейских лидеров и не верят в их добрые намерения.Потому что западная политика преследует все те же империалистические цели и не совпадает с интересами бывших колоний, которые слишком дорого заплатили за свою свободу и независимость.

https://ukraina.ru/20221107/1040582005.html

https://ukraina.ru/20160530/1016485917.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Александр Савко

Александр Савко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, алжир, ближний восток, франция, украина