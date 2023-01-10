https://ukraina.ru/20230110/1042495157.html

Освобождение Соледара откроет хорошие перспективы освобождения Артёмовска – Пушилин

Освобождение Соледара откроет хорошие перспективы освобождения Артёмовска – Пушилин - 10.01.2023 Украина.ру

Освобождение Соледара откроет хорошие перспективы освобождения Артёмовска – Пушилин

После освобождения Соледара, которое может случится уже во вторник, хорошие перспективы и для освобождения Артемовска (Бахмута). Об этом в эфире Первого канала 10 января заявил врио главы ДНР Денис Пушилин

2023-01-10T12:35

2023-01-10T12:35

2023-01-10T12:35

новости

денис пушилин

днр

соледар

артемовск

спецоперация

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"Освободим уже Соледар, здесь открываются очень благоприятные перспективы для освобождения как Артемовска, так и не стоит забывать про Северск, где укрепления противника тоже достаточно серьезные. Здесь мы прекрасно понимаем, что после освобождения уже Артемовска открываются перспективы и для дальнейшего освобождения территории республики. В частности, и краматорского направления, в том числе", - сказал он.Ранее Пушилин подтвердил, что бои переместились к западным окраинам Соледара, что означает, что у ВСУ осталось одно направление для выхода из города.При этом на видео, опубликованном пресс-службой владельца ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным ясно, что бои переместились также и к западной части самого Артёмовска.За оба города идут ожесточенные бои, судя по фото из Артёмовска, появившемся в сети, город в значительной степени разрушен.Опыт освобождения Северодонецка и Лисичанска показал, что эффективно взять город можно только после полного окружения. В случае с Северском, Артемовском и Соледаром российские войска сейчас к этому подходят. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру.

https://ukraina.ru/20230110/1042493226.html

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новости, денис пушилин, днр, соледар, артемовск, спецоперация