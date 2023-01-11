https://ukraina.ru/20230111/1042517650.html

Зеленский рассказал участникам голливудской церемонии о том, будет ли третья мировая война

Зеленский рассказал участникам голливудской церемонии о том, будет ли третья мировая война - 11.01.2023 Украина.ру

Зеленский рассказал участникам голливудской церемонии о том, будет ли третья мировая война

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в видеообращении к участникам церемонии вручения наград ассоциации иностранной прессы Голливуда за работы в кинофильмах и телевизионных картинах "Золотой глобус". Об этом сообщает 11 января американский канал NBC

2023-01-11T09:04

2023-01-11T09:04

2023-01-11T09:13

новости

владимир зеленский

сша

сми

церемония

спецоперация

ассоциация иностранной прессы голливуда

третья мировая война

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Церемония вручения награды, транслировавшаяся телеканалом, состоялась вечером 10 января в Лос-Анджелесе.Зеленский поблагодарил американцев за поддержку и пообещал, что третьей мировой войны не будет.Глава киевского режима также пообещал добиться победы "вместе со свободным миром", и выразил надежду на то, что все присутствующие будут находиться вместе с ним в "день нашей победы".Премия "Золотрй глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 иностранных журналистов, живущих в Голливуде. В американской киноиндустрии она считается второй по престижу премией после премии "Оскар".

https://ukraina.ru/20230110/1042480633.html

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новости, владимир зеленский, сша, сми, церемония, спецоперация, ассоциация иностранной прессы голливуда, третья мировая война