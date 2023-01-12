https://ukraina.ru/20230112/1042566263.html

Опасные полёты. Как и зачем США провоцируют Китай

Опасные полёты. Как и зачем США провоцируют Китай - 12.01.2023 Украина.ру

Опасные полёты. Как и зачем США провоцируют Китай

За новогодней и рождественской суетой практически без внимания остались события, связанные с американо-китайскими отношениями и противостоянием в Южно-Китайском море

2023-01-12T13:59

2023-01-12T13:59

2023-01-12T13:59

азат рахманов

эксклюзив

кнр (китай)

южно-китайское море

сша

россия

сво

тайвань

запад

восток

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При этом заявления китайских официальных лиц проливают свет не только на вероятное развитие событий вокруг "тайваньской проблемы", но и ведут к пониманию того, какими будут российско-китайские отношения в обозримом будущем.Начать стоит с того, что 21 декабря 2022 года в небе над Южно-китайским морем произошло неординарное событие. Пентагон обвинил лётчиков ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в совершении небезопасного маневра, от которого американскому лётчику пришлось с риском для жизни уклоняться. И в итоге – покинуть, как заявляют уже китайские СМИ, воздушное пространство КНР. Примечательно, что американский самолёт-разведчик от китайского самолёта всё-таки скрывался, что косвенно доказывает тот факт, что самолёт США находился явно не в международном воздушном пространстве. Но важно другое. Маневр китайского лётчика, пролетевшего на расстоянии трёх метров от носа американского самолёта-разведчика, на борту которого находилось более тридцати военнослужащих, показал не только отличные лётные навыки исполнителя, но и во многом отразил нынешнюю позицию Китая по вопросам мореходства и воздухоплавания в акватории Южно-Китайского моря. Дерзкий поступок лётчика НОАК, о котором стало известно лишь в канун Нового 2023 года, вызвал бурную патриотическую реакцию в китайском обществе. Официально было заявлено, что данный инцидент был ответом на очередную провокацию американских военных в регионе. Если понадобится, Китай способен на отстаивание своих национальных интересов военным способом.Произошедшее 21 декабря говорит не столько о серьёзном кризисе американско-китайских отношений, сколько о стратегическом кризисе всей американской политики в отношении КНР. В то же время не иначе как очередной информационной провокацией можно считать и "откровения" командующего американскими военными в Японии Дж. Бирмана, заявившего 8 января в интервью Financial Times, что США готовят ловушку для Китая, провоцируя его на военное столкновение с Тайванем, как это делалось раньше в отношении России и Украины. Вряд ли сказанное американским высокопоставленным военным является открытием для Китая. Как указывают китайские обозреватели, исходя из украинского сценария, США надеются извлечь политические и экономические выгоды от нагнетания конфликтной ситуации, а в идеале – и развязывания полномасштабных военных действий в Южно-Китайском море. Военные действия в регионе сулят не только огромные барыши от поставок оружия Тайваню, Южной Кореи и Японии. Хаос в регионе создаст условия для очередного вмешательства США в конфликт в роли мирового судьи. Поэтому, понимая всю сложность ситуации вокруг Тайваня, и официальный Пекин играет в кошки мышки с Вашингтоном: с одной стороны, демонстрирует военную мощь и решимость защищать национальные интересы, а с другой, ищет пути для решения проблемы мирным путём. Судя по первой в этом году статье руководителя Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Сун Тао, опубликованной в ведомственном журнале, материковый Китай намерен, как и раньше, прикладывать усилия для мирного разрешения имеющихся проблем, согласно выдвинутому несколько десятилетий назад принципу "мирного воссоединения одной страны и двух систем". Написанную чиновником такого уровня, как Сун Тао, и опубликованную в одном из официальных органов верховной власти, статью можно считать программным заявлением и официальной позицией китайского руководства. А постоянные учения флота и авиации НОАК у берегов Тайваня – необходимой частью процесса мирного объединения материка с островом. То есть по принципу "мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути".Внешнее давление и провокации на тайваньском направлении – не единственная проблема, с которой столкнулся Пекин в 2022 году. Конец года ознаменовался студенческими волнениями, за которыми проглядывали все признаки попытки раскручивания цветной революции. При этом выступления студентов не получили поддержки в обществе, протесты сошли на нет. Руководство страны проявило политическую гибкость и начало постепенно отменять ковидные ограничения, по причине которых как бы и вышли студенты на улицы. 8 января, после трёх лет изоляции, Китай открылся для всего мира. А 9 января в Пекине состоялось пленарное заседание Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. Судя по опубликованным материалам и выступлению Си Цзиньпина, продолжится работа по искоренению коррупции и борьба с влиянием прозападной пятой колонны в партийных и государственных органах.Из распада СССР в Китае извлекли для себя важные уроки. А в нынешней ситуации, похоже, из конфликта на Украине Китай извлекает не только политические уроки. После начала СВО, последовав примеру России, многие незападные страны начали отказываться от доллара в проведении импортно-экспортных операций. В Китае хорошо понимают, что имеющееся нежелание крупных западных держав принимать интернационализацию юаня связано с тем, что на сегодняшний день экономическая и военная мощь Китая не достигла необходимого для всеобщего признания уровня. Но в последнее время всё же наблюдается непрерывный рост китайского юаня по отношению к главным мировым валютам. Происходящее подтверждает уверенность китайских финансистов, ещё в начале 2022 года писавших, что золото и сырьё будут расти в цене, а американский доллар – падать. С началом СВО мировое доверие к доллару США, весь ХХ век базировавшееся на военной мощи и непоколебимом праве печатания необходимого количества банкнот, было подорвано. Поворот России на Восток и переход на расчёты между РФ и КНР в национальных валютах послужил для Китая сигналом к тому, что дедолларизация мировой экономики не только возможна, но и вполне осуществима в ближайшие годы. Воспользовавшись противостоянием в Европе, Китай, как нейтральный наблюдатель, занимающий взвешенную позицию по отношению к действиям РФ, может сыграть в этом процессе существенную положительную роль, выгодную всем незападным народам, и укрепить свои позиции крупной экономической державы. Как показывают события последнего года, в отличие от американских администраций, специализирующихся на постоянном нагнетании напряженности в тех или иных частях света, необходимом для существования самих США, заявления официального Пекина не расходятся с делом. Китайское руководство постоянно не только демонстрирует желание мирного объединения с Тайванем, но и на практике проводит данный курс, довольно успешно отбиваясь от вашингтонских провокаций. Заявления о важности стратегического партнёрства с РФ, как показывают события прошлого года, также оказались не пустыми словами. Уникальность сегодняшней ситуации заключается в том, что Россия выступила в новой роли, и из простого партнёра и доброго соседа превратилась в гаранта успешного проведения курса, заданного на очередном съезде КПК. Своим преображением Россия гарантирует существование самого Китая таким, каким он и желает быть. Западу же не нужны ни сильная Россия, ни могучий Китай. И хорошо, что русские с китайцами это хорошо понимают.

https://ukraina.ru/20230111/1042537532.html

https://ukraina.ru/20230112/1042534457.html

https://ukraina.ru/20221201/1041386302.html

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Азат Рахманов

Азат Рахманов

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Азат Рахманов

азат рахманов, эксклюзив, кнр (китай), южно-китайское море, сша, россия, сво, тайвань, запад, восток, европа