https://ukraina.ru/20230111/1042531270.html
Прекращение огня и поставок оружия: Москалькова рассказала о переговорах по Украине с участием Турции
Прекращение огня и поставок оружия: Москалькова рассказала о переговорах по Украине с участием Турции - 11.01.2023 Украина.ру
Прекращение огня и поставок оружия: Москалькова рассказала о переговорах по Украине с участием Турции
Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова 11 января сообщила в своем Telegram-канале, что попросила украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца помочь гражданам Украины, желающим посетить родственников в России
2023-01-11T13:23
2023-01-11T13:23
2023-01-11T13:49
новости
омбудсмен
москалькова
турция
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102189/49/1021894982_0:100:3292:1952_1920x0_80_0_0_872deb5d9a1e16b94859f93dff8676bc.jpg
Вторая за сутки встреча прошла в Турции при участии турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча и председателя Парламента Турции Мустафы Шентопа."Прозвучали очень важные слова о необходимости прекращения огня. Оно является необходимым условием для предотвращения нарушений прав человека. Прежде всего, права на жизнь", - написала Москалькова.Также она сообщила, что обратилась к Шентопу с просьбой прекратить поставку оружия Украине, чтобы избежать дальнейшей эскалации этой ситуации.Ранее в среду стало известно, что Турция начала поставлять Киеву кассетные боеприпасы.По сообщениям обоих омбудсменов, на первой встрече, которая прошла ночью, обсуждались вопросы гуманитарной помощи.При этом Малкоч заявил, что Анкара рассчитывает на организацию "гуманитарного коридора" между Россией и Украиной.
https://ukraina.ru/20221027/1040209937.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102189/49/1021894982_385:0:3116:2048_1920x0_80_0_0_9dd5ef3aa2ca220307a8962fb40bdedd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, омбудсмен, москалькова, турция, украина
Новости, омбудсмен, Москалькова, Турция, Украина
Прекращение огня и поставок оружия: Москалькова рассказала о переговорах по Украине с участием Турции
13:23 11.01.2023 (обновлено: 13:49 11.01.2023)
Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова 11 января сообщила в своем Telegram-канале, что попросила украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца помочь гражданам Украины, желающим посетить родственников в России
Вторая за сутки встреча прошла в Турции при участии турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча и председателя Парламента Турции Мустафы Шентопа.
"Прозвучали очень важные слова о необходимости прекращения огня. Оно является необходимым условием для предотвращения нарушений прав человека. Прежде всего, права на жизнь", - написала Москалькова.
Также она сообщила, что обратилась к Шентопу с просьбой прекратить поставку оружия Украине, чтобы избежать дальнейшей эскалации этой ситуации.
Ранее в среду стало известно, что Турция начала поставлять Киеву кассетные боеприпасы.
По сообщениям обоих омбудсменов, на первой встрече, которая прошла ночью, обсуждались вопросы гуманитарной помощи.
При этом Малкоч заявил, что Анкара рассчитывает на организацию "гуманитарного коридора" между Россией и Украиной.