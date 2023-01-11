Военный эксперт рассказал, как взятие Соледара повлияет на обстановку в Донбассе
© AP / Libkos
© AP / Libkos
Переход города Соледар (ДНР) под контроль российских войск создаст серьёзные проблемы для нескольких группировок ВСУ в Донбассе. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Взятие Соледара создаст "чрезвычайно тяжёлое положение" для частей ВСУ, до сих пор обороняющих Артёмовск (Бахмут). Кроме того, оно позволит отсечь группировку ВСУ, размещённую в Северске, и вынудит её к отходу, потому что в противном случае возникнет угроза её окружения, отметил эксперт.
Перерезание коммуникаций создаст серьёзные проблемы для еще двух значительных группировок противника в Авдеевке и в Угледаре. Всё идет к тому, чтобы мы этот фронт окончательно прорвали
Ранее в конце прошлого года в беседе с корреспондентом Украина.ру военкор, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин отметил, что взятие Артёмовска и Соледара и последующий уход ВСУ из Авдеевки приведёт к прекращению регулярных артиллерийских обстрелов Ворошиловского и Калининского районов Донецка.
С полным текстом интервью Владимира Евсеева можно ознакомиться здесь.
Вчера, 12:35Освобождение Соледара откроет хорошие перспективы освобождения Артёмовска – ПушилинПосле освобождения Соледара, которое может случится уже во вторник, хорошие перспективы и для освобождения Артемовска (Бахмута). Об этом в эфире Первого канала 10 января заявил врио главы ДНР Денис Пушилин