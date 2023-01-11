The New York Times рассказала о последствиях взятия Соледара
15:16 11.01.2023 (обновлено: 16:00 11.01.2023)
© AP / LIBKOS
© AP / LIBKOS
Установление контроля над расположенным в ДНР городом Соледар позволит российским войскам усилить давление на линии снабжения ВСУ, ведущие к Артёмовску (Бахмуту) и Северску. Об этом говорится в статье, опубликованной 10 января в американской газете The New York Times
Российские войска смогут изменить ситуацию, разместив артиллерию на новых рубежах, отмечает газета.
А стратегическое значение Артёмовска заключается в том, что он находится на пересечении крупных дорог, проходящих через Донбасс, поясняет The New York Times.
Его захват позволит российским войскам занять лучшие позиции для продвижения к удерживаемым Украиной крупным городам Донбасса: промышленным центрам Славянску и Краматорску, расположенным к северо-западу
При этом газета отмечает, что у ВСУ было время построить за пределами города укрепления, которые задержат дальнейшее продвижение российских войск, поскольку бои в районе Соледара шли с лета.
04:30Военный эксперт рассказал, как взятие Соледара повлияет на обстановку в ДонбассеПереход города Соледар (ДНР) под контроль российских войск создаст серьёзные проблемы для нескольких группировок ВСУ в Донбассе. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев