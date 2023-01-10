СМИ: жительница Польши выгнала из своего дома украинскую беженку из-за пельменей - 10.01.2023 Украина.ру
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СМИ: жительница Польши выгнала из своего дома украинскую беженку из-за пельменей
СМИ: жительница Польши выгнала из своего дома украинскую беженку из-за пельменей - 10.01.2023 Украина.ру
СМИ: жительница Польши выгнала из своего дома украинскую беженку из-за пельменей
Жительница Польши выгнала украинскую беженку и ее дочь из своего дома из-за пельменей и борща, пишет издание Noizz.pl
2023-01-10T08:06
2023-01-10T08:06
беженцы
новости
украинские беженцы
польша
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Тереза, повар по профессии, рассказала, что предложила беженке с Украины Наталье, которую она приютила вместе с ее дочерью, готовить еду на продажу – пельмени и борщ.Они сделали фотографии блюд и дали объявление в соцсети. Украинка лепила пельмени, а хозяйка дома упаковывала их и развозила. Сначала дела шли хорошо, однако позже украинские гости, по словам Терезы, стали пытаться устанавливать свои порядки, а кухня превратилась в производственную площадку – кухня была занята по несколько часов в день.В итоге Тереза не выдержала и подыскала Наталье работу с проживанием. "Я совершила ошибку, я иначе представляла себе эту помощь. Вернувшись, я сказала мужу: если я еще когда-нибудь захочу пригласить кого-то к себе пожить, дай мне в лоб, чтобы привести меня в чувство", - заявила женщина.С начала спецоперации РФ на Украине в Польшу прибыли более семи миллионов украинцев. Статус беженца дает им право получать разнообразную материальную помощь. При этом свыше пяти миллионов человек уже уехали обратно.
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беженцы, новости, украинские беженцы, польша
беженцы, Новости, украинские беженцы, Польша

СМИ: жительница Польши выгнала из своего дома украинскую беженку из-за пельменей

08:06 10.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство компании "Равиоли" в Санкт-Петербурге
Производство компании Равиоли в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Жительница Польши выгнала украинскую беженку и ее дочь из своего дома из-за пельменей и борща, пишет издание Noizz.pl
"Главной проблемой оказались эти несчастные пельмени", - пожаловалась она.
Тереза, повар по профессии, рассказала, что предложила беженке с Украины Наталье, которую она приютила вместе с ее дочерью, готовить еду на продажу – пельмени и борщ.
Они сделали фотографии блюд и дали объявление в соцсети. Украинка лепила пельмени, а хозяйка дома упаковывала их и развозила. Сначала дела шли хорошо, однако позже украинские гости, по словам Терезы, стали пытаться устанавливать свои порядки, а кухня превратилась в производственную площадку – кухня была занята по несколько часов в день.
В итоге Тереза не выдержала и подыскала Наталье работу с проживанием. "Я совершила ошибку, я иначе представляла себе эту помощь. Вернувшись, я сказала мужу: если я еще когда-нибудь захочу пригласить кого-то к себе пожить, дай мне в лоб, чтобы привести меня в чувство", - заявила женщина.
С начала спецоперации РФ на Украине в Польшу прибыли более семи миллионов украинцев. Статус беженца дает им право получать разнообразную материальную помощь. При этом свыше пяти миллионов человек уже уехали обратно.
- РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря 2022, 07:27
Украинские беженцы уже не богиЗнаменитая фраза Алексея Арестовича из мартовского ещё интервью, "украинцев в мире встречают как богов, спустившихся на Землю", если когда-то и имела какой-то смысл, то сейчас его стремительно теряет. Не только в СМИ, но уже и в официальных заявлениях и действиях правительств проявляется недовольство потоком украинских беженцев
 
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