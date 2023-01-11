https://ukraina.ru/20230111/1042496109.html

Военный эксперт рассказал, как взятие Соледара повлияет на обстановку в Донбассе

Военный эксперт рассказал, как взятие Соледара повлияет на обстановку в Донбассе - 11.01.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как взятие Соледара повлияет на обстановку в Донбассе

Переход города Соледар (ДНР) под контроль российских войск создаст серьёзные проблемы для нескольких группировок ВСУ в Донбассе. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-01-11T04:30

2023-01-11T04:30

2023-01-11T04:30

новости

спецоперация

артёмовск (бахмут)

соледар

северск

авдеевка

донецк

обстрелы

всу

евсеев

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Взятие Соледара создаст "чрезвычайно тяжёлое положение" для частей ВСУ, до сих пор обороняющих Артёмовск (Бахмут). Кроме того, оно позволит отсечь группировку ВСУ, размещённую в Северске, и вынудит её к отходу, потому что в противном случае возникнет угроза её окружения, отметил эксперт.Ранее в конце прошлого года в беседе с корреспондентом Украина.ру военкор, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин отметил, что взятие Артёмовска и Соледара и последующий уход ВСУ из Авдеевки приведёт к прекращению регулярных артиллерийских обстрелов Ворошиловского и Калининского районов Донецка.С полным текстом интервью Владимира Евсеева можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20230110/1042495157.html

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новости, спецоперация, артёмовск (бахмут), соледар, северск, авдеевка, донецк, обстрелы, всу, евсеев