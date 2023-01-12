Польша окажет давление на другие страны НАТО по поставкам танков Украине - 12.01.2023 Украина.ру
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Польша окажет давление на другие страны НАТО по поставкам танков Украине
Польша окажет давление на другие страны НАТО по поставкам танков Украине - 12.01.2023 Украина.ру
Польша окажет давление на другие страны НАТО по поставкам танков Украине
Варшава окажет политическое давление на другие страны, чтобы они начали поставлять на Украину танки, заявил 12 января пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер
2023-01-12T13:06
2023-01-12T13:06
новости
танки
польша
военная помощь
украина
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"Если мы не защитим независимую Украину, мы будем следующей целью. Об этом надо говорить прямо. Если Украина проигрывает, то проигрывает также Польша", — сказал он.Накануне после визита во Львов и встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Польши Анджей Дуда сообщил, что передаст Киеву роту западных танков Leopard 2."Рота — это небольшая, я бы даже сказал символическая, единица, а если таких рот будет больше, то будет создана бригадная боевая группа или ещё большая военная часть, которая будет иметь на самом деле большое военное значение в обороне Украины — вот чего мы хотим достичь", — заявил Дуда.О поставках танков Leopard 2 несколько дней говорили в Великобритании, Германии, Швейцарии и Финляндии, пообещав принять положительное решение, только если это сделают и остальные страны.
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новости, танки, польша, военная помощь, украина
Новости, танки, Польша, военная помощь, Украина

Польша окажет давление на другие страны НАТО по поставкам танков Украине

13:06 12.01.2023
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныЗеленский Дуда
Зеленский Дуда - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
Варшава окажет политическое давление на другие страны, чтобы они начали поставлять на Украину танки, заявил 12 января пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер
"Если мы не защитим независимую Украину, мы будем следующей целью. Об этом надо говорить прямо. Если Украина проигрывает, то проигрывает также Польша", — сказал он.
Накануне после визита во Львов и встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Польши Анджей Дуда сообщил, что передаст Киеву роту западных танков Leopard 2.
"Рота — это небольшая, я бы даже сказал символическая, единица, а если таких рот будет больше, то будет создана бригадная боевая группа или ещё большая военная часть, которая будет иметь на самом деле большое военное значение в обороне Украины — вот чего мы хотим достичь", — заявил Дуда.
О поставках танков Leopard 2 несколько дней говорили в Великобритании, Германии, Швейцарии и Финляндии, пообещав принять положительное решение, только если это сделают и остальные страны.
танк леопард - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
09:58
Заседание СБ ООН, танки из Польши. Главное на Украине на утро 12 январяРоссия анонсировала проведение заседания Совета безопасности ООН по Украине. Президент Польши Анджей Дуда пояснил, почему Украине передадут лишь одну роту танков
 
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