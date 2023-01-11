https://ukraina.ru/20230111/1042532873.html
Генсек НАТО после потери Киевом Соледара призвал поставлять на Украину больше оружия
Генсек НАТО после потери Киевом Соледара призвал поставлять на Украину больше оружия - 11.01.2023 Украина.ру
Генсек НАТО после потери Киевом Соледара призвал поставлять на Украину больше оружия
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что необходимо нарастить объемы поставок вооружений Украине из-за тяжелой для Киева ситуации на фронте
2023-01-11T13:46
2023-01-11T13:46
2023-01-11T13:46
столтенберг
йенс столтенберг
нато
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оружие
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Ранее владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал об установлении контроля над всей территории Соледара и взятии в центре города остаток украинской группировки в «котел». Также Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении населенного пункта Подгородное близ Соледара."В последние дни мы стали свидетелями сражений под Бахмутом (Артемовск - ред.) и Соледаром на Восточной Украине. Это еще раз показывает…, как важно, чтобы мы усиливали нашу военную поддержку Украины", - сказал Столтенберг на совещании с Европейской комиссией.Он также приветствовал заявления США, Германии и Франции о поставках Украине в ближайшее время легких танков и боевых машин пехоты, «а также беспрецедентную поддержку со стороны всех союзников по НАТО и членов Евросоюза».По словам Столтенберга, поддержка Украины со стороны НАТО «приводит к существенным изменениям». Ранее он заявлял об истощении натовских арсеналов из-за массированных поставок вооружений Украине.
https://ukraina.ru/20230110/1042503244.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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столтенберг, йенс столтенберг, нато, украина, новости, оружие
Столтенберг, Йенс Столтенберг, НАТО, Украина, Новости, оружие
Генсек НАТО после потери Киевом Соледара призвал поставлять на Украину больше оружия
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что необходимо нарастить объемы поставок вооружений Украине из-за тяжелой для Киева ситуации на фронте
Ранее владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал об установлении контроля над всей территории Соледара и взятии в центре города остаток украинской группировки в «котел». Также Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении населенного пункта Подгородное близ Соледара.
"В последние дни мы стали свидетелями сражений под Бахмутом (Артемовск - ред.) и Соледаром на Восточной Украине. Это еще раз показывает…, как важно, чтобы мы усиливали нашу военную поддержку Украины", - сказал Столтенберг на совещании с Европейской комиссией.
Он также приветствовал заявления США, Германии и Франции о поставках Украине в ближайшее время легких танков и боевых машин пехоты, «а также беспрецедентную поддержку со стороны всех союзников по НАТО и членов Евросоюза».
По словам Столтенберга, поддержка Украины со стороны НАТО «приводит к существенным изменениям». Ранее он заявлял об истощении натовских арсеналов из-за массированных поставок вооружений Украине.