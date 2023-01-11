https://ukraina.ru/20230111/1042529228.html
Бросят в бой два корпуса. Военный эксперт о наступлении ВСУ с целью отвлечь Россию от Артемовска
Бросят в бой два корпуса. Военный эксперт о наступлении ВСУ с целью отвлечь Россию от Артемовска - 11.01.2023 Украина.ру
Бросят в бой два корпуса. Военный эксперт о наступлении ВСУ с целью отвлечь Россию от Артемовска
Украинская пропаганда постоянно твердит, что может наступать через Запорожье или Харьков. Но слабость противника состоит в том, что они действительно теряют большое количество личного состава. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2023-01-11T12:33
2023-01-11T12:33
2023-01-11T12:33
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Ночью на 11 января Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара, а также о том, что "в центре города был образован котел, в котором находятся остатки боевиков ВСУ".Эксперт уточнил, что именно поэтому ВСУ вынуждены перебрасывать боеспособные подразделения в Бахмут и Соледар с Запорожской области и с линии Изюм — Купянск.Что касается российских войск, то с приходом генерала Суровикина на пост командующего Объединенной группировки видно, что мы поменяли тактику, поэтому мы сможем нанести удары по ВСУ и за пределами Донбасса, считает специалист.Все зависит только от наличия сил и средств. Если у нас будет преимущество хотя бы 3:1, мы такие задачи решить сможем, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, артемовск, украина, донбасс, сергей суровикин, пригожин
Новости, Россия, ВСУ, Артемовск, Украина, Донбасс, Сергей Суровикин, Пригожин
Бросят в бой два корпуса. Военный эксперт о наступлении ВСУ с целью отвлечь Россию от Артемовска
Украинская пропаганда постоянно твердит, что может наступать через Запорожье или Харьков. Но слабость противника состоит в том, что они действительно теряют большое количество личного состава. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Ночью на 11 января Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара, а также о том, что "в центре города был образован котел, в котором находятся остатки боевиков ВСУ".
Эксперт уточнил, что именно поэтому ВСУ вынуждены перебрасывать боеспособные подразделения в Бахмут и Соледар с Запорожской области и с линии Изюм — Купянск.
"Более того, они сократили срок обучения трех корпусов, которые проходят подготовку на Западной Украине и в Польше. Если раньше на это выделялось три-четыре месяца, то теперь их бросают в бой в спешном порядке. Я думаю, они смогут бросить в бой максимум два корпуса", - указал Алехин.
Что касается российских войск, то с приходом генерала Суровикина на пост командующего Объединенной группировки видно, что мы поменяли тактику, поэтому мы сможем нанести удары по ВСУ и за пределами Донбасса, считает специалист.
Все зависит только от наличия сил и средств. Если у нас будет преимущество хотя бы 3:1, мы такие задачи решить сможем, заключил собеседник издания.