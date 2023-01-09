https://ukraina.ru/20230109/1042454926.html

СБУ арестовала имущество семьи экс-министра Табачника

СБУ арестовала имущество семьи экс-министра Табачника - 09.01.2023 Украина.ру

СБУ арестовала имущество семьи экс-министра Табачника

Сотрудники Службы безопасности Украины арестовали имущество бывшего министра образования и культуры Украины Дмитрия Табачника. Об этом 9 января сообщили в Telegram-канале пресс-службы СБУ

2023-01-09T12:00

2023-01-09T12:00

2023-01-09T12:00

новости

госизмена

министр

сбу

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Под арест попали земельные участки, недвижимость, денежные суммы в иностранной валюте, и прочее имущество в общей сумме на 2 миллиона долларов, сообщили в СБУ.Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило о подозрении Табачнику. По данным украинских правоохранительных органов, экс-министр участвовал в организации референдумов о присоединении Запорожской и Херсонской областей к России, за что его подозревают в госизмене.В СБУ уверены, что Табачник находится на территории Крыма, где проживают его родственники – неизвестно.

https://ukraina.ru/20220806/1037338957.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, госизмена, министр, сбу