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Омбудсмены России и Украины обсудили гуманитарную помощь

Омбудсмены России и Украины обсудили гуманитарную помощь - 11.01.2023 Украина.ру

Омбудсмены России и Украины обсудили гуманитарную помощь

В ночь на среду 11 января в Турции прошла встреча между омбудсменами России и Украины Татьяной Москальковой и Дмитрием Лубинцом. Об этом Москалькова сообщила в своем Telegram-канале

2023-01-11T09:27

2023-01-11T09:27

2023-01-11T09:27

новости

омбудсмен

москалькова

гуманитарная помощь

турция

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"Обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран", - написала она.Лубинец назвал встречу продуктивной и отметил, что уполномоченные по правам человека обменялись конкретными предложениями."Обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран", - сообщил он.Кроме того, встречу подтвердил и офис омбудсмена Турции Шерефа Малкоча.Анкара рассчитывает на открытие "гуманитарного коридора" между РФ и Украиной при посредничестве Турции.Ранее Москалькова и Лубинец встретились в Брюсселе для трехэтапных переговоров по обмену пленными.

https://ukraina.ru/20221206/1041536110.html

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2023

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новости, омбудсмен, москалькова, гуманитарная помощь, турция