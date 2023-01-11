https://ukraina.ru/20230111/1042537799.html

The New York Times рассказала о последствиях взятия Соледара

The New York Times рассказала о последствиях взятия Соледара - 11.01.2023 Украина.ру

The New York Times рассказала о последствиях взятия Соледара

Установление контроля над расположенным в ДНР городом Соледар позволит российским войскам усилить давление на линии снабжения ВСУ, ведущие к Артёмовску (Бахмуту) и Северску. Об этом говорится в статье, опубликованной 10 января в американской газете The New York Times

2023-01-11T15:16

2023-01-11T15:16

2023-01-11T16:00

новости

new york times

соледар

спецоперация

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Российские войска смогут изменить ситуацию, разместив артиллерию на новых рубежах, отмечает газета.А стратегическое значение Артёмовска заключается в том, что он находится на пересечении крупных дорог, проходящих через Донбасс, поясняет The New York Times.При этом газета отмечает, что у ВСУ было время построить за пределами города укрепления, которые задержат дальнейшее продвижение российских войск, поскольку бои в районе Соледара шли с лета.

https://ukraina.ru/20230111/1042496109.html

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новости, new york times, соледар, спецоперация, артёмовск (бахмут), славянск, краматорск, донбасс, всу, северск