"Гигантская работа, абсолютно самоотверженные действия": Кремль прокомментировал взятие Соледара
Российская армия проделала огромную работу и взяла город Соледар, солдаты проявили героизм, и не только на этом направлении, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Проделана действительно гигантская работа, это абсолютно самоотверженные, героические действия и не только в Соледаре, а на многих направлениях, где ведутся наступательные действия, они будут продолжаться, мы будем восхищаться и ценить наших героев", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что Россия будет помнить тех героев, которые потеряли свои жизни, которые заботятся о тех, кто был ранен, но впереди еще много работы. Это не время останавливаться, не время потирать руки и так далее, главная работа еще впереди, добавил представитель Кремля.
Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) - Северск. Там украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления.
Минобороны РФ 11 января сообщило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а спустя несколько часов основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, это многократно увеличивает возможности для освобождения Артемовска.