"Рэтклифф приезжал и угрожать, и уговаривать" — Колпашников о тайной миссии главы ЦРУ - 29.08.2026 Украина.ру
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"Рэтклифф приезжал и угрожать, и уговаривать" — Колпашников о тайной миссии главы ЦРУ
"Рэтклифф приезжал и угрожать, и уговаривать" — Колпашников о тайной миссии главы ЦРУ - 29.08.2026 Украина.ру
"Рэтклифф приезжал и угрожать, и уговаривать" — Колпашников о тайной миссии главы ЦРУ
Визит директора ЦРУ Рэтклиффа в Москву — это признак того, что США нуждаются в диалоге с Россией. Он прилетел как доверенное лицо Трампа, чтобы сверить часы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
2026-08-29T05:15
2026-08-29T05:15
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Ранее Колпашников написал в Телеграм, что визит директора ЦРУ в Москву нужно рассматривать в контексте тренировок авиации НАТО по ударам по Калининграду, планов ввода войск на Украину и поставок дальнобойных британских ракет. По его мнению, если стороны не готовы к миру, главной темой переговоров стала эскалация с сопутствующими угрозами.Отвечая на вопрос журналиста о параметрах эскалации, эксперт заявил, что визит Рэтклиффа как раз и был связан с обсуждением этих параметров."Обычно прилетает тот, кому разговор больше нужен. Если бы нам нужно было что-то от них, наши руководители приехали бы в США или встретились в нейтральной стране", — добавил Колпашников.По его словам, директор ЦРУ прилетел официально, а не под чужим паспортом, значит, обсуждались не секретные вопросы. "США знают о кое-каких военно-политических планах нашего руководства, которые могут быть реализованы после избирательного процесса", — отметил эксперт."Рэтклифф приезжал в Россию, чтобы сверить часы. Короче говоря, он приезжал и угрожать, и уговаривать", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему "Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной" на сайте Украина.ру.
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"Рэтклифф приезжал и угрожать, и уговаривать" — Колпашников о тайной миссии главы ЦРУ

05:15 29.08.2026
 
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанкСамолет ВВС США в московском аэропорту Внуково
Самолет ВВС США в московском аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 29.08.2026
© РИА Новости . Юрий Кочетков
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Визит директора ЦРУ Рэтклиффа в Москву — это признак того, что США нуждаются в диалоге с Россией. Он прилетел как доверенное лицо Трампа, чтобы сверить часы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
Ранее Колпашников написал в Телеграм, что визит директора ЦРУ в Москву нужно рассматривать в контексте тренировок авиации НАТО по ударам по Калининграду, планов ввода войск на Украину и поставок дальнобойных британских ракет. По его мнению, если стороны не готовы к миру, главной темой переговоров стала эскалация с сопутствующими угрозами.
Отвечая на вопрос журналиста о параметрах эскалации, эксперт заявил, что визит Рэтклиффа как раз и был связан с обсуждением этих параметров.
"Обычно прилетает тот, кому разговор больше нужен. Если бы нам нужно было что-то от них, наши руководители приехали бы в США или встретились в нейтральной стране", — добавил Колпашников.
По его словам, директор ЦРУ прилетел официально, а не под чужим паспортом, значит, обсуждались не секретные вопросы. "США знают о кое-каких военно-политических планах нашего руководства, которые могут быть реализованы после избирательного процесса", — отметил эксперт.
"Рэтклифф приезжал в Россию, чтобы сверить часы. Короче говоря, он приезжал и угрожать, и уговаривать", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.
Также материал на эту тему "Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной" на сайте Украина.ру.
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