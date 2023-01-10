В Турции обвинили Зеленского в подготовке к новой войне
Владимиру Зеленскому в 2023 году может грозить война с украинскими олигархами, пишет колумнист турецкой dikGAZETE Эрхан Алтыпармак
По его словам, на Украине после начала спецоперации РФ наступил период политической неопределенности, при этом Зеленский, обещавший стране мир и стабильность, "продолжил проливать кровь".
"Будучи не в состоянии принять самостоятельных решений, а лишь пытаясь сохранить симпатию, завоеванную в мире путем агитации, а также заглядывая в рот администрациям западных стран, в том числе в вопросе переговоров с Москвой, Зеленский не сумел набраться никакого опыта в столь критический 2022 год", - считает Алтыпармак.
Он полагает, что заявление советника офиса президента Украины Алексея Арестовича о необходимости установления монархии на Украине были сделаны не просто так. Это сигнал местным олигархам, которые потеряли миллиарды долларов, а многие из них покинули страну.
Колумнист полагает, что на Украине в 2023 году разразится крупный политический кризис. Зеленский, задолжавший Западу миллиарды долларов и думающий о том, как он будет расплачиваться за оружие, "судя по всему, найдет выход в крупных шахтах и объектах, принадлежащих олигархам". Алтыпармак подчеркнул, что Украине больше нечего дать западным странам, единственный выход — это собственность, принадлежащая олигархам.
"Если мои прогнозы сбудутся, то в 2023 году мы можем стать свидетелями войны Зеленского с украинскими олигархами, а не конфронтации Москвы и Киева", - резюмирует он.
Парламент Украины по инициативе Зеленского принял в 2021 году закон "об олигархах", согласно которому Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон.
Вчера, 06:05"Война продолжится в других формах". В Киеве эксперты прогнозируют, что ждет Украину в 2023 годуУкраинские эксперты пытаются предугадать, каких событий следует ожидать на линии боевого соприкосновения, как сложится баланс сил в наступившем 2023 году, и думают над тем, что можно будет считать победой или поражением в нынешнем конфликте.