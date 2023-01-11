Омбудсмены России и Украины обсудили гуманитарную помощь - 11.01.2023 Украина.ру
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Омбудсмены России и Украины обсудили гуманитарную помощь
Омбудсмены России и Украины обсудили гуманитарную помощь - 11.01.2023 Украина.ру
Омбудсмены России и Украины обсудили гуманитарную помощь
В ночь на среду 11 января в Турции прошла встреча между омбудсменами России и Украины Татьяной Москальковой и Дмитрием Лубинцом. Об этом Москалькова сообщила в своем Telegram-канале
2023-01-11T09:27
2023-01-11T09:27
новости
омбудсмен
москалькова
гуманитарная помощь
турция
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"Обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран", - написала она.Лубинец назвал встречу продуктивной и отметил, что уполномоченные по правам человека обменялись конкретными предложениями."Обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран", - сообщил он.Кроме того, встречу подтвердил и офис омбудсмена Турции Шерефа Малкоча.Анкара рассчитывает на открытие "гуманитарного коридора" между РФ и Украиной при посредничестве Турции.Ранее Москалькова и Лубинец встретились в Брюсселе для трехэтапных переговоров по обмену пленными.
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новости, омбудсмен, москалькова, гуманитарная помощь, турция
Новости, омбудсмен, Москалькова, гуманитарная помощь, Турция

Омбудсмены России и Украины обсудили гуманитарную помощь

09:27 11.01.2023
 
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В ночь на среду 11 января в Турции прошла встреча между омбудсменами России и Украины Татьяной Москальковой и Дмитрием Лубинцом. Об этом Москалькова сообщила в своем Telegram-канале
"Обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран", - написала она.
Лубинец назвал встречу продуктивной и отметил, что уполномоченные по правам человека обменялись конкретными предложениями.
"Обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран", - сообщил он.
Кроме того, встречу подтвердил и офис омбудсмена Турции Шерефа Малкоча.
Анкара рассчитывает на открытие "гуманитарного коридора" между РФ и Украиной при посредничестве Турции.
Ранее Москалькова и Лубинец встретились в Брюсселе для трехэтапных переговоров по обмену пленными.
6 декабря 2022, 12:25
Москалькова рассказала, о чем ей удалось договориться с украинским омбудсменомУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обсудила с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом возможность посещения раненых пленных. Ее слова 6 декабря приводит РИА Новости
 
НовостиомбудсменМоскальковагуманитарная помощьТурция
 
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