Захарова прокомментировала публикации об атаке российских хакеров на ядерные лаборатории в США - 12.01.2023 Украина.ру
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Захарова прокомментировала публикации об атаке российских хакеров на ядерные лаборатории в США
Захарова прокомментировала публикации об атаке российских хакеров на ядерные лаборатории в США - 12.01.2023 Украина.ру
Захарова прокомментировала публикации об атаке российских хакеров на ядерные лаборатории в США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что никаких подтверждений якобы атаки "российских хакеров" на ядерные лаборатории в публикациях западных СМИ не приводится
2023-01-12T14:00
2023-01-12T14:00
мария захарова
новости
ядерная безопасность
сша
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"Очередным журналистским псевдорасследованием отличилось агентство Рейтер. На этот раз пресловутых российских хакеров обвиняют в совершении компьютерных атак на три американские лаборатории ядерных исследований в августе-сентябре 2022 года. ...О доказательствах вообще не идет никакой речи, равно как и о каких либо фактах", - сказала Захарова на брифинге.Она также отметила, что ссылка в материале идет на мнение "неких независимых экспертов" из сферы IT.По ее словам. этот сюжет встраивается в линию политики администрации президента США Джо Байдена, пытающейся выставить Россию едва ли не главным источником вредоносной деятельности в информационном пространстве.Ранее агентство Рейтер заявило, что "российские хакеры" из группы Cold River минувшим летом якобы атаковали три ядерные исследовательские лаборатории США. Агентство ссылается на некие "интернет-записи", заявляя, что неназванные эксперты по кибербезопасности подтвердили выводы журналистов.Как говорится в сообщении, с августа по сентябрь прошлого года группа Cold River нацелилась на три лаборатории, отправляя письма ученым и создавая фальшивые страницы для входа, чтобы получить пароли.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мария захарова, новости, ядерная безопасность, сша
Мария Захарова, Новости, ядерная безопасность, США

Захарова прокомментировала публикации об атаке российских хакеров на ядерные лаборатории в США

14:00 12.01.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что никаких подтверждений якобы атаки "российских хакеров" на ядерные лаборатории в публикациях западных СМИ не приводится
"Очередным журналистским псевдорасследованием отличилось агентство Рейтер. На этот раз пресловутых российских хакеров обвиняют в совершении компьютерных атак на три американские лаборатории ядерных исследований в августе-сентябре 2022 года. ...О доказательствах вообще не идет никакой речи, равно как и о каких либо фактах", - сказала Захарова на брифинге.
Она также отметила, что ссылка в материале идет на мнение "неких независимых экспертов" из сферы IT.
По ее словам. этот сюжет встраивается в линию политики администрации президента США Джо Байдена, пытающейся выставить Россию едва ли не главным источником вредоносной деятельности в информационном пространстве.
Ранее агентство Рейтер заявило, что "российские хакеры" из группы Cold River минувшим летом якобы атаковали три ядерные исследовательские лаборатории США. Агентство ссылается на некие "интернет-записи", заявляя, что неназванные эксперты по кибербезопасности подтвердили выводы журналистов.
Как говорится в сообщении, с августа по сентябрь прошлого года группа Cold River нацелилась на три лаборатории, отправляя письма ученым и создавая фальшивые страницы для входа, чтобы получить пароли.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
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Мария Захарова высмеяла "новый флаг Украины"Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в Twitter опубликовал смесь флагов США и Украины — американское знамя, перекрашенное в желто-голубые цвета. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла его публикацию в своем Telegram-канале 22 декабря
 
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