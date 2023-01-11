https://ukraina.ru/20230111/1042533505.html

Истребительная авиация ВКС России сбила самолет ВСУ – Минобороны РФ

Истребительная авиация ВКС России сбила самолет ВСУ – Минобороны РФ - 11.01.2023 Украина.ру

Истребительная авиация ВКС России сбила самолет ВСУ – Минобороны РФ

Российские военные сбили украинский самолет СУ-27 в районе Попова Яра (ДНР), сообщает 11 января пресс-служба Минобороны России

2023-01-11T14:13

2023-01-11T14:13

2023-01-11T14:14

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Кроме того, военные сообщают об уничтожении двух украинских беспилотников в районах населенных пунктов Павловка (ДНР) и Кременная (ЛНР) силами сил противовоздушной обороны."Перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Дебальцево, Енакиево Донецкой народной республики и Картамышево Луганской народной республики. В районе населенного пункта Брянка Луганской народной республики сбита американская противорадиолокационная ракета "HARM"", - также заявил в ходе брифинга официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.Накануне российскими ВКС были уничтожены три самолета противника - Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка Донецкой Народной Республики.

https://ukraina.ru/20230110/1042513850.html

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новости, самолет, минобороны, спецоперация, пво, вкс