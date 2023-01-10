https://ukraina.ru/20230110/1042481065.html

СМИ: жительница Польши выгнала из своего дома украинскую беженку из-за пельменей

СМИ: жительница Польши выгнала из своего дома украинскую беженку из-за пельменей - 10.01.2023 Украина.ру

СМИ: жительница Польши выгнала из своего дома украинскую беженку из-за пельменей

Жительница Польши выгнала украинскую беженку и ее дочь из своего дома из-за пельменей и борща, пишет издание Noizz.pl

2023-01-10T08:06

2023-01-10T08:06

2023-01-10T08:06

беженцы

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украинские беженцы

польша

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Тереза, повар по профессии, рассказала, что предложила беженке с Украины Наталье, которую она приютила вместе с ее дочерью, готовить еду на продажу – пельмени и борщ.Они сделали фотографии блюд и дали объявление в соцсети. Украинка лепила пельмени, а хозяйка дома упаковывала их и развозила. Сначала дела шли хорошо, однако позже украинские гости, по словам Терезы, стали пытаться устанавливать свои порядки, а кухня превратилась в производственную площадку – кухня была занята по несколько часов в день.В итоге Тереза не выдержала и подыскала Наталье работу с проживанием. "Я совершила ошибку, я иначе представляла себе эту помощь. Вернувшись, я сказала мужу: если я еще когда-нибудь захочу пригласить кого-то к себе пожить, дай мне в лоб, чтобы привести меня в чувство", - заявила женщина.С начала спецоперации РФ на Украине в Польшу прибыли более семи миллионов украинцев. Статус беженца дает им право получать разнообразную материальную помощь. При этом свыше пяти миллионов человек уже уехали обратно.

https://ukraina.ru/20221202/1041401298.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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