https://ukraina.ru/20230111/1042513392.html

Американист рассказал, пойдёт ли Байден на урегулирование конфликта на Украине

Американист рассказал, пойдёт ли Байден на урегулирование конфликта на Украине - 11.01.2023 Украина.ру

Американист рассказал, пойдёт ли Байден на урегулирование конфликта на Украине

Администрация президента США Джо Байдена не заинтересована в прекращении конфликта на Украине, поскольку он приносит ей "политические очки и дивиденды". Об этом в интервью Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев

2023-01-11T08:00

2023-01-11T08:00

2023-01-11T08:00

новости

спецоперация

владимир васильев

сша

джо байден

урегулирование

запад

нато

вывод войск нато из афганистана

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Он отметил, что конфликт идёт на пользу лично Байдену, его администрации и США в целом, с целью сохранения своего руководства "коллективным Западом".Кроме этого, Украина рассматривается правительством США с точки зрения событий в Афганистане, где Вашингтон "позорно проиграл войну", стоившую ему почти триллион долларов. Если к афганскому провалу добавится проигрыш на Украине, это будет очень серьёзный удар по администрации Байдена, поэтому её политика направлена на разжигание украинского конфликта, указал эксперт.С другой стороны, в Вашингтоне понимают, что есть опасность выхода конфликта за пределы Украины, то есть прямого столкновения США и НАТО с Россией, и стремятся "балансировать на грани", чтобы не допустить такого сценария.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220801/1037067103.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, спецоперация, владимир васильев, сша, джо байден, урегулирование, запад, нато, вывод войск нато из афганистана