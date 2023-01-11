The New York Times рассказала о последствиях взятия Соледара - 11.01.2023 Украина.ру
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The New York Times рассказала о последствиях взятия Соледара
The New York Times рассказала о последствиях взятия Соледара - 11.01.2023 Украина.ру
The New York Times рассказала о последствиях взятия Соледара
Установление контроля над расположенным в ДНР городом Соледар позволит российским войскам усилить давление на линии снабжения ВСУ, ведущие к Артёмовску (Бахмуту) и Северску. Об этом говорится в статье, опубликованной 10 января в американской газете The New York Times
2023-01-11T15:16
2023-01-11T16:00
новости
new york times
соледар
спецоперация
артёмовск (бахмут)
славянск
краматорск
донбасс
всу
северск
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Российские войска смогут изменить ситуацию, разместив артиллерию на новых рубежах, отмечает газета.А стратегическое значение Артёмовска заключается в том, что он находится на пересечении крупных дорог, проходящих через Донбасс, поясняет The New York Times.При этом газета отмечает, что у ВСУ было время построить за пределами города укрепления, которые задержат дальнейшее продвижение российских войск, поскольку бои в районе Соледара шли с лета.
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соледар
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новости, new york times, соледар, спецоперация, артёмовск (бахмут), славянск, краматорск, донбасс, всу, северск
Новости, New York Times, Соледар, Спецоперация, Артёмовск (Бахмут), Славянск, Краматорск, Донбасс, ВСУ, Северск

The New York Times рассказала о последствиях взятия Соледара

15:16 11.01.2023 (обновлено: 16:00 11.01.2023)
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP / LIBKOS
Читать в
Установление контроля над расположенным в ДНР городом Соледар позволит российским войскам усилить давление на линии снабжения ВСУ, ведущие к Артёмовску (Бахмуту) и Северску. Об этом говорится в статье, опубликованной 10 января в американской газете The New York Times
Российские войска смогут изменить ситуацию, разместив артиллерию на новых рубежах, отмечает газета.
А стратегическое значение Артёмовска заключается в том, что он находится на пересечении крупных дорог, проходящих через Донбасс, поясняет The New York Times.

Его захват позволит российским войскам занять лучшие позиции для продвижения к удерживаемым Украиной крупным городам Донбасса: промышленным центрам Славянску и Краматорску, расположенным к северо-западу

The New York Times
Американская газета
При этом газета отмечает, что у ВСУ было время построить за пределами города укрепления, которые задержат дальнейшее продвижение российских войск, поскольку бои в районе Соледара шли с лета.
- РИА Новости, 1920, 11.01.2023
04:30
Военный эксперт рассказал, как взятие Соледара повлияет на обстановку в ДонбассеПереход города Соледар (ДНР) под контроль российских войск создаст серьёзные проблемы для нескольких группировок ВСУ в Донбассе. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
 
НовостиNew York TimesСоледарСпецоперацияАртёмовск (Бахмут)СлавянскКраматорскДонбассВСУСеверск
 
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