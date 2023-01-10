https://ukraina.ru/20230110/1042493226.html

Развязывание новых войн, потери ВСУ, переименование городов. Главное на Украине на 12:00 10 января

Развязывание новых войн, потери ВСУ, переименование городов. Главное на Украине на 12:00 10 января - 10.01.2023 Украина.ру

Развязывание новых войн, потери ВСУ, переименование городов. Главное на Украине на 12:00 10 января

Украина.ру, 10.01.2023

2023-01-10T12:00

2023-01-10T12:00

2023-01-10T12:36

эксклюзив

хроники

спецоперация

днр

потери всу

артемовск

денис пушилин

сша

вашингтон

афганистан

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Патрушев рассказал о планах Вашингтона развязать новые войны. Пленный заявил о колоссальных потерях в армии Украины. Пушилин объяснил, кто вернет названия городам ДНРСекретарь Совбеза России Николай Патрушев считает, что размер трат на оборону в американском бюджете на 2023 год свидетельствует о планах Вашингтона развязывать новые войны, передает aif.ru.Патрушев напомнил, что только на продолжение боевых действий на Украине и затягивание конфликта планируется выделить 45 млрд долларов.При этом он обратил внимание, что увеличение военных трат происходит на фоне роста долговой нагрузки.«Сами США и их приспешники безвозвратно скатываются в долговую яму. У американцев госдолг достиг 31 с лишним триллионов долларов. Долг Англии — 2,4 трлн фунтов стерлингов — стал максимальным со времен Второй мировой войны и превысил 101% валового внутреннего продукта. Мировой же рекорд по соотношению задолженности и ВВП — более чем в 2,6 раза — поставила Япония с госдолгом почти в 10 триллионов долларов», — привел данные Патрушев.Он подчеркнул, что «возвращать эти долги страны, считающие себя хозяевами мира, не собираются».Также секретарь СБ РФ заверил, что США вывели свои военные силы из Афганистана, чтобы сосредоточиться на Украине.В целом он отметил, что присутствие США в Афганистане обернулось не борьбой с терроризмом, а созданием многомиллионных коррупционных схем и многократным увеличением производства наркотиков.«Внезапный уход же американцев из этой страны, как оказалось, во многом был связан с тем, чтобы сосредоточиться на Украине, где, по их оценкам, подготовка киевского марионеточного режима к наступательным антироссийским действиям шла успешно», — подчеркнул Патрушев.По его словам, это подтверждает заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что если бы американские военные не покинули Афганистан, то Вашингтон не смог бы выделять столько средств Украине.«Кроме того, часть вывезенной с афганской земли техники была переброшена в Европу, в основном в Польшу, позволив европейцам проводить милитаризацию киевского режима», — добавил секретарь СБ РФ.Он отметил, что России необходима сильная армия и спецслужбы для нейтрализации появляющихся военных угроз.«Нам же в условиях появления новых военных угроз важно иметь такие вооруженные силы и спецслужбы, чтобы у противников России даже мысли не было, что они могут воевать с нами», — сказал Патрушев.Колоссальные потери ВСУПленный украинский военнослужащий заявил в видео Минобороны РФ о колоссальных потерях в войсках Украины.«Да, колоссальные», — сказал он, отвечая на вопрос о количестве потерь.Пленный добавил, что в украинских войсках очень много убитых и раненых из-за того, что командование отправляет солдат на убой, а в армии плохо налажена эвакуация раненых.По данным Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), только за последние сутки потери украинских войск составили более 170 человек.«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка (Т-64БВ), три самоходные артиллерийские установки (2С3 "Акация"), четыре 155-мм буксируемые гаубицы (М777) и 19 единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 170 человек», — отмечается в телеграм-канале милиции.Как сообщил офицер 2-го армейского корпуса ЛНР Андрей Марочко, за несколько дней около 100 украинских военных поступили в госпитали с обморожениями различной степени тяжести.«За последние дни из зоны проведения СВО в украинские лечебные заведения поступило порядка 100 военнослужащих, с различными степенями обморожений. Большая часть пациентов поступила в состоянии сильного алкогольного опьянения. Порядка 40 % диагностирована тяжёлая стадия отморожения конечностей, (которая) привела к ампутациям», — заявил Марочко.Переименование городов ДНРЖители освобожденных городов ДНР после формирования там органов власти смогут сами принять решение о возвращении населенным пунктам названий, которые те носили до начавшейся после госпереворота декоммунизации. Об этом заявил во вторник врио главы республики Денис Пушилин в телеграм-канале.«В марте 2022 года был издан указ, по которому населенным пунктам возвращаются наименования, существовавшие по состоянию на 11 мая 2014 года... Захотят их жители переименовать — обязательно предоставим такую возможность, но не в спешке, а обдуманно и законно, когда будут сформированы местные органы самоуправления», — прокомментировал он предложение вернуть переименованному украинскими властями городу Бахмуту прежнее название Артемовск.Пушилин добавил, что решение о названии города должны принимать его жители.Артемовское направление остается одним из самых напряженных. При этом, по словам командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, в ближайшее время под контроль российских сил могут перейти города Соледар и Артемовск. В свою очередь, командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай заявил, что, благодаря успешному продвижению российских сил, в ближайшие пару недель украинское командование может вывести подразделения из Артемовска.Город Артемовск основан в конце XVI века, изначально он был частью оборонительной линии и носил название Бахмутовская Сторожа. В 1924 году он получил название Артемовск в честь председателя Донецкого губисполкома Федора Сергеева, носившего псевдоним «товарищ Артем». В 2016 году Артемовск был переименован в Бахмут в рамках начавшейся на Украине в 2015 году кампании по декоммунизации, которая предполагала демонтаж мемориалов, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей.

https://ukraina.ru/20230110/1042482046.html

https://ukraina.ru/20230109/1042470566.html

https://ukraina.ru/20230109/1042459370.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, спецоперация, днр, потери всу, артемовск, денис пушилин, сша, вашингтон, афганистан, украина