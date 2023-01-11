Американист рассказал, пойдёт ли Байден на урегулирование конфликта на Украине - 11.01.2023 Украина.ру
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Американист рассказал, пойдёт ли Байден на урегулирование конфликта на Украине
Американист рассказал, пойдёт ли Байден на урегулирование конфликта на Украине - 11.01.2023 Украина.ру
Американист рассказал, пойдёт ли Байден на урегулирование конфликта на Украине
Администрация президента США Джо Байдена не заинтересована в прекращении конфликта на Украине, поскольку он приносит ей "политические очки и дивиденды". Об этом в интервью Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев
2023-01-11T08:00
2023-01-11T08:00
новости
спецоперация
владимир васильев
сша
джо байден
урегулирование
запад
нато
вывод войск нато из афганистана
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Он отметил, что конфликт идёт на пользу лично Байдену, его администрации и США в целом, с целью сохранения своего руководства "коллективным Западом".Кроме этого, Украина рассматривается правительством США с точки зрения событий в Афганистане, где Вашингтон "позорно проиграл войну", стоившую ему почти триллион долларов. Если к афганскому провалу добавится проигрыш на Украине, это будет очень серьёзный удар по администрации Байдена, поэтому её политика направлена на разжигание украинского конфликта, указал эксперт.С другой стороны, в Вашингтоне понимают, что есть опасность выхода конфликта за пределы Украины, то есть прямого столкновения США и НАТО с Россией, и стремятся "балансировать на грани", чтобы не допустить такого сценария.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, спецоперация, владимир васильев, сша, джо байден, урегулирование, запад, нато, вывод войск нато из афганистана
Новости, Спецоперация, Владимир Васильев, США, Джо Байден, урегулирование, Запад, НАТО, Вывод войск НАТО из Афганистана

Американист рассказал, пойдёт ли Байден на урегулирование конфликта на Украине

08:00 11.01.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит В. Зеленского в США
Визит В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Администрация президента США Джо Байдена не заинтересована в прекращении конфликта на Украине, поскольку он приносит ей "политические очки и дивиденды". Об этом в интервью Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев
Он отметил, что конфликт идёт на пользу лично Байдену, его администрации и США в целом, с целью сохранения своего руководства "коллективным Западом".
Кроме этого, Украина рассматривается правительством США с точки зрения событий в Афганистане, где Вашингтон "позорно проиграл войну", стоившую ему почти триллион долларов. Если к афганскому провалу добавится проигрыш на Украине, это будет очень серьёзный удар по администрации Байдена, поэтому её политика направлена на разжигание украинского конфликта, указал эксперт.

В общем, нет сегодня никаких позывов, которые бы заставили Белый дом всерьёз что-то менять, тем более выходить на рельсы мирного урегулирования конфликта на Украине

Владимир Васильев интервью
Владимир Васильев
Главный научный сотрудник Института США и Канады
С другой стороны, в Вашингтоне понимают, что есть опасность выхода конфликта за пределы Украины, то есть прямого столкновения США и НАТО с Россией, и стремятся "балансировать на грани", чтобы не допустить такого сценария.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Вероника Крашенинникова интервью - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
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Вероника Крашенинникова: США давно хотели повоевать против Путина
 
НовостиСпецоперацияВладимир ВасильевСШАДжо БайденурегулированиеЗападНАТОВывод войск НАТО из Афганистана
 
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