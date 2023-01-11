Генсек НАТО после потери Киевом Соледара призвал поставлять на Украину больше оружия - 11.01.2023 Украина.ру
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Генсек НАТО после потери Киевом Соледара призвал поставлять на Украину больше оружия
Генсек НАТО после потери Киевом Соледара призвал поставлять на Украину больше оружия - 11.01.2023 Украина.ру
Генсек НАТО после потери Киевом Соледара призвал поставлять на Украину больше оружия
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что необходимо нарастить объемы поставок вооружений Украине из-за тяжелой для Киева ситуации на фронте
2023-01-11T13:46
2023-01-11T13:46
столтенберг
йенс столтенберг
нато
украина
новости
оружие
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Ранее владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал об установлении контроля над всей территории Соледара и взятии в центре города остаток украинской группировки в «котел». Также Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении населенного пункта Подгородное близ Соледара."В последние дни мы стали свидетелями сражений под Бахмутом (Артемовск - ред.) и Соледаром на Восточной Украине. Это еще раз показывает…, как важно, чтобы мы усиливали нашу военную поддержку Украины", - сказал Столтенберг на совещании с Европейской комиссией.Он также приветствовал заявления США, Германии и Франции о поставках Украине в ближайшее время легких танков и боевых машин пехоты, «а также беспрецедентную поддержку со стороны всех союзников по НАТО и членов Евросоюза».По словам Столтенберга, поддержка Украины со стороны НАТО «приводит к существенным изменениям». Ранее он заявлял об истощении натовских арсеналов из-за массированных поставок вооружений Украине.
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столтенберг, йенс столтенберг, нато, украина, новости, оружие
Столтенберг, Йенс Столтенберг, НАТО, Украина, Новости, оружие

Генсек НАТО после потери Киевом Соледара призвал поставлять на Украину больше оружия

13:46 11.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкнато ес
нато ес - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что необходимо нарастить объемы поставок вооружений Украине из-за тяжелой для Киева ситуации на фронте
Ранее владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал об установлении контроля над всей территории Соледара и взятии в центре города остаток украинской группировки в «котел». Также Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении населенного пункта Подгородное близ Соледара.
"В последние дни мы стали свидетелями сражений под Бахмутом (Артемовск - ред.) и Соледаром на Восточной Украине. Это еще раз показывает…, как важно, чтобы мы усиливали нашу военную поддержку Украины", - сказал Столтенберг на совещании с Европейской комиссией.
Он также приветствовал заявления США, Германии и Франции о поставках Украине в ближайшее время легких танков и боевых машин пехоты, «а также беспрецедентную поддержку со стороны всех союзников по НАТО и членов Евросоюза».
По словам Столтенберга, поддержка Украины со стороны НАТО «приводит к существенным изменениям». Ранее он заявлял об истощении натовских арсеналов из-за массированных поставок вооружений Украине.
Йенс Столтенберг
Вчера, 15:18
Помощь Украине истощила запасы НАТО, но Альянс все равно увеличит поставки Киеву - СтолтенбергПомощь Украине истощила военные запасы стран НАТО и ЕС, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 10 января
 
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