https://ukraina.ru/20230110/1042481065.html
СМИ: жительница Польши выгнала из своего дома украинскую беженку из-за пельменей
СМИ: жительница Польши выгнала из своего дома украинскую беженку из-за пельменей - 10.01.2023 Украина.ру
СМИ: жительница Польши выгнала из своего дома украинскую беженку из-за пельменей
Жительница Польши выгнала украинскую беженку и ее дочь из своего дома из-за пельменей и борща, пишет издание Noizz.pl
2023-01-10T08:06
2023-01-10T08:06
2023-01-10T08:06
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украинские беженцы
польша
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Тереза, повар по профессии, рассказала, что предложила беженке с Украины Наталье, которую она приютила вместе с ее дочерью, готовить еду на продажу – пельмени и борщ.Они сделали фотографии блюд и дали объявление в соцсети. Украинка лепила пельмени, а хозяйка дома упаковывала их и развозила. Сначала дела шли хорошо, однако позже украинские гости, по словам Терезы, стали пытаться устанавливать свои порядки, а кухня превратилась в производственную площадку – кухня была занята по несколько часов в день.В итоге Тереза не выдержала и подыскала Наталье работу с проживанием. "Я совершила ошибку, я иначе представляла себе эту помощь. Вернувшись, я сказала мужу: если я еще когда-нибудь захочу пригласить кого-то к себе пожить, дай мне в лоб, чтобы привести меня в чувство", - заявила женщина.С начала спецоперации РФ на Украине в Польшу прибыли более семи миллионов украинцев. Статус беженца дает им право получать разнообразную материальную помощь. При этом свыше пяти миллионов человек уже уехали обратно.
https://ukraina.ru/20221202/1041401298.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
беженцы, новости, украинские беженцы, польша
СМИ: жительница Польши выгнала из своего дома украинскую беженку из-за пельменей
Жительница Польши выгнала украинскую беженку и ее дочь из своего дома из-за пельменей и борща, пишет издание Noizz.pl
"Главной проблемой оказались эти несчастные пельмени", - пожаловалась она.
Тереза, повар по профессии, рассказала, что предложила беженке с Украины Наталье, которую она приютила вместе с ее дочерью, готовить еду на продажу – пельмени и борщ.
Они сделали фотографии блюд и дали объявление в соцсети. Украинка лепила пельмени, а хозяйка дома упаковывала их и развозила. Сначала дела шли хорошо, однако позже украинские гости, по словам Терезы, стали пытаться устанавливать свои порядки, а кухня превратилась в производственную площадку – кухня была занята по несколько часов в день.
В итоге Тереза не выдержала и подыскала Наталье работу с проживанием. "Я совершила ошибку, я иначе представляла себе эту помощь. Вернувшись, я сказала мужу: если я еще когда-нибудь захочу пригласить кого-то к себе пожить, дай мне в лоб, чтобы привести меня в чувство", - заявила женщина.
С начала спецоперации РФ на Украине в Польшу прибыли более семи миллионов украинцев. Статус беженца дает им право получать разнообразную материальную помощь. При этом свыше пяти миллионов человек уже уехали обратно.