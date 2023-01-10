https://ukraina.ru/20230110/1042482046.html

Влияние США на СВО, планы ВСУ наступления на Ростов и Таганрог. Главное на Украине на утро 10 января

Влияние США на СВО, планы ВСУ наступления на Ростов и Таганрог. Главное на Украине на утро 10 января - 10.01.2023 Украина.ру

Влияние США на СВО, планы ВСУ наступления на Ростов и Таганрог. Главное на Украине на утро 10 января

Украина.ру, 10.01.2023

2023-01-10T09:00

2023-01-10T09:00

2023-01-10T10:36

спецоперация

хроники

эксклюзив

"искандер"

всу

днр

гибель

оружие

сша

помощь

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В США заявили о стремлении изменить динамику боевых действий на Украине. На брошенных украинцами под Авдеевкой картах обозначено наступление на Ростов и Таганрог. Минобороны России показало пуск ракеты «Искандера» по украинской военной инфраструктуреСоединенные Штаты путем предоставления дополнительной военной помощи Киеву, в том числе боевых машин пехоты Bradley и систем противовоздушной обороны, стремятся изменить нынешнюю динамику боевых действий на Украине. Об этом на брифинге заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс (трансляция шла в Twitter).«Более широкая динамика заключается в том, что на суверенной украинской территории остаются тысячи и тысячи российских военных, и российская военная техника регулярно обстреливает украинские города, нанося удары по гражданской инфраструктуре. Так что это, конечно же, та самая динамика, которую мы стремимся изменить... за счет предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности», — заявил Прайс.Журналисты спросили Прайса, обеспокоены ли США действиями ЧВК «Вагнер». Он ответил, что США не считают эффективными подобные шаги стороны России.Ранее в Белом доме заявили, что США продолжат оказывать военную помощь Украине. В американском бюджете на 2023 год на нужды обороны будет выделено $ 858 млрд. Украина и союзники по НАТО согласно документу получат экстренную помощь примерно в $ 45 млрд. Около $ 9 млрд из этой суммы планируется направить на различные нужды ВСУ, в том числе обучение, вооружение, зарплаты и материально-техническое обеспечение.По оценке Пентагона, с начала специальной военной операции РФ на Украине США уже выделили на военную помощь Киеву свыше 24,2 млрд долларов.Россия критикует поставки оружия на Украину из западных стран. В Кремле настаивают, что такие действия не помешают Москве достичь своих целей на Украине, но затянут вооруженный конфликт.Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание также на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.При этом газета «Политико» со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что министерство обороны США рассматривает возможность передачи Украине боевых бронированных машин (ББМ) «Страйкер» (Stryker).Согласно этим данным, в Вашингтоне полагают, что бронированные машины способы помочь Киеву отразить ожидающееся весной российское наступление. Эти вооружения могут войти в новый пакет военной помощи Киеву, о котором планируется объявить в конце следующей недели.При этом окончательное решение относительно поставок, по словам источников, не принято. Если эти ББМ не войдут в следующий пакет помощи, администрация может позднее принять решение о включении их в будущие пакеты.То же издание пишет, что в свою очередь Франция и Польша подталкивают Германию к отправке танков Leopard Украине.«Французский чиновник заявил Politico, что Париж усиливает давление на Германию в надежде получить согласие Берлина на отправку танков Leopard Украине перед франко-германским саммитом 22 января... Похожее давление исходит со стороны Польши, которая хочет сформировать широкую коалицию среди западных партнеров для совместной передачи Leopard Украине», — говорится в материале газеты.Как отмечается, французский чиновник заявил, что «целью» объявления президента Франции Эммануэля Макрона на прошлой неделе об отправке французских бронированных боевых машин было «нарушение табу» передачи западных танков Украине, чтобы «немцы двинулись».Издание добавляет, что Украина также просила Париж об отправке танков Leclerc, и этот запрос сейчас изучают французские власти. При этом, по словам французских чиновников, эти танки уже сняты с производства, что вызывает вопросы, связанные с техобслуживанием и запчастями. Тем не менее, как отметил чиновник в Париже, Франция будет готова передать свои танки Leclerc союзникам по НАТО, которые отправят Украине несколько своих танков Leopard, чтобы восполнить пробелы.Накануне официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что правительство Германии в настоящее время не намерено поставлять Украине немецкие танки Leopard 2.Атаки ВСУУкраинские войска за сутки 13 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив в сумме 57 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).«На Донецком направлении противник совершил шесть обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На Горловском — семь обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. Выпустив 57 единиц различных боеприпасов», — говорится в телеграм-канале представительства.Как отмечается, под огнем оказались районы трех населенных пунктов: Донецк (Кировский и Петровский районы), Горловка (Центрально-Городской и Никитовский районы), Александровка.Накануне поздним вечером ВСУ также обстреляли Горловку, выпустив пять снарядов калибром 152 мм.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.Командир одного из российских подразделений с позывным «Саныч» рассказал РИА «Новости», что командование украинских войск планировало наступление на российские города Ростов-на-Дону и Таганрог, соответствующие пометки как минимум полугодовой давности есть на картах, обнаруженных на брошенных украинских позициях.Сами карты отпечатаны явно по советским шаблонам, на них видны советские топонимы, в частности, город Мариуполь обозначен еще как Жданов. При этом сверху нанесены пометки, отражающие расположение украинских и российских войск в ходе спецоперации.«Что видно: Ростов-на-Дону, отметки, маршруты, Донецк, Луганская Народная Республика, также Харьков — движение как в нашу сторону, так и в обратную. Это направление движения либо техники, либо сил и средств противника как в нашу, так и в противоположную сторону. По этому можно определить направление движения сил и средств. Одно из направлений — это Ростов-на-Дону, Таганрог. Это возможно, что они хотят или хотели (захватить. — Ред.)», — сказал командир.По его словам, карты были найдены при обследовании занятых позиций под Авдеевкой — в домах, где размещались командные пункты противника. Военнослужащий рассказал, что карты передали компетентным органам, специалисты которых после исследования сделали вывод, что отметки о наступлении были нанесены не позднее, чем в июле 2022 года.На картах много отметок «+6°», что, по словам военного, свидетельствует о корректировке данных этих старых карт по сравнению с более точной актуальной географической информацией.«В данном случае это, возможно, обозначение углов и прибавление градусов по направлению, так как карты старые, а нанесенная информация на них нанесена не так давно. Возможно, корректировка, что они делали по своим картам отметки для себя какие-то… Возможно, отметки направления движения, чтобы можно было по своим картам ориентироваться при пути следования», — добавил он.Пуск ракеты «Искандера»Минобороны России показало видео пуска ракеты расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер» по объекту военной инфраструктуры украинских военных в зоне проведения специальной военной операции.Видеоролик начинается с выезда комплекса на стартовую позицию. Показано, как машина преодолевает сначала лесистые участки, а затем движется по размытым в грязь полям.На кадрах можно хорошо рассмотреть элементы маскировки четырехосной машины. Как рассказали в российском военном ведомстве, применяется не только визуальный камуфляж. Пусковая установка закрыта специальной маскировочной сетью, которая пропитана химическим составом, нейтрализующим радиоволны. Такой материал поглощает сигнал противника и уберегает машину от сканирования.Также показана работа командира батареи в командно-штабной машине, предшествующая пуску, и сам старт ракеты. После того как она уходит в небо, пусковая установка покидает позицию. Впрочем, как отметили в Минобороны РФ, если позиция, по данным разведки, не вскрыта, установка может и остаться для еще одного залпа.В целом же экипажи стараются менять укрытия после каждого пуска. Пополнить боекомплект можно либо на точке заряжания, либо «в поле», если заряжающая машина сама придет на точку пуска. При этом такая интенсивность перемещений не отражается на боеспособности, если координаты целей поступают от разведки во время марша, ракетчики фиксируют установку, наводятся и производят пуск.Как рассказал в видео получивший медаль Жукова командир батареи Артем, его сослуживцы участвуют в спецоперации «с самого начала, достаточно давно». По его словам, они обучены всему необходимому и могут выполнить любую задачу. Военнослужащий, награжденный за поражение ракетного дивизиона противника, отметил, что испытывает чувство гордости за свою страну, где никого не забывают и «все получают по заслугам».Комплексы работают по подземным бункерам, командным пунктам, аэродромам, складам техники и боеприпасов. Баллистическая ракета неуязвима для ПВО противника и способна уничтожить скопления живой силы и бронетехники, даже подземные укрытые бетоном сооружения. Также в арсенале «Искандера» есть крылатые ракеты, которые летят на сверхнизкой высоте и огибают рельеф местности.Там уточнили, что «боевая задача может поступить в любой момент».По официальным данным, комплекс «Искандер-М» разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг «Высокоточные комплексы», госкорпорация «Ростех»). В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса «Искандер-М» — до 500 км.

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https://ukraina.ru/20230109/1042447794.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

спецоперация, хроники, эксклюзив, "искандер", всу, днр, гибель, оружие, сша, помощь, сергей лавров