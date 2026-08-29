https://ukraina.ru/20260829/retkliff-priezzhal-i-ugrozhat-i-ugovarivat--kolpashnikov-o-taynoy-missii-glavy-tsru-1082876990.html

"Рэтклифф приезжал и угрожать, и уговаривать" — Колпашников о тайной миссии главы ЦРУ

"Рэтклифф приезжал и угрожать, и уговаривать" — Колпашников о тайной миссии главы ЦРУ - 29.08.2026 Украина.ру

"Рэтклифф приезжал и угрожать, и уговаривать" — Колпашников о тайной миссии главы ЦРУ

Визит директора ЦРУ Рэтклиффа в Москву — это признак того, что США нуждаются в диалоге с Россией. Он прилетел как доверенное лицо Трампа, чтобы сверить часы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников

2026-08-29T05:15

2026-08-29T05:15

2026-08-29T05:15

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Ранее Колпашников написал в Телеграм, что визит директора ЦРУ в Москву нужно рассматривать в контексте тренировок авиации НАТО по ударам по Калининграду, планов ввода войск на Украину и поставок дальнобойных британских ракет. По его мнению, если стороны не готовы к миру, главной темой переговоров стала эскалация с сопутствующими угрозами.Отвечая на вопрос журналиста о параметрах эскалации, эксперт заявил, что визит Рэтклиффа как раз и был связан с обсуждением этих параметров."Обычно прилетает тот, кому разговор больше нужен. Если бы нам нужно было что-то от них, наши руководители приехали бы в США или встретились в нейтральной стране", — добавил Колпашников.По его словам, директор ЦРУ прилетел официально, а не под чужим паспортом, значит, обсуждались не секретные вопросы. "США знают о кое-каких военно-политических планах нашего руководства, которые могут быть реализованы после избирательного процесса", — отметил эксперт."Рэтклифф приезжал в Россию, чтобы сверить часы. Короче говоря, он приезжал и угрожать, и уговаривать", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему "Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной" на сайте Украина.ру.

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