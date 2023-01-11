https://ukraina.ru/20230111/1042532873.html

Генсек НАТО после потери Киевом Соледара призвал поставлять на Украину больше оружия

Генсек НАТО после потери Киевом Соледара призвал поставлять на Украину больше оружия - 11.01.2023 Украина.ру

Генсек НАТО после потери Киевом Соледара призвал поставлять на Украину больше оружия

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что необходимо нарастить объемы поставок вооружений Украине из-за тяжелой для Киева ситуации на фронте

2023-01-11T13:46

2023-01-11T13:46

2023-01-11T13:46

столтенберг

йенс столтенберг

нато

украина

новости

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0a/1042510074_0:289:3082:2023_1920x0_80_0_0_6ad5d23169dfe8a61e9723caa7bf2515.jpg

Ранее владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал об установлении контроля над всей территории Соледара и взятии в центре города остаток украинской группировки в «котел». Также Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении населенного пункта Подгородное близ Соледара."В последние дни мы стали свидетелями сражений под Бахмутом (Артемовск - ред.) и Соледаром на Восточной Украине. Это еще раз показывает…, как важно, чтобы мы усиливали нашу военную поддержку Украины", - сказал Столтенберг на совещании с Европейской комиссией.Он также приветствовал заявления США, Германии и Франции о поставках Украине в ближайшее время легких танков и боевых машин пехоты, «а также беспрецедентную поддержку со стороны всех союзников по НАТО и членов Евросоюза».По словам Столтенберга, поддержка Украины со стороны НАТО «приводит к существенным изменениям». Ранее он заявлял об истощении натовских арсеналов из-за массированных поставок вооружений Украине.

https://ukraina.ru/20230110/1042503244.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

столтенберг, йенс столтенберг, нато, украина, новости, оружие