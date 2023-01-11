https://ukraina.ru/20230111/1042517650.html
Зеленский рассказал участникам голливудской церемонии о том, будет ли третья мировая война
Зеленский рассказал участникам голливудской церемонии о том, будет ли третья мировая война - 11.01.2023 Украина.ру
Зеленский рассказал участникам голливудской церемонии о том, будет ли третья мировая война
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в видеообращении к участникам церемонии вручения наград ассоциации иностранной прессы Голливуда за работы в кинофильмах и телевизионных картинах "Золотой глобус". Об этом сообщает 11 января американский канал NBC
2023-01-11T09:04
2023-01-11T09:04
2023-01-11T09:13
новости
владимир зеленский
сша
сми
церемония
спецоперация
ассоциация иностранной прессы голливуда
третья мировая война
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Церемония вручения награды, транслировавшаяся телеканалом, состоялась вечером 10 января в Лос-Анджелесе.Зеленский поблагодарил американцев за поддержку и пообещал, что третьей мировой войны не будет.Глава киевского режима также пообещал добиться победы "вместе со свободным миром", и выразил надежду на то, что все присутствующие будут находиться вместе с ним в "день нашей победы".Премия "Золотрй глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 иностранных журналистов, живущих в Голливуде. В американской киноиндустрии она считается второй по престижу премией после премии "Оскар".
https://ukraina.ru/20230110/1042480633.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, сша, сми, церемония, спецоперация, ассоциация иностранной прессы голливуда, третья мировая война
Новости, Владимир Зеленский, США, СМИ, церемония, Спецоперация, Ассоциация иностранной прессы Голливуда, третья мировая война
Зеленский рассказал участникам голливудской церемонии о том, будет ли третья мировая война
09:04 11.01.2023 (обновлено: 09:13 11.01.2023)
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в видеообращении к участникам церемонии вручения наград ассоциации иностранной прессы Голливуда за работы в кинофильмах и телевизионных картинах "Золотой глобус". Об этом сообщает 11 января американский канал NBC