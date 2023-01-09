https://ukraina.ru/20230109/1042459370.html

Дело против Смольянинова, обстановка в Соледаре, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 9 января

Дело против Смольянинова, обстановка в Соледаре, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 9 января - 09.01.2023 Украина.ру

Дело против Смольянинова, обстановка в Соледаре, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 9 января

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актёра Артура Смольянинова. В Народной милиции ЛНР сообщили о бегстве украинских военных из Соледара. Украинские военные продолжают наносить удары по приграничным территориям России

2023-01-09T12:32

2023-01-09T12:32

2023-01-09T13:29

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 30 ударов по этому региону России.«На Донецком направлении противник совершил 17 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм, на Ясиноватском — 3 обстрела из артиллерии 152 и 122 мм, на Горловском — 8 обстрелов из артиллерии 155 мм, на Старобешевском — 1 обстрел из ОТРК "Точка-У", на Шахтёрском — 1 обстрел из ОТРК "Точка-У", выпустив 150 единиц различных боеприпасов», — сообщило представительство.Под огнём украинской артиллерии оказались районы девяти населённых пунктов республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Гольмовский, Каштановое, Яковлевка, Минеральное, Александровка, Еленовка, Новый Свет, Зугрэс.«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Новом Свете. Ранение получило гражданское лицо, мужчина, в Александровке», — сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии были повреждены 9 домостроений в Петровском и Киевском районах Донецка, Александровке, а также 6 объектов гражданской инфраструктуры.Утром обстрел продолжился.«Украинские каратели снова открыли огонь по мирным жителям нашего города. Под обстрелом Петровский район Донецка — выпущено 6 снарядов калибром 155 мм. Также враг обстрелял населенный пункт Александровка — выпущено 3 снаряда калибром 152 мм», — сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.Позже он сообщил, что по поступившей информации в результате обстрела пгт. Александровка по ул. Горького получил повреждения один из домов частного сектора — осколками посечена кровля, фасад здания, остекление окон, хозяйственные постройки.«Петровский район нашего города остается под обстрелами врага. В 11:30 из населенного пункта Кураховка украинские фашисты впустили по мирным жителям 3 снаряда калибром 155 мм», — позже сообщил Кулемзин.Как заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, ВСУ поставили целью уничтожение объектов критической инфраструктуры.«Противник использует по-прежнему преимущественно вооружение натовского образца, и страдает гражданский сектор. Противник ставит целью уничтожение объектов критической инфраструктуры — теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения», — рассказал он в эфире «Россия 24».По его словам, «достаточно серьёзные» обстрелы фиксировались Старобешевской и Зуевской ТЭС. В результате атаки украинских войск на Старобешевскую ТЭС две сотрудницы погибли.«Противник старается где возможно нанести ущерб гражданам республики в наиболее уязвимых местах. Мы со своей стороны, со стороны Минобороны РФ, увеличиваем работу ПВО, усиливается контрбатарейная работа», — заявил Пушилин.По его словам, основная задача сегодня — «отодвигать противника от наших крупных населённых пунктов».Бегство из СоледараУкраинские военные отступают из Соледара, пытаясь скрыть это даже от своих союзников, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Иван Филипоненко в эфире телеканала «Россия 24».«В Соледаре отмечаем массовое бегство противника из городской застройки. Основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада. И по имеющимся у нас разведданным, командир бригады с позывным "Лыжник" поставил задачу подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города», — заявил Филипоненко.По его словам, командование бригады планировало вывести войска максимально скрытно, но бегство не осталось незамеченным среди других украинских подразделений в городе.«Более того, там же, в Соледаре, были брошены подразделения польских наёмников», — подытожил Филипоненко.Днём ранее военнослужащий Западного военного округа в интервью РИА «Новости» сообщил, что иностранные наёмники и бойцы ВСУ в районе Кременной прикрываются украинскими мобилизованными.«У противника линия обороны выстроена в три эшелона, расстояние между эшелонами от двухсот до трехсот метров. Первая линия — это мобилизованные из числа Вооружённых сил Украины, вторая линия — Cилы специальных операций Украины, а также наёмники из иностранных государств, а третья линия также мобилизованные», — пояснил он.По словам офицера, украинская артиллерия работает за десять километров от третьей линии обороны.Расстояние от российских позиций до противника — от трёхсот до четырёхсот метров. Сейчас украинские подразделения перегруппировываются после удара, который нанесла по ним российская артиллерия 31 декабря.«Они восстанавливают свою боеспособность и готовятся к дальнейшему прорыву. Их артиллерия, танки — и уже подключилась армейская авиация — начали, восполняя ситуацию с небоеспособностью первой линии, работать по нашим опорным пунктам», — отметил он.Ранее ряд источников сообщил о наличии под Артёмовском и Кременной польских наёмников. Кроме того, наёмников перебросили под Марьинку.«Две группы польских наёмников общей численностью чуть больше 120 человек были переброшены на один из сложнейших участков фронта, где были самые большие потери ВСУ, — в Марьинку. На сегодняшнее утро их осталось 28 недобитков», — сообщил военный эксперт, бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов 4 января.Он опубликовал радиоперехваты разговоров польских наёмников.«...Украинцы сбежали, а нас не предупредили. У нас потери. Большие потери. Они ночью сбежали. Мы еле успели сбежать... не все успели...». «…По нам бьют украинские миномёты. Мы слышим направление залпа. Пусть прекратят!!! Донесите в их штаб: здесь мы! Как не украинская?! А там разве не наша земля?! Уже нет?! Курва, где тут кто вообще?!» «...Ваш снайпер убил троих наших! Прекратите! Здесь мы, здесь мы! Как поняли?..» — гласили некоторые отрывки.В других разговорах поляки сетовали на тяжесть их положения и на кровавые бои, а также заявляли о желании сдаться.Дело в отношении СмольяниноваСледственный комитет откроет уголовное дело против актёра Артура Смольянинова после его антироссийских заявлений, сообщило ведомство в своем телеграм-канале.«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова», — указывалось в сообщении.Несколькими днями ранее артист в интервью изданию «Новая газета. Европа» (деятельность СМИ приостановлена в России) заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте на Украине, то на стороне Киева. Он добавил, что ему «наплевать» на Россию, даже если от неё останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел».Слова Смольянинова прокомментировал и актёр Сослан Фидаров, который снимался вместе со Смольяниновым в «Девятой роте» и которого Смольянинов пообещал убить на поле боя.«Артур, ты представляешь, я живой. И все те знакомые, которые сказали, что я погиб, они тебя обманули... По поводу того, что ты на поле боя меня пристрелишь. Артур, мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь, только потому, что на поле боя тебя никогда не будет», — заявил Фидаров.Он также передал Смольянинову привет от погибших защитников Донбасса. Сам Фидаров сейчас находится на передовой.

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https://ukraina.ru/20230106/1042418030.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники