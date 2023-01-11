https://ukraina.ru/20230111/1042520830.html

"Может ли она остаться там?": граждане Германии отреагировали на визит Бербок в Харьков

"Может ли она остаться там?": граждане Германии отреагировали на визит Бербок в Харьков - 11.01.2023 Украина.ру

"Может ли она остаться там?": граждане Германии отреагировали на визит Бербок в Харьков

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок совершила необъявленный визит в Харьков, где пообещала Киеву новые поставки оружия. Во вторник, 10 января, читатели немецкой газеты Die Welt резко отреагировали на это событие

2023-01-11T10:04

2023-01-11T10:04

2023-01-11T10:15

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок совершила необъявленный визит в Харьков во вторник, 10 января. Ее сопровождали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины в Германии Алексей Макеев. Сообщается, что визит Бербок держался в секрете из соображений безопасности.К слову, она стала первым членом Кабинета министров Германии, посетившим Восточную Украину после февраля. В Харькове Бербок пообещала Киеву больше оружия и "конкретные предложения" по вступлению Украины в Евросоюз.

https://ukraina.ru/20230111/1042517650.html

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