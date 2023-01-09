СБУ арестовала имущество семьи экс-министра Табачника - 09.01.2023 Украина.ру
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СБУ арестовала имущество семьи экс-министра Табачника
СБУ арестовала имущество семьи экс-министра Табачника - 09.01.2023 Украина.ру
СБУ арестовала имущество семьи экс-министра Табачника
Сотрудники Службы безопасности Украины арестовали имущество бывшего министра образования и культуры Украины Дмитрия Табачника. Об этом 9 января сообщили в Telegram-канале пресс-службы СБУ
2023-01-09T12:00
2023-01-09T12:00
новости
госизмена
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Под арест попали земельные участки, недвижимость, денежные суммы в иностранной валюте, и прочее имущество в общей сумме на 2 миллиона долларов, сообщили в СБУ.Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило о подозрении Табачнику. По данным украинских правоохранительных органов, экс-министр участвовал в организации референдумов о присоединении Запорожской и Херсонской областей к России, за что его подозревают в госизмене.В СБУ уверены, что Табачник находится на территории Крыма, где проживают его родственники – неизвестно.
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новости, госизмена, министр, сбу
Новости, госизмена, министр, СБУ

СБУ арестовала имущество семьи экс-министра Табачника

12:00 09.01.2023
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкФорум европейских и азиатских медиа в Киеве
Форум европейских и азиатских медиа в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости . Антон Денисов
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Сотрудники Службы безопасности Украины арестовали имущество бывшего министра образования и культуры Украины Дмитрия Табачника. Об этом 9 января сообщили в Telegram-канале пресс-службы СБУ
Под арест попали земельные участки, недвижимость, денежные суммы в иностранной валюте, и прочее имущество в общей сумме на 2 миллиона долларов, сообщили в СБУ.
Активы были записаны на родственников, но СБУ изобличила эту схему и получила разрешение суда на арест активов экс-регионала.
Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило о подозрении Табачнику. По данным украинских правоохранительных органов, экс-министр участвовал в организации референдумов о присоединении Запорожской и Херсонской областей к России, за что его подозревают в госизмене.
В СБУ уверены, что Табачник находится на территории Крыма, где проживают его родственники – неизвестно.
Сумы
6 августа 2022, 12:14
Сумы в период военных действий. Госизмена за борщ и красный флаг Победы
 
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