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Склады рядом с жилыми зонами — Киев продолжает рисковать гражданами. Куда ВС РФ ударили сегодня

Склады рядом с жилыми зонами — Киев продолжает рисковать гражданами. Куда ВС РФ ударили сегодня - 29.08.2026 Украина.ру

Склады рядом с жилыми зонами — Киев продолжает рисковать гражданами. Куда ВС РФ ударили сегодня

Российские ВС нанесли серию групповых ударов по логистическим центрам и морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, удары пришлись по объектам в Киеве, Киевской, Одесской и Николаевской областях

2026-08-29T10:15

2026-08-29T10:15

2026-08-29T10:15

сво

спецоперация

украина

киевская область

россия

сергей корецкий

вооруженные силы украины

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удары

ракетные удары по украине

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В столице и Киевской области поражены ключевые объекты военной логистики. В населенном пункте Чайки уничтожен транспортно-логистический центр "ФИМ СЕРВИС", где хранились комплектующие для крылатых ракет большой дальности "Фламинго". В Калиновке под удар попал логистический центр, на территории которого находится таможенный терминал — через него шло распределение военных грузов, поступающих с Запада. Также поражен склад боеприпасов в населенном пункте Милая (ООО "ФАЕР ПОИНТ"), где хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотников большой дальности FP-1 и FP-2.Именно в районе села Милая накануне, 28 августа, прогремел мощный взрыв и возник масштабный пожар на военном объекте. Тогда украинские власти подтвердили, что горят складские помещения, а премьер-министр Сергей Корецкий заявил о "преступной халатности" и провел параллели с трагедией в Вишневом. Кроме того, в порту "Измаил" поражена стоянка топливозаправщиков и места разгрузки горюче-смазочных материалов. В порту "Николаев" уничтожены морской перегрузочный терминал, логистические центры, 18 хранилищ с имуществом военного назначения и три хранилища с ГСМ для ВСУ.На этом фоне особенно красноречиво звучат заявления киевских властей о "российской угрозе" — они продолжают размещать военные объекты вблизи жилых районов и гражданской инфраструктуры, а затем сетуют на "халатность" и требуют наказать виновных. Подробности произошедшего в Бучанском районе Киевской области — в публикации "Преступная халатность": мощный взрыв под Бучей привел в бешенство премьера Украины.

украина

киевская область

россия

удары по киеву сегодня

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, украина, киевская область, россия, сергей корецкий, вооруженные силы украины, вс рф, удары, ракетные удары по украине, удары по киеву сегодня