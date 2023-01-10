Владимир Васильев: Из-за внутренних проблем США могут согласиться на "ни войны, ни мира" на Украине - 10.01.2023 Украина.ру
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Владимир Васильев: Из-за внутренних проблем США могут согласиться на "ни войны, ни мира" на Украине
Владимир Васильев: Из-за внутренних проблем США могут согласиться на "ни войны, ни мира" на Украине - 10.01.2023 Украина.ру
Владимир Васильев: Из-за внутренних проблем США могут согласиться на "ни войны, ни мира" на Украине
Какое будущее ждет Украину, изданию Украина.ру рассказывает Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев
2023-01-10T13:27
2023-01-10T13:31
украина
киев
джо байден
россия
сша
всу
сво
выборы
европа
импичмент
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Будущее Украины может оказаться под вопросом из-за выборов в США в 2024 году. Об этом 8 января написала обозреватель Washington Post Лиз Слай. По ее мнению, судьба Украины становится все более зависимой от переменных, находящихся вне ее контроля.— Владимир Сергеевич, украинский политолог Вадим Карасев считает, что в 2023 году конфликт на Украине свернется: "военная фаза войны" перейдёт в некое холодное, гибридное состояние. В каких условиях реально развитие такого сценария, и что это значит для России?— Я бы сказал, что теоретически с точки зрения дальнейшего развития событий возможно все. Каких-то определённых сценариев здесь не существует.Что касается Вадима Карасева, с которым я давно знаком и не раз выступал на дискуссионных площадках, то он принадлежит к "партии мира" или, если так можно выразиться, к партии "голубей". Это люди, которые настроены против военных конфликтов в принципе.Так что его заявления, на мой взгляд, это личные экспектации и надежды.Главное, на что сегодня стоит обратить внимание, это позиция, которую занимает администрация Джо Байдена.За прошедший 2022 год, начиная с 24 февраля, Вашингтон убедился в том, что конфликт на Украине оправдан, так как приносит политические очки и дивиденды, во-первых, администрации Байдена, во-вторых, самому президенту США. В-третьих, это выгодно для всей Америке в плане руководства коллективным Западом.В общем нет сегодня никаких позывов, которые бы заставили Белый дом всерьёз что-то менять, тем более выходить на рельсы мирного урегулирования конфликта на Украине.Администрация президента США закачала $100 млрд [на Украину] и, насколько я понимаю, хочет получить какие-то дивиденды, "навар".Cегодня Украина в американском контексте имеет ещё одно значение. Ее оценивают с точки зрения событий в Афганистане. Считается, что Вашингтон позорно проиграл войну в Афганистане, закопав там почти триллион долларов. По крайней мере, на момент ухода США из Афганистана там оставалось на $100 млрд техники и прочего оборудования.Поэтому в данном случае, если сегодня к афганскому провалу добавится проигрыш на Украине, это будет очень серьёзный удар по администрации Байдена. Поэтому ее позиция и установки направлены на разжигание украинского конфликта.Есть опасность, которую понимают в Америке – конфликт может выйти за пределы Украины и привести к прямому столкновению США и НАТО с Россией. Поэтому, возможно, Вашингтон стремится, как говорится, балансировать "на грани".Если в Америке что-то начнёт происходить, то это может заставить администрацию вносить какие-то коррективы на украинском направлении.— Может ли сегодня в США что-то начать меняться?— В общем, мы этого исключить не можем. Мы видим по первым этапам начала работы Конгресса США 118 созыва, что республиканцы, безусловно, займутся Украиной и ее экономическими аспектами.Они будут выяснять, насколько эффективно осуществляется помощь Украине. В перспективе возможно ожидать заметное снижение американских военных усилий в этом вопросе.Здесь могут возникнуть определённого рода подвижки, но они, может быть, не будут быстрыми. Без серьёзного боя, нажима администрация позиции не сдаст.В этой связи я ещё раз хочу подчеркнуть, что 24 февраля 2022 года, фактически год назад, мы начали специальную военную операцию. Именно военные усилия России являются главными определяющими, от которых зависит в том числе и расстановке сил США.Если американцы или какая-то их республиканская часть придет к выводу, что помощь Украине – действительно бесполезная трата денег и что это не даёт ощутимых военных и экономических преимуществ Киеву и НАТО, может начаться более серьёзный пересмотр вопроса.Если Запад будет считать, что на военном поприще в Киеве он получает какие-то дивиденды, это тоже может привести к тому что оппозиционные голоса приутихнут.У Белого дома в данном случае есть хороший ход, отработанный на Дональде Трампе. Все люди, которые требуют изменений политики в отношении Украины и сворачивания военных усилий – это всё "агенты Москвы", "агенты Кремля", "агенты Путина". И слушать их не надо.Такая компания шельмования до вчерашнего дня давала эффект. Не исключено, что и в будущем она будет использована Вашингтоном с успехом. То есть запасной ход у администрации есть.— В ряде стран скоро будут выборы, и политикам надо представить избирателям либо победы на поле боя, либо дипломатические победы успехи. Что вы думаете о возможной смене политического курса в ряде европейских стран после предстоящих в этом и будущем году выборов?— Да, я думаю, что это возможно. Это будет нарастать. Я не случайно сказал, что может быть глухой протест, может быть итальянская забастовка, может быть саботаж.Например, пообещали поставить военную технику и не выполнили обещание, или поставили какие-то бракованные детали, танки, техническое оборудование.Это может наблюдаться со стороны континентальных стран Европы, например Германии, Италии, и идти по неформальным дипломатическим или личным контактам лидеров государств. Великобританию я здесь исключаю.Но, с моей точки зрения, этого может быть недостаточно.Сегодня администрация Байдена является довольно ударной. Стенания и просьбы европейских союзников она проигнорирует. Если только они вдруг не попадут в резонансную частоту с внутренней позицией республиканцев, в зависимости от того, как она будет артикулировала.Тогда, естественно, в эпоху Интернета, когда все друг за другом следят и все друг о друге все знают, политические элиты ведущих западноевропейских стран (я исключаю Великобританию) могут быстренько подсуетиться и подыграть американской оппозиции.Таким образом, они возьмут администрацию Байдена "в коробочку", как принято делать во внутренней и внешней оппозиции. В таком случае администрация, возможно, начнёт "дёргаться".Однако тут есть еще один важный момент, который связан с личными позициями Байдена. Республиканцы, может быть действительно, хотят запустить процесс импичмента, начать психологическое давление на администрацию президента. Этот субъективный фактор, с моей точки зрения, играет значение.Можно сказать, что в Америке сейчас наполовину президент есть, а наполовину – нет. Может сложиться ситуация – паралич власти, которая создаст впечатление, что Байден недееспособен и ситуация выходит из-под контроля.Такой расклад может повлиять на события на Украине в том плане, что раскручивать в этих условиях военный конфликт [для США] очень и очень опасно. Это может даже подвести к грани некоего поражения стратегического Запада.— Что тогда будет с Украиной и США?— Сегодняшнюю ситуацию часто сравнивают с тем, что случилось в середине 70-х годов при 37-м президенте Америки Ричарде Никсоне, который ушёл в досрочную отставку. [Уотергейтский скандал – политический скандал в США 1972–1974 гг., закончившийся отставкой президента страны Ричарда Никсона.]Он действительно шёл на фоне американского внешнеполитического поражения. В начале 1973 года войска США ушли из Южного Вьетнама. А через год они были вынуждены вообще сдать позиции и остановить поддержку южновьетнамского режима.На фоне этого произошло объединение Северного и Южного Вьетнама.Такой сценарий развития событий, с моей точки зрения, может повториться, если сегодня что-то будет происходить вокруг субъективного фактора, такого как, например, отставка Байдена. Когда внутренняя слабость [страны] перерождена во внешнеполитическую, и есть понимание, что проблему необходимо купировать. В этом плане то, о чем говорит Вадим Карасев, не мытьем, так катаньем может реализоваться.То есть тогда Белый дом придет к выводу, что, да, нужно взять какую-то паузу и не надо больше раскручивать маховики украинского конфликта. Давайте, как говорится, объявим подобие перемирия – ни войны, ни мира.Эта формула была реализована, кстати, в "корейском сценарии", когда война не идет, но и мира нет. Не имеется никакого мирного договора, каких-то контактов.Взяли провели эту линию, огородили её с обеих сторон, выстроили вооружённые силы в расчете на то, чтобы конфликт не начался, но и мира никакого нет. Дипломатических отношений нет ни между Северной и Южной Кореей, ни у США с Северной Кореей.Украина, конечно, – не Азия, не Европа, но подобная ситуация возможна.Хотя, не забывайте, что география играет очень большую роль во всех делах. Если корейский полуостров, – извините, "пятачок", то Украина по протяженности – как несколько корейских полуостровов.Где провести разграничительную линию, сказать довольно сложно. Многое запутано, линия соприкосновение и военных действий очень изломана. Этот фактор тоже нужно учитывать.
https://ukraina.ru/20221109/1040649518.html
https://ukraina.ru/20230109/1042467118.html
https://ukraina.ru/20230110/1042474878.html
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Анна Черкасова
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украина, киев, джо байден, россия, сша, всу, сво, выборы, европа, импичмент, республиканцы, интервью
Украина, Киев, Джо Байден, Россия, США, ВСУ, СВО, выборы, Европа, импичмент, республиканцы, Интервью

Владимир Васильев: Из-за внутренних проблем США могут согласиться на "ни войны, ни мира" на Украине

13:27 10.01.2023 (обновлено: 13:31 10.01.2023)
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловВладимир Васильев интервью
Владимир Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Анна Черкасова
Корреспондент
Все материалы
Какое будущее ждет Украину, изданию Украина.ру рассказывает Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев
Будущее Украины может оказаться под вопросом из-за выборов в США в 2024 году. Об этом 8 января написала обозреватель Washington Post Лиз Слай. По ее мнению, судьба Украины становится все более зависимой от переменных, находящихся вне ее контроля.
— Владимир Сергеевич, украинский политолог Вадим Карасев считает, что в 2023 году конфликт на Украине свернется: "военная фаза войны" перейдёт в некое холодное, гибридное состояние. В каких условиях реально развитие такого сценария, и что это значит для России?
— Я бы сказал, что теоретически с точки зрения дальнейшего развития событий возможно все. Каких-то определённых сценариев здесь не существует.
Что касается Вадима Карасева, с которым я давно знаком и не раз выступал на дискуссионных площадках, то он принадлежит к "партии мира" или, если так можно выразиться, к партии "голубей". Это люди, которые настроены против военных конфликтов в принципе.
Так что его заявления, на мой взгляд, это личные экспектации и надежды.
Главное, на что сегодня стоит обратить внимание, это позиция, которую занимает администрация Джо Байдена.
За прошедший 2022 год, начиная с 24 февраля, Вашингтон убедился в том, что конфликт на Украине оправдан, так как приносит политические очки и дивиденды, во-первых, администрации Байдена, во-вторых, самому президенту США. В-третьих, это выгодно для всей Америке в плане руководства коллективным Западом.
Владимир Васильев - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября 2022, 19:21
Владимир Васильев: кто он
В общем нет сегодня никаких позывов, которые бы заставили Белый дом всерьёз что-то менять, тем более выходить на рельсы мирного урегулирования конфликта на Украине.
Администрация президента США закачала $100 млрд [на Украину] и, насколько я понимаю, хочет получить какие-то дивиденды, "навар".
Cегодня Украина в американском контексте имеет ещё одно значение. Ее оценивают с точки зрения событий в Афганистане. Считается, что Вашингтон позорно проиграл войну в Афганистане, закопав там почти триллион долларов. По крайней мере, на момент ухода США из Афганистана там оставалось на $100 млрд техники и прочего оборудования.
Поэтому в данном случае, если сегодня к афганскому провалу добавится проигрыш на Украине, это будет очень серьёзный удар по администрации Байдена. Поэтому ее позиция и установки направлены на разжигание украинского конфликта.
Есть опасность, которую понимают в Америке – конфликт может выйти за пределы Украины и привести к прямому столкновению США и НАТО с Россией. Поэтому, возможно, Вашингтон стремится, как говорится, балансировать "на грани".
Если в Америке что-то начнёт происходить, то это может заставить администрацию вносить какие-то коррективы на украинском направлении.
— Может ли сегодня в США что-то начать меняться?
— В общем, мы этого исключить не можем. Мы видим по первым этапам начала работы Конгресса США 118 созыва, что республиканцы, безусловно, займутся Украиной и ее экономическими аспектами.
Они будут выяснять, насколько эффективно осуществляется помощь Украине. В перспективе возможно ожидать заметное снижение американских военных усилий в этом вопросе.
Здесь могут возникнуть определённого рода подвижки, но они, может быть, не будут быстрыми. Без серьёзного боя, нажима администрация позиции не сдаст.
Владимир Козин интервью
Вчера, 16:06
Владимир Козин о планах США в отношении России и "корейском сценарии" для УкраиныО будущем СВО в 2023 году и событиях на линии боевого соприкосновения изданию Украина.ру рассказывает политолог Владимир Козин
В этой связи я ещё раз хочу подчеркнуть, что 24 февраля 2022 года, фактически год назад, мы начали специальную военную операцию. Именно военные усилия России являются главными определяющими, от которых зависит в том числе и расстановке сил США.
Если американцы или какая-то их республиканская часть придет к выводу, что помощь Украине – действительно бесполезная трата денег и что это не даёт ощутимых военных и экономических преимуществ Киеву и НАТО, может начаться более серьёзный пересмотр вопроса.
Если Запад будет считать, что на военном поприще в Киеве он получает какие-то дивиденды, это тоже может привести к тому что оппозиционные голоса приутихнут.
У Белого дома в данном случае есть хороший ход, отработанный на Дональде Трампе. Все люди, которые требуют изменений политики в отношении Украины и сворачивания военных усилий – это всё "агенты Москвы", "агенты Кремля", "агенты Путина". И слушать их не надо.
Такая компания шельмования до вчерашнего дня давала эффект. Не исключено, что и в будущем она будет использована Вашингтоном с успехом. То есть запасной ход у администрации есть.
— В ряде стран скоро будут выборы, и политикам надо представить избирателям либо победы на поле боя, либо дипломатические победы успехи. Что вы думаете о возможной смене политического курса в ряде европейских стран после предстоящих в этом и будущем году выборов?
— Да, я думаю, что это возможно. Это будет нарастать. Я не случайно сказал, что может быть глухой протест, может быть итальянская забастовка, может быть саботаж.
Например, пообещали поставить военную технику и не выполнили обещание, или поставили какие-то бракованные детали, танки, техническое оборудование.
Это может наблюдаться со стороны континентальных стран Европы, например Германии, Италии, и идти по неформальным дипломатическим или личным контактам лидеров государств. Великобританию я здесь исключаю.
Но, с моей точки зрения, этого может быть недостаточно.
Сегодня администрация Байдена является довольно ударной. Стенания и просьбы европейских союзников она проигнорирует. Если только они вдруг не попадут в резонансную частоту с внутренней позицией республиканцев, в зависимости от того, как она будет артикулировала.
Тогда, естественно, в эпоху Интернета, когда все друг за другом следят и все друг о друге все знают, политические элиты ведущих западноевропейских стран (я исключаю Великобританию) могут быстренько подсуетиться и подыграть американской оппозиции.
Йохан Бекман интервью
06:00
Йохан Бекман: Запад скрытно готовится к большой войне против России, которую планирует разрушитьБойцы ВСУ записывают видеообращения к властям о плачевной ситуации на линии огня, о проблемах с вооружением и выучкой. При этом Киев никак не реагирует на них. Об этом пишет в своем блоге украинский политолог Олег Соскин.
Таким образом, они возьмут администрацию Байдена "в коробочку", как принято делать во внутренней и внешней оппозиции. В таком случае администрация, возможно, начнёт "дёргаться".
Однако тут есть еще один важный момент, который связан с личными позициями Байдена. Республиканцы, может быть действительно, хотят запустить процесс импичмента, начать психологическое давление на администрацию президента. Этот субъективный фактор, с моей точки зрения, играет значение.
Можно сказать, что в Америке сейчас наполовину президент есть, а наполовину – нет. Может сложиться ситуация – паралич власти, которая создаст впечатление, что Байден недееспособен и ситуация выходит из-под контроля.
Такой расклад может повлиять на события на Украине в том плане, что раскручивать в этих условиях военный конфликт [для США] очень и очень опасно. Это может даже подвести к грани некоего поражения стратегического Запада.
— Что тогда будет с Украиной и США?
— Сегодняшнюю ситуацию часто сравнивают с тем, что случилось в середине 70-х годов при 37-м президенте Америки Ричарде Никсоне, который ушёл в досрочную отставку. [Уотергейтский скандал – политический скандал в США 1972–1974 гг., закончившийся отставкой президента страны Ричарда Никсона.]
Он действительно шёл на фоне американского внешнеполитического поражения. В начале 1973 года войска США ушли из Южного Вьетнама. А через год они были вынуждены вообще сдать позиции и остановить поддержку южновьетнамского режима.
На фоне этого произошло объединение Северного и Южного Вьетнама.
Такой сценарий развития событий, с моей точки зрения, может повториться, если сегодня что-то будет происходить вокруг субъективного фактора, такого как, например, отставка Байдена.
Когда внутренняя слабость [страны] перерождена во внешнеполитическую, и есть понимание, что проблему необходимо купировать. В этом плане то, о чем говорит Вадим Карасев, не мытьем, так катаньем может реализоваться.
То есть тогда Белый дом придет к выводу, что, да, нужно взять какую-то паузу и не надо больше раскручивать маховики украинского конфликта. Давайте, как говорится, объявим подобие перемирия – ни войны, ни мира.
доллары пачки валюта - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
12:20
Где они возьмут деньги, в Китае? Американский сенатор о неподъёмной для США помощи Киеву Многие американские законодатели продолжают выступать против переговоров с Москвой по Украине, выступая за продолжение многомиллиардной помощи киевскому режиму, которая тяжёлым бременем ложится на финансовую систему США. Об этом говорится в статье американского сенатора Рэнда Пола, опубликованной 9 сентября в издании The American Conservative
Эта формула была реализована, кстати, в "корейском сценарии", когда война не идет, но и мира нет. Не имеется никакого мирного договора, каких-то контактов.
Взяли провели эту линию, огородили её с обеих сторон, выстроили вооружённые силы в расчете на то, чтобы конфликт не начался, но и мира никакого нет. Дипломатических отношений нет ни между Северной и Южной Кореей, ни у США с Северной Кореей.
Украина, конечно, – не Азия, не Европа, но подобная ситуация возможна.
Хотя, не забывайте, что география играет очень большую роль во всех делах. Если корейский полуостров, – извините, "пятачок", то Украина по протяженности – как несколько корейских полуостровов.
Где провести разграничительную линию, сказать довольно сложно. Многое запутано, линия соприкосновение и военных действий очень изломана. Этот фактор тоже нужно учитывать.
 
УкраинаКиевДжо БайденРоссияСШАВСУСВОвыборыЕвропаимпичментреспубликанцыИнтервью
 
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