https://ukraina.ru/20230112/1042570863.html

Упорство немцев, неприятности Порошенко, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 12 января

Упорство немцев, неприятности Порошенко, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 12 января - 12.01.2023 Украина.ру

Упорство немцев, неприятности Порошенко, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 12 января

Планы британцев поставить Украине танки Challenger 2 пока не изменили позицию Германии по поводу поставок Киеву немецких танков. Петра Порошенко исключили из украинской делегации в ПАСЕ. Украинские военные продолжают наносить удары по приграничным регионам России

2023-01-12T12:31

2023-01-12T12:31

2023-01-12T12:58

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 18 ударов по этому региону России.«На Донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155, 152 и 122 мм, на Горловском — 8 обстрелов из артиллерии 155 мм, выпустив 90 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырех населённых пунктов республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Горловка (Центрально-городской и Никитовский районы), Старомихайловка, Александровка.«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица, мужчины, в Центрально-Городском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц в Петровском районе Донецка и ранее освобожденной Макаровке», — сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии были повреждены 20 домостроений в Куйбышевском районе Донецка, Центрально-Городском районе Горловки, Александровке и Старомихайловке, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.Утром обстрелы продолжились.«С самого утра нацисты возобновили обстрел территории города. В 8:50 из н. п. Парасковеевка по Ленинскому району выпущено 5 снарядов калибром 155 мм. В 9:40 из н. п. Тоненькое по Киевскому району выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», — сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.Позже он сообщил, что ВСУ атаковали Ленинский район Донецка, ранены 3 человека.«Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», — призвал Кулемзин.Он также сообщил, что в 10:40 из Ласточкина по Калининскому району выпущено 3 снаряда калибром 155 мм.Позже Кулемзин сообщил о жертвах обстрелов.«По уточнённой информации, в результате обстрела ВФУ Ленинского района Донецка погиб 1 человек и еще 4 мирных жителя получили ранения», — заявил он.Появились также видео результатов обстрелов.Неприятности ПорошенкоВо фракции «Европейской солидарности» заявили, что пятого президента Петра Порошенко решили не включать в состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, несмотря на предварительное решение комитета.«Вместо того чтобы поддерживать имидж единства политсил, Банковая (Офис президента Украины. — Ред.) руками комитета ВР по иностранным делам решила не пустить Порошенко в ПАСЕ. Причем ранее тот же комитет принял решение, что лидер Европейской Солидарности зайдет в делегацию в ПАСЕ», — написал в соцсетях народный депутат, бывший глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.По словам Арьева, сначала спикер Руслан Стефанчук долго не подписывал состав делегации, а потом под предлогом квот Порошенко заменили.«Вместо мегаопытного дипломата, пятого президента, который всегда активно и профессионально выступает за поддержку Украины западными партнерами, за предоставление оружия и финпомощи, в делегацию зайдет представитель бизнес-группы "Доверие" Бакунец. Почему-то в СН возникла идея письма в ПАСЕ, на которое секретариат ассамблеи ответил очевидную вещь: делегации должны формироваться пропорционально численности фракций и групп. Поэтому монобольшинство трактует это как разрешение просто "забыть" о предыдущем законном решении профильного комитета. Вместо его выполнения, комитет принял другое решение, которым увеличивает квоту для представителей олигархических "Доверия" и "За будущее" которые и без того были достаточно представлены», — заявила в свою очередь председатель комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.Глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева прямо не прокомментировала ситуацию, отметив, что ожидает подтверждения полномочий делегации.«Делегация всегда следовала и будет следовать правилам и процедурам Совета Европы», — написала Мезенцева в соцсетях.Ранее народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Мережко, который возглавляет парламентский комитет по вопросам внешней политики, выдвинул свою кандидатуру на пост президента Парламентской ассамблеи Совета Европы.Несмотря на бедственное положение Украины, власти страны продолжают расправы над политическими оппонентами, в том числе и теми, которые заявили, что отказываются от политической борьбы и сконцентрируют все свои усилия на укреплении обороноспособности страны. Телеканалы Порошенко исключили из телемарафона, а самого Порошенко пытались не выпустить из страны, несмотря на то что он имеет право покидать Украину.Пока ещё стойкостьПланы Великобритании поставить на Украину танки Challenger 2 не изменили позицию немецкого правительства, которое до сих пор отвергало призывы к Берлину передать Киеву немецкие танки Leopard 2, заявил представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.«Сейчас ситуация не изменилась из-за шага, о котором объявило британское правительство», — заявил представитель Хебештрайт на пресс-конференции в Берлине.По его словам, ему не известно ни о каких официальных запросах стран-партнеров по совместной поставке танков Leopard украинской армии. И это притом что президент Польши Анджей Дуда уже пообещал Украине 10–14 таких танков.Как сообщили на условиях анонимности изданию Politico двое немецких чиновников, позиция канцлера Олафа Шольца сильно зависит от президента США Джо Байдена, с которым канцлер уже тесно координировал свои действия, когда на прошлой неделе объявил о совместной поставке на Украину немецких и американских боевых машин пехоты.Так, 9 января Шольц подчеркнул важность обсуждения поставок оружия с президентом США, сказав, что поставки танков на Украину необходимо обсуждать «вместе с друзьями и союзниками, а особенно с нашим трансатлантическим партнёром, с Соединенными Штатами Америки».

https://ukraina.ru/20230112/1042561932.html

https://ukraina.ru/20230111/1042551504.html

https://ukraina.ru/20230111/1042540365.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники