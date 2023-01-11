"Может ли она остаться там?": граждане Германии отреагировали на визит Бербок в Харьков - 11.01.2023 Украина.ру
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"Может ли она остаться там?": граждане Германии отреагировали на визит Бербок в Харьков
"Может ли она остаться там?": граждане Германии отреагировали на визит Бербок в Харьков - 11.01.2023 Украина.ру
"Может ли она остаться там?": граждане Германии отреагировали на визит Бербок в Харьков
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок совершила необъявленный визит в Харьков, где пообещала Киеву новые поставки оружия. Во вторник, 10 января, читатели немецкой газеты Die Welt резко отреагировали на это событие
2023-01-11T10:04
2023-01-11T10:15
новости
украина
германия
анналена бербок
визит
харьков
киев
оружие
новости украины
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок совершила необъявленный визит в Харьков во вторник, 10 января. Ее сопровождали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины в Германии Алексей Макеев. Сообщается, что визит Бербок держался в секрете из соображений безопасности.К слову, она стала первым членом Кабинета министров Германии, посетившим Восточную Украину после февраля. В Харькове Бербок пообещала Киеву больше оружия и "конкретные предложения" по вступлению Украины в Евросоюз.
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новости, украина, германия, анналена бербок, визит, харьков, киев, оружие, новости украины
Новости, Украина, Германия, Анналена Бербок, визит, Харьков, Киев, оружие, Новости Украины

"Может ли она остаться там?": граждане Германии отреагировали на визит Бербок в Харьков

10:04 11.01.2023 (обновлено: 10:15 11.01.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ України / MFA of UkraineБербок Кулеба Харьков
Бербок Кулеба Харьков - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine
Читать в
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок совершила необъявленный визит в Харьков, где пообещала Киеву новые поставки оружия. Во вторник, 10 января, читатели немецкой газеты Die Welt резко отреагировали на это событие
"Что ей там нужно и зачем? Она не умеет стрелять и не может управлять военной техникой. Это будет стоить налогоплательщику только денег", "Может быть, она сварит веганский "зеленый" суп для солдат на фронте и произнесет речь о грузовых велосипедах в весенней грязи", "Да, в любом случае похоже, что Украина важнее немецкого населения", "Тереза Бербок, справедливости ради, далее поезжайте в Донецк, там еще больше разрушенных больниц и детей, которые живут в подвалах уже больше восьми лет", "Может ли она, пожалуйста, остаться там?" - написали люди.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок совершила необъявленный визит в Харьков во вторник, 10 января. Ее сопровождали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины в Германии Алексей Макеев. Сообщается, что визит Бербок держался в секрете из соображений безопасности.
К слову, она стала первым членом Кабинета министров Германии, посетившим Восточную Украину после февраля. В Харькове Бербок пообещала Киеву больше оружия и "конкретные предложения" по вступлению Украины в Евросоюз.
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