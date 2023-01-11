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Крымский мост: что сделано? Видео

Крымский мост: что сделано? Видео - 11.01.2023 Украина.ру

Крымский мост: что сделано? Видео

Строители завершили установку первого пролёта левой автодорожной части Крымского моста. Об этом заявили в Федеральном казенном учреждении (ФКУ) Упрдор "Тамань". Украина.ру, 11.01.2023

2023-01-11T14:35

2023-01-11T14:35

2023-01-11T17:35

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Строители завершили установку первого пролёта левой автодорожной части Крымского моста. Об этом заявили в Федеральном казенном учреждении (ФКУ) Упрдор "Тамань". "При помощи домкратов передвинули пролёт по накаточным балкам на опорные тумбы и приступили к опусканию металлоконструкций", - говорится в сообщении ведомства. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заверил, что в феврале 2023 года все четыре пролёта будут установлены, и тогда можно будет приступить к укладке асфальта. По его словам, работы по восстановлению автомобильной части моста должны быть завершены в марте 2023 года. Напомним, 8 октября 2022 года Национальный антитеррористический комитет заявил о пожаре на поезде с топливными цистернами в результате взрыва грузовика на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова, что привело к обрушению двух автомобильных пролётов. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил президенту о проведении расследования. По словам главы ведомства, сотрудникам ФСБ удалось установить подозреваемых в организации взрыва на Крымском мосту: его готовили украинские спецслужбы. В свою очередь, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ЧП в Крыму таким образом: "Крым, мост, начало. Всё незаконное должно быть разрушено, всё украденное - возвращено Украине, всё российское оккупационное - изгнано". Министерство обороны Украины заявило следующее: "Ракетный крейсер "Москва" и Керченский мост - два печально известных символа российской власти в украинском Крыму - исчезли. Что дальше, русские?"

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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