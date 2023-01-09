https://ukraina.ru/20230109/1042454926.html
СБУ арестовала имущество семьи экс-министра Табачника
СБУ арестовала имущество семьи экс-министра Табачника - 09.01.2023 Украина.ру
СБУ арестовала имущество семьи экс-министра Табачника
Сотрудники Службы безопасности Украины арестовали имущество бывшего министра образования и культуры Украины Дмитрия Табачника. Об этом 9 января сообщили в Telegram-канале пресс-службы СБУ
2023-01-09T12:00
2023-01-09T12:00
2023-01-09T12:00
новости
госизмена
министр
сбу
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Под арест попали земельные участки, недвижимость, денежные суммы в иностранной валюте, и прочее имущество в общей сумме на 2 миллиона долларов, сообщили в СБУ.Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило о подозрении Табачнику. По данным украинских правоохранительных органов, экс-министр участвовал в организации референдумов о присоединении Запорожской и Херсонской областей к России, за что его подозревают в госизмене.В СБУ уверены, что Табачник находится на территории Крыма, где проживают его родственники – неизвестно.
https://ukraina.ru/20220806/1037338957.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, госизмена, министр, сбу
Новости, госизмена, министр, СБУ
СБУ арестовала имущество семьи экс-министра Табачника
Сотрудники Службы безопасности Украины арестовали имущество бывшего министра образования и культуры Украины Дмитрия Табачника. Об этом 9 января сообщили в Telegram-канале пресс-службы СБУ
Под арест попали земельные участки, недвижимость, денежные суммы в иностранной валюте, и прочее имущество в общей сумме на 2 миллиона долларов, сообщили в СБУ.
Активы были записаны на родственников, но СБУ изобличила эту схему и получила разрешение суда на арест активов экс-регионала.
Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило о подозрении Табачнику. По данным украинских правоохранительных органов, экс-министр участвовал в организации референдумов о присоединении Запорожской и Херсонской областей к России, за что его подозревают в госизмене.
В СБУ уверены, что Табачник находится на территории Крыма, где проживают его родственники – неизвестно.