"Гигантская работа, абсолютно самоотверженные действия": Кремль прокомментировал взятие Соледара - 12.01.2023 Украина.ру
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"Гигантская работа, абсолютно самоотверженные действия": Кремль прокомментировал взятие Соледара
"Гигантская работа, абсолютно самоотверженные действия": Кремль прокомментировал взятие Соледара - 12.01.2023 Украина.ру
"Гигантская работа, абсолютно самоотверженные действия": Кремль прокомментировал взятие Соледара
Российская армия проделала огромную работу и взяла город Соледар, солдаты проявили героизм, и не только на этом направлении, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2023-01-12T14:07
2023-01-12T14:07
новости
соледар
герои
песков
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Он подчеркнул, что Россия будет помнить тех героев, которые потеряли свои жизни, которые заботятся о тех, кто был ранен, но впереди еще много работы. Это не время останавливаться, не время потирать руки и так далее, главная работа еще впереди, добавил представитель Кремля.Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) - Северск. Там украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления.Минобороны РФ 11 января сообщило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а спустя несколько часов основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, это многократно увеличивает возможности для освобождения Артемовска.
https://ukraina.ru/20230111/1042538233.html
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новости, соледар, герои, песков
Новости, Соледар, герои, Песков

"Гигантская работа, абсолютно самоотверженные действия": Кремль прокомментировал взятие Соледара

14:07 12.01.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости
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Российская армия проделала огромную работу и взяла город Соледар, солдаты проявили героизм, и не только на этом направлении, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Проделана действительно гигантская работа, это абсолютно самоотверженные, героические действия и не только в Соледаре, а на многих направлениях, где ведутся наступательные действия, они будут продолжаться, мы будем восхищаться и ценить наших героев", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что Россия будет помнить тех героев, которые потеряли свои жизни, которые заботятся о тех, кто был ранен, но впереди еще много работы. Это не время останавливаться, не время потирать руки и так далее, главная работа еще впереди, добавил представитель Кремля.
Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) - Северск. Там украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления.
Минобороны РФ 11 января сообщило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а спустя несколько часов основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, это многократно увеличивает возможности для освобождения Артемовска.
- РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 15:57
Вот в чём соль. Эксперты о ситуации вокруг Соледара Что происходит на этом направлении фронта и чем важна эта точка в военном смысле – размышляли украинские и российские эксперты, а также лидеры мнений двух стран
 
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Заголовок открываемого материала
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