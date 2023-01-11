"Может ли она остаться там?": граждане Германии отреагировали на визит Бербок в Харьков
10:04 11.01.2023 (обновлено: 10:15 11.01.2023)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ України / MFA of UkraineБербок Кулеба Харьков
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок совершила необъявленный визит в Харьков, где пообещала Киеву новые поставки оружия. Во вторник, 10 января, читатели немецкой газеты Die Welt резко отреагировали на это событие
"Что ей там нужно и зачем? Она не умеет стрелять и не может управлять военной техникой. Это будет стоить налогоплательщику только денег", "Может быть, она сварит веганский "зеленый" суп для солдат на фронте и произнесет речь о грузовых велосипедах в весенней грязи", "Да, в любом случае похоже, что Украина важнее немецкого населения", "Тереза Бербок, справедливости ради, далее поезжайте в Донецк, там еще больше разрушенных больниц и детей, которые живут в подвалах уже больше восьми лет", "Может ли она, пожалуйста, остаться там?" - написали люди.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок совершила необъявленный визит в Харьков во вторник, 10 января. Ее сопровождали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины в Германии Алексей Макеев. Сообщается, что визит Бербок держался в секрете из соображений безопасности.
К слову, она стала первым членом Кабинета министров Германии, посетившим Восточную Украину после февраля. В Харькове Бербок пообещала Киеву больше оружия и "конкретные предложения" по вступлению Украины в Евросоюз.
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