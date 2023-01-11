Истребительная авиация ВКС России сбила самолет ВСУ – Минобороны РФ - 11.01.2023 Украина.ру
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Истребительная авиация ВКС России сбила самолет ВСУ – Минобороны РФ
Истребительная авиация ВКС России сбила самолет ВСУ – Минобороны РФ - 11.01.2023 Украина.ру
Истребительная авиация ВКС России сбила самолет ВСУ – Минобороны РФ
Российские военные сбили украинский самолет СУ-27 в районе Попова Яра (ДНР), сообщает 11 января пресс-служба Минобороны России
2023-01-11T14:13
2023-01-11T14:14
новости
самолет
минобороны
спецоперация
пво
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Кроме того, военные сообщают об уничтожении двух украинских беспилотников в районах населенных пунктов Павловка (ДНР) и Кременная (ЛНР) силами сил противовоздушной обороны."Перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Дебальцево, Енакиево Донецкой народной республики и Картамышево Луганской народной республики. В районе населенного пункта Брянка Луганской народной республики сбита американская противорадиолокационная ракета "HARM"", - также заявил в ходе брифинга официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.Накануне российскими ВКС были уничтожены три самолета противника - Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка Донецкой Народной Республики.
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новости, самолет, минобороны, спецоперация, пво, вкс
Новости, самолет, Минобороны, Спецоперация, ПВО, ВКС

Истребительная авиация ВКС России сбила самолет ВСУ – Минобороны РФ

14:13 11.01.2023 (обновлено: 14:14 11.01.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкДва дальних бомбардировщика Ту-22м3 ВКС РФ выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии
Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 ВКС РФ выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии
© Министерство обороны РФ
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Российские военные сбили украинский самолет СУ-27 в районе Попова Яра (ДНР), сообщает 11 января пресс-служба Минобороны России
Кроме того, военные сообщают об уничтожении двух украинских беспилотников в районах населенных пунктов Павловка (ДНР) и Кременная (ЛНР) силами сил противовоздушной обороны.
"Перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Дебальцево, Енакиево Донецкой народной республики и Картамышево Луганской народной республики. В районе населенного пункта Брянка Луганской народной республики сбита американская противорадиолокационная ракета "HARM"", - также заявил в ходе брифинга официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
Накануне российскими ВКС были уничтожены три самолета противника - Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка Донецкой Народной Республики.
Танк Leopard 2A4
Вчера, 19:00
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НовостисамолетМинобороныСпецоперацияПВОВКС
 
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