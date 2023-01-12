https://ukraina.ru/20230112/1042568402.html
Омбудсмены РФ и Украины не обсуждали создание гуманитарного коридора для вывоза раненых – Москалькова
Омбудсмены РФ и Украины не обсуждали создание гуманитарного коридора для вывоза раненых – Москалькова - 12.01.2023 Украина.ру
Омбудсмены РФ и Украины не обсуждали создание гуманитарного коридора для вывоза раненых – Москалькова
Омбудсмены России и Украины Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец не обсуждали идею гуманитарного коридора для раненных, вопреки заявлениям турецкой стороны, сообщила Москалькова 12 января, передает РИА Новости
2023-01-12T13:00
2023-01-12T13:00
2023-01-12T13:00
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москалькова
омбудсмен
турция
украина
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"Какого-либо разговора о создании коридора, о котором говорил президент [Турции], - да, он такую инициативу высказал - у нас не было. Между двумя омбудсменами такой вопрос не обсуждался", - заявила уполномоченный по правам человека в РФ журналистам в Анкаре.Накануне омбудсмены РФ и Украины провели переговоры при участии уполномоченного по правам человека Турции."Мы не ставим такой вопрос (о создании гуманитарного коридора - ред.), потому что вопросы глобального стратегического характера прорабатываются, обсуждаются Минобороны, спецслужбами, ФСБ России и Вооруженными силами Украины. Очень важно не подменять государственные органы, а действовать системно, слаженно. Тогда будет результат", - продолжила Москалькова.Для нас важно при отсутствии гуманитарных коридоров найти возможности с помощью своего мандата помогать конкретным людям в том, чтобы они могли переместиться на территорию другого государства или в безопасное место, отметила она.Среди вопросов, которые обсуждались в ходе переговоров с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом, Москалькова назвала в частности оказание взаимной помощи по восстановлению документов, предоставляющих людям право получить пенсию, добавив, что вопросов еще очень много и взаимодействие продолжится.
https://ukraina.ru/20230111/1042531270.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, москалькова, омбудсмен, турция, украина
Омбудсмены РФ и Украины не обсуждали создание гуманитарного коридора для вывоза раненых – Москалькова
Омбудсмены России и Украины Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец не обсуждали идею гуманитарного коридора для раненных, вопреки заявлениям турецкой стороны, сообщила Москалькова 12 января, передает РИА Новости
"Какого-либо разговора о создании коридора, о котором говорил президент [Турции], - да, он такую инициативу высказал - у нас не было. Между двумя омбудсменами такой вопрос не обсуждался", - заявила уполномоченный по правам человека в РФ журналистам в Анкаре.
Накануне омбудсмены РФ и Украины провели переговоры при участии уполномоченного по правам человека Турции.
"Мы не ставим такой вопрос (о создании гуманитарного коридора - ред.), потому что вопросы глобального стратегического характера прорабатываются, обсуждаются Минобороны, спецслужбами, ФСБ России и Вооруженными силами Украины. Очень важно не подменять государственные органы, а действовать системно, слаженно. Тогда будет результат", - продолжила Москалькова.
Для нас важно при отсутствии гуманитарных коридоров найти возможности с помощью своего мандата помогать конкретным людям в том, чтобы они могли переместиться на территорию другого государства или в безопасное место, отметила она.
Среди вопросов, которые обсуждались в ходе переговоров с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом, Москалькова назвала в частности оказание взаимной помощи по восстановлению документов, предоставляющих людям право получить пенсию, добавив, что вопросов еще очень много и взаимодействие продолжится.