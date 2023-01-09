https://ukraina.ru/20230109/1042465831.html

ВСУ не могут, Запад не хочет. Продолжатся ли военные поставки Украине

ВСУ не могут, Запад не хочет. Продолжатся ли военные поставки Украине - 09.01.2023 Украина.ру

ВСУ не могут, Запад не хочет. Продолжатся ли военные поставки Украине

Министерство обороны РФ раскрыло готовящуюся провокацию со стороны Украины, направленную на дискредитацию российских Вооружённых Сил

2023-01-09T15:15

2023-01-09T15:15

2023-01-09T16:26

эксклюзив

украина

нато

валерий залужный

всу

военная помощь

россия

великобритания

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Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины организовали в Харьковской области вскрытие могил людей, умерших по естественным причинам в период нахождения в регионе войск РФ (с 24 февраля по 6 сентября 2022 года), обезобразили тела и сбросили в ямы, выдавая их за жертв «пыток и расстрелов» российских военных. Тем самым, как подчёркивает Минобороны, Киев на фоне отсутствия каких-либо успехов на поле боя стремится удержать внимание к себе западной аудитории и убедить зарубежных партнёров в необходимости дальнейшей поддержки.В конце декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил корреспондентам британского журнала The Economist, что имеющиеся ресурсы не позволяют ему провести новую большую операцию: для возвращения к позициям 23 февраля необходимо 300 танков, 600−700 БМП, 500 гаубиц, которых у армии нет.«Украинцы сожгли большую часть своих танков и БМП. …Залужный потерял всё. Ему нужно восстановить потенциал. ВСУ передвигаются на легкобронированной технике, в основном на укреплённых внедорожниках. Так они доставляют своих солдат. Это нежизнеспособно в реалиях современных мобильных столкновений», — отметил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Он добавил, что с наступлением холодов российская армия получила ещё одно преимущество перед ВСУ — благодаря лучшему техническому оснащению.К тому же Киев теряет много людей. Конкретные цифры не афишируются, но они огромны и неудобоваримы, признался посол Украины в Великобритании, бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью американскому журналу Newsweek, опубликованном 7 января.Судя по всему, Запад больше не может поддерживать Украину прежними темпами. О потере у Великобритании желания помогать Украине, по словам бывшего руководителя Генерального штаба королевства Ричарда Данната, свидетельствует молчание британского правительства о поставках бронетехники и танков для ВСУ. Ресурсы Лондона по передаче Украине подобной техники достаточно ограничены, добавил генерал: «Суровая реальность такова, что основные боевые танки Challenger остро нуждаются в обновлении, как и БПМ Warrior».«Французы собираются предоставить лёгкие танки AMX-10, США передают 50 боевых машин пехоты Bradley, а немцы дают большую часть своего парка бронетранспортёров Marder. А британцы? У чирлидерши, похоже, пропал голос», — заявил Даннат.Возможности по оказанию военной помощи ВСУ ограничены и у Германии. Она хоть и пообещала выделить 40 БМП Marder (наряду с дополнительной батареей ЗРК Patriot), а теперь, как сообщает журнал Der Spiegel, федеральное правительство «лихорадочно ищет» эти боевые машины пехоты — на складе оборонного концерна Rheinmetall есть только порядка 60 бракованных Marder. Вероятнее всего, передавать ВСУ придётся машины из запасов бундесвера. Впрочем, само решение о поставках Украине Marder большинство населения ФРГ считает ошибочным: 49% против 40% поддержавших инициативу, согласно опросу Института изучения общественного мнения INSA.Как рассказали дипломатические источники немецкой газеты Die Welt в МИД Польши, некоторые члены НАТО, в том числе Германия, похоже, хотят как можно скорее прекратить боевые действия на Украине, даже если Киеву придётся пойти на территориальные уступки. Польша же, наоборот, стремится ослабить Россию в долгосрочной перспективе. Даже США и Великобритания, которые оказывают существенную военную поддержку Киеву, менее радикальны, чем Варшава, которая призывает партнёров по НАТО бросить все силы против РФ, отмечает заместитель директора польского Центра восточных исследований (OSW) Юстина Готковска. На фоне украинских событий власти Польши даже пошли на повышение зарплат разведчиков, значимость которых многократно выросла.НАТО хоть и запрещал Украине применять западное оружие для ударов по территории РФ, для этого США даже изменили переданные ВСУ системы HIMARS, но затем риторика Запада изменилась. Соединённые Штаты, ФРГ и Франция объявили об отправке Киеву тех типов вооружений, которые раньше передавать отказывались, в частности БМП Bradley и Marder.Оказывая военную помощь Украине, Запад, как бы этого ни отрицал, становится стороной конфликта. Об этом говорят не только представители России, но и европейских стран: например, бывший президент Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ганс-Георг Маасен.А если прямое военное столкновение Запада с Россией — не руками украинцев — всё же случится, ничего хорошего первому это не сулит, предупреждает специалист по Восточной Европе Леонардо Дини: «НАТО, США и Европа могут самым парадоксальными образом потерпеть поражение. В лучшем они добьются пирровой победы, то есть формально они победят, но с дикими потерями, прежде всего с ущербом для своего авторитета, а Китай, Россия, КНДР, Иран, Индия и Турция, если объединятся, одержат победу».

https://ukraina.ru/20230109/1042439415.html

https://ukraina.ru/20230109/1042439945.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, нато, валерий залужный, всу, военная помощь, россия, великобритания