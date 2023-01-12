Омбудсмены РФ и Украины не обсуждали создание гуманитарного коридора для вывоза раненых – Москалькова - 12.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230112/1042568402.html
Омбудсмены РФ и Украины не обсуждали создание гуманитарного коридора для вывоза раненых – Москалькова
Омбудсмены РФ и Украины не обсуждали создание гуманитарного коридора для вывоза раненых – Москалькова - 12.01.2023 Украина.ру
Омбудсмены РФ и Украины не обсуждали создание гуманитарного коридора для вывоза раненых – Москалькова
Омбудсмены России и Украины Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец не обсуждали идею гуманитарного коридора для раненных, вопреки заявлениям турецкой стороны, сообщила Москалькова 12 января, передает РИА Новости
2023-01-12T13:00
2023-01-12T13:00
новости
москалькова
омбудсмен
турция
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0b/1042533630_0:62:1107:685_1920x0_80_0_0_e0dc5052cf6e241a12112011098cf2e6.jpg
"Какого-либо разговора о создании коридора, о котором говорил президент [Турции], - да, он такую инициативу высказал - у нас не было. Между двумя омбудсменами такой вопрос не обсуждался", - заявила уполномоченный по правам человека в РФ журналистам в Анкаре.Накануне омбудсмены РФ и Украины провели переговоры при участии уполномоченного по правам человека Турции."Мы не ставим такой вопрос (о создании гуманитарного коридора - ред.), потому что вопросы глобального стратегического характера прорабатываются, обсуждаются Минобороны, спецслужбами, ФСБ России и Вооруженными силами Украины. Очень важно не подменять государственные органы, а действовать системно, слаженно. Тогда будет результат", - продолжила Москалькова.Для нас важно при отсутствии гуманитарных коридоров найти возможности с помощью своего мандата помогать конкретным людям в том, чтобы они могли переместиться на территорию другого государства или в безопасное место, отметила она.Среди вопросов, которые обсуждались в ходе переговоров с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом, Москалькова назвала в частности оказание взаимной помощи по восстановлению документов, предоставляющих людям право получить пенсию, добавив, что вопросов еще очень много и взаимодействие продолжится.
https://ukraina.ru/20230111/1042531270.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0b/1042533630_111:0:1024:685_1920x0_80_0_0_0307bf4a8566496ce2faafce6ed6fb9f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, москалькова, омбудсмен, турция, украина
Новости, Москалькова, омбудсмен, Турция, Украина

Омбудсмены РФ и Украины не обсуждали создание гуманитарного коридора для вывоза раненых – Москалькова

13:00 12.01.2023
 
© Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / Перейти в фотобанкВ Анкаре встретились российский, украинский и турецкий омбудсмены
В Анкаре встретились российский, украинский и турецкий омбудсмены
© Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Омбудсмены России и Украины Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец не обсуждали идею гуманитарного коридора для раненных, вопреки заявлениям турецкой стороны, сообщила Москалькова 12 января, передает РИА Новости
"Какого-либо разговора о создании коридора, о котором говорил президент [Турции], - да, он такую инициативу высказал - у нас не было. Между двумя омбудсменами такой вопрос не обсуждался", - заявила уполномоченный по правам человека в РФ журналистам в Анкаре.
Накануне омбудсмены РФ и Украины провели переговоры при участии уполномоченного по правам человека Турции.
"Мы не ставим такой вопрос (о создании гуманитарного коридора - ред.), потому что вопросы глобального стратегического характера прорабатываются, обсуждаются Минобороны, спецслужбами, ФСБ России и Вооруженными силами Украины. Очень важно не подменять государственные органы, а действовать системно, слаженно. Тогда будет результат", - продолжила Москалькова.
Для нас важно при отсутствии гуманитарных коридоров найти возможности с помощью своего мандата помогать конкретным людям в том, чтобы они могли переместиться на территорию другого государства или в безопасное место, отметила она.
Среди вопросов, которые обсуждались в ходе переговоров с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом, Москалькова назвала в частности оказание взаимной помощи по восстановлению документов, предоставляющих людям право получить пенсию, добавив, что вопросов еще очень много и взаимодействие продолжится.
Уполномоченный по правам человека в РФ Т. Москалькова встретилась с отцом М. Бутиной - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 13:23
Прекращение огня и поставок оружия: Москалькова рассказала о переговорах по Украине с участием ТурцииРоссийский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова 11 января сообщила в своем Telegram-канале, что попросила украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца помочь гражданам Украины, желающим посетить родственников в России
 
НовостиМоскальковаомбудсменТурцияУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:07"Гигантская работа, абсолютно самоотверженные действия": Кремль прокомментировал взятие Соледара
14:00Захарова прокомментировала публикации об атаке российских хакеров на ядерные лаборатории в США
13:59Опасные полёты. Как и зачем США провоцируют Китай
13:51Бывший посол США в РФ развеял слухи американской разведки о здоровье Путина
13:45Европейцы обеспокоены ростом стоимости жизни - опрос
13:40Захарова: после Пушкина на Украине начнут бороться с Гоголем
13:36Москалькова назвала условие, без которого обмен пленными между Россией и Украиной невозможен
13:25Бывший помощник Рейгана: Зеленский более опасен для США, чем Россия
13:23Север Украины активно укрепляют фортификационными сооружениями
13:06Польша окажет давление на другие страны НАТО по поставкам танков Украине
13:05Анатолий Прилепский о феномене донецких коммунальщиков: Страх помогает человеку выжить
13:02"Будут интересные докладчики и факты": Полянский анонсировал заседание Совета Безопасности ООН по Украине
13:00Омбудсмены РФ и Украины не обсуждали создание гуманитарного коридора для вывоза раненых – Москалькова
12:56Захарова рассказала о будущем канонической православной церкви на Украине
12:50Глава МАГАТЭ Гросси собирается встретиться с Зеленским и Путиным - российский дипломат
12:34Москалькова предупредила о последствиях новых поставок вооружения Украине
12:31На Дуду Россия ответила Герасимовым
12:31Упорство немцев, неприятности Порошенко, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 12 января
12:25Гребенщиков собирает на ВСУ, Нагиев пожертвовал российским бойцам - СМИ
12:19Российский депутат пригрозил Украине за провокацию с "горящим Кремлем"
Лента новостейМолния