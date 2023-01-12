https://ukraina.ru/20230112/1042577370.html

"Гигантская работа, абсолютно самоотверженные действия": Кремль прокомментировал взятие Соледара

"Гигантская работа, абсолютно самоотверженные действия": Кремль прокомментировал взятие Соледара - 12.01.2023 Украина.ру

"Гигантская работа, абсолютно самоотверженные действия": Кремль прокомментировал взятие Соледара

Российская армия проделала огромную работу и взяла город Соледар, солдаты проявили героизм, и не только на этом направлении, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2023-01-12T14:07

2023-01-12T14:07

2023-01-12T14:07

новости

соледар

герои

песков

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Он подчеркнул, что Россия будет помнить тех героев, которые потеряли свои жизни, которые заботятся о тех, кто был ранен, но впереди еще много работы. Это не время останавливаться, не время потирать руки и так далее, главная работа еще впереди, добавил представитель Кремля.Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) - Северск. Там украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления.Минобороны РФ 11 января сообщило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а спустя несколько часов основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, это многократно увеличивает возможности для освобождения Артемовска.

https://ukraina.ru/20230111/1042538233.html

соледар

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новости, соледар, герои, песков