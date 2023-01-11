https://ukraina.ru/20230111/1042513392.html
Американист рассказал, пойдёт ли Байден на урегулирование конфликта на Украине
Американист рассказал, пойдёт ли Байден на урегулирование конфликта на Украине - 11.01.2023 Украина.ру
Американист рассказал, пойдёт ли Байден на урегулирование конфликта на Украине
Администрация президента США Джо Байдена не заинтересована в прекращении конфликта на Украине, поскольку он приносит ей "политические очки и дивиденды". Об этом в интервью Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев
2023-01-11T08:00
2023-01-11T08:00
2023-01-11T08:00
новости
спецоперация
владимир васильев
сша
джо байден
урегулирование
запад
нато
вывод войск нато из афганистана
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Он отметил, что конфликт идёт на пользу лично Байдену, его администрации и США в целом, с целью сохранения своего руководства "коллективным Западом".Кроме этого, Украина рассматривается правительством США с точки зрения событий в Афганистане, где Вашингтон "позорно проиграл войну", стоившую ему почти триллион долларов. Если к афганскому провалу добавится проигрыш на Украине, это будет очень серьёзный удар по администрации Байдена, поэтому её политика направлена на разжигание украинского конфликта, указал эксперт.С другой стороны, в Вашингтоне понимают, что есть опасность выхода конфликта за пределы Украины, то есть прямого столкновения США и НАТО с Россией, и стремятся "балансировать на грани", чтобы не допустить такого сценария.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220801/1037067103.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, владимир васильев, сша, джо байден, урегулирование, запад, нато, вывод войск нато из афганистана
Новости, Спецоперация, Владимир Васильев, США, Джо Байден, урегулирование, Запад, НАТО, Вывод войск НАТО из Афганистана
Американист рассказал, пойдёт ли Байден на урегулирование конфликта на Украине
Администрация президента США Джо Байдена не заинтересована в прекращении конфликта на Украине, поскольку он приносит ей "политические очки и дивиденды". Об этом в интервью Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев