https://ukraina.ru/20230110/1042495157.html
Освобождение Соледара откроет хорошие перспективы освобождения Артёмовска – Пушилин
Освобождение Соледара откроет хорошие перспективы освобождения Артёмовска – Пушилин - 10.01.2023 Украина.ру
Освобождение Соледара откроет хорошие перспективы освобождения Артёмовска – Пушилин
После освобождения Соледара, которое может случится уже во вторник, хорошие перспективы и для освобождения Артемовска (Бахмута). Об этом в эфире Первого канала 10 января заявил врио главы ДНР Денис Пушилин
2023-01-10T12:35
2023-01-10T12:35
2023-01-10T12:35
новости
денис пушилин
днр
соледар
артемовск
спецоперация
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"Освободим уже Соледар, здесь открываются очень благоприятные перспективы для освобождения как Артемовска, так и не стоит забывать про Северск, где укрепления противника тоже достаточно серьезные. Здесь мы прекрасно понимаем, что после освобождения уже Артемовска открываются перспективы и для дальнейшего освобождения территории республики. В частности, и краматорского направления, в том числе", - сказал он.Ранее Пушилин подтвердил, что бои переместились к западным окраинам Соледара, что означает, что у ВСУ осталось одно направление для выхода из города.При этом на видео, опубликованном пресс-службой владельца ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным ясно, что бои переместились также и к западной части самого Артёмовска.За оба города идут ожесточенные бои, судя по фото из Артёмовска, появившемся в сети, город в значительной степени разрушен.Опыт освобождения Северодонецка и Лисичанска показал, что эффективно взять город можно только после полного окружения. В случае с Северском, Артемовском и Соледаром российские войска сейчас к этому подходят. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру.
https://ukraina.ru/20230110/1042493226.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, денис пушилин, днр, соледар, артемовск, спецоперация
Освобождение Соледара откроет хорошие перспективы освобождения Артёмовска – Пушилин
После освобождения Соледара, которое может случится уже во вторник, хорошие перспективы и для освобождения Артемовска (Бахмута). Об этом в эфире Первого канала 10 января заявил врио главы ДНР Денис Пушилин
"Освободим уже Соледар, здесь открываются очень благоприятные перспективы для освобождения как Артемовска, так и не стоит забывать про Северск, где укрепления противника тоже достаточно серьезные. Здесь мы прекрасно понимаем, что после освобождения уже Артемовска открываются перспективы и для дальнейшего освобождения территории республики. В частности, и краматорского направления, в том числе", - сказал он
.
Ранее Пушилин подтвердил, что бои переместились к западным окраинам Соледара, что означает, что у ВСУ осталось одно направление для выхода из города.
При этом на видео, опубликованном пресс-службой владельца ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным
ясно, что бои переместились также и к западной части самого Артёмовска.
За оба города идут ожесточенные бои, судя по фото из Артёмовска, появившемся в сети, город в значительной степени разрушен.
Опыт освобождения Северодонецка и Лисичанска показал, что эффективно взять город можно только после полного окружения. В случае с Северском, Артемовском и Соледаром российские войска сейчас к этому подходят. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру.